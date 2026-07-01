Galilea Montijo divide opiniones tras ser confirmada nuevamente en La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo en LCDLF

Redes dividen opiniones

Estreno será en julio

La cuenta regresiva para el estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya comenzó, pero antes de que se revele el elenco de participantes, la conversación en redes sociales se ha centrado en una decisión de la producción: el regreso de Galilea Montijo como conductora principal del reality.

La presentadora volverá a encabezar las galas junto a Diego de Erice y Odalys Ramírez, una fórmula que la televisora decidió mantener para esta nueva edición.

Aunque muchos seguidores celebraron la continuidad del equipo, otros manifestaron su inconformidad al considerar que el programa necesita una renovación.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, generando un nuevo debate sobre la elección de los rostros que conducirán uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.

El regreso de Galilea Montijo genera aplausos y críticas

La confirmación oficial de Galilea Montijo como conductora de la cuarta temporada provocó opiniones encontradas entre los seguidores del reality.

Mientras una parte del público considera que la conductora aporta experiencia, carisma y estabilidad al formato, otro sector aseguró que la producción perdió la oportunidad de apostar por nuevos talentos.

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En plataformas digitales comenzaron a aparecer comentarios tanto de apoyo como de rechazo apenas se hizo oficial el anuncio.

Algunos usuarios cuestionaron que, pese al amplio número de conductores disponibles en la televisión mexicana, nuevamente se eligiera a la misma presentadora.