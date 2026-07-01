Galilea Montijo divide opiniones tras ser confirmada nuevamente en La Casa de los Famosos México
Publicado el01/07/2026 a las 13:58
- Galilea Montijo en LCDLF
- Redes dividen opiniones
- Estreno será en julio
La cuenta regresiva para el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya comenzó, pero antes de que se revele el elenco de participantes, la conversación en redes sociales se ha centrado en una decisión de la producción: el regreso de Galilea Montijo como conductora principal del reality.
La presentadora volverá a encabezar las galas junto a Diego de Erice y Odalys Ramírez, una fórmula que la televisora decidió mantener para esta nueva edición.
Aunque muchos seguidores celebraron la continuidad del equipo, otros manifestaron su inconformidad al considerar que el programa necesita una renovación.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse, generando un nuevo debate sobre la elección de los rostros que conducirán uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.
El regreso de Galilea Montijo genera aplausos y críticas
La confirmación oficial de Galilea Montijo como conductora de la cuarta temporada provocó opiniones encontradas entre los seguidores del reality.
Mientras una parte del público considera que la conductora aporta experiencia, carisma y estabilidad al formato, otro sector aseguró que la producción perdió la oportunidad de apostar por nuevos talentos.
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En plataformas digitales comenzaron a aparecer comentarios tanto de apoyo como de rechazo apenas se hizo oficial el anuncio.
Algunos usuarios cuestionaron que, pese al amplio número de conductores disponibles en la televisión mexicana, nuevamente se eligiera a la misma presentadora.
Las redes sociales reaccionaron de inmediato
Las críticas y muestras de apoyo inundaron las publicaciones relacionadas con el programa.
«Tantas conductoras y conductores que hay y escogen la misma cosa. Ay no, que aburrimiento», escribió un usuario inconforme.
Otros comentarios expresaron opiniones similares como: «¿No habrá más conductoras en México?», «Otra vez ella, ya aburre mucho», «Pan con lo mismo» y «Ya está muy cambiada».
Sin embargo, también hubo quienes defendieron la decisión de la producción con mensajes como: «Es la mejor conductora de México, la más carismática», además de usuarios que pidieron mantener la fórmula que ha funcionado en temporadas anteriores.
La Casa de los Famosos México mantiene altas expectativas
Desde su estreno, La Casa de los Famosos México se ha consolidado como uno de los realities más comentados del país.
Las polémicas, los enfrentamientos entre participantes y la constante conversación en redes sociales han convertido al programa en uno de los principales fenómenos televisivos de los últimos años.
Al mismo tiempo, la exposición mediática ha generado consecuencias distintas para quienes participan en el formato.
Mientras algunos concursantes han logrado impulsar su carrera y aumentar su popularidad, otros han enfrentado fuertes críticas que han impactado su imagen pública.
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La nueva temporada ya tiene fecha de estreno
La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas.
Aunque la producción aún no revela oficialmente la lista completa de habitantes, varios nombres ya circulan con fuerza entre las especulaciones.
Entre las figuras que han sido mencionadas por seguidores y medios de espectáculos aparecen Karina Torres, Cinthia Klitbo, Mariana Ochoa, Bellakath, Yahir, Aldo Rendón, Yetus Prime y Ernesto Laguardia.
Por ahora, ninguna de estas participaciones ha sido confirmada por la producción, por lo que la expectativa continúa creciendo conforme se acerca la fecha del estreno.