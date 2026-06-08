¿Campanas de boda? Galilea Montijo desata rumores de compromiso tras lucir misterioso anillo
Publicado el08/06/2026 a las 13:25
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- Novio la sorprende con flores
El cumpleaños número 53 de Galilea Montijo no solo generó felicitaciones, también desató rumores de compromiso tras aparecer con un llamativo anillo en la mano izquierda. La joya fue captada en varios videos compartidos durante la celebración y rápidamente provocó teorías en redes sociales.
En imágenes difundidas por el programa Hoy, la conductora levantó la mano y dejó ver un anillo plateado con lo que parecía ser un gran diamante. El detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de una señal de boda.
La conversación creció cuando internautas analizaron el diseño y el lugar donde lo portaba. Para muchos, el contexto sentimental reforzó la idea de un posible compromiso.
Otros usuarios, sin embargo, señalaron que Montijo suele usar accesorios llamativos en apariciones públicas. Hasta el momento, la conductora no ha confirmado ni desmentido la versión.
El gesto romántico que avivó la teoría
En medio de la celebración, Isaac Moreno sorprendió a Galilea con un gran ramo de flores. El momento fue compartido en redes y generó aún más especulación sobre el estado de la relación.
En los videos también se observa al modelo darle un beso afectuoso frente a cámaras. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra pública de compromiso sentimental.
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La pareja se mostró sonriente y cercana durante la celebración. Ese ambiente romántico reforzó las versiones que apuntan a una posible boda.
Pese a la ola de comentarios, ninguno de los dos ha emitido postura oficial. El silencio ha alimentado todavía más la conversación digital.
¿Quién es Isaac Moreno?
Isaac Moreno es un modelo español originario de Santa Cruz de Tenerife. Ha destacado en campañas internacionales vinculadas a moda, fitness y estilo de vida.
Antes de incursionar en el modelaje, estudió Contabilidad y se especializó en Ingeniería Estructural. Ejerció esa profesión durante varios años antes de cambiar de rumbo.
Además de su carrera profesional, es padre de un hijo llamado Timothy. En distintas ocasiones comparte momentos familiares en sus redes sociales.
Su relación con Galilea lo ha colocado con mayor frecuencia en titulares de espectáculos. Desde que se hizo pública, ambos han sido foco constante de atención mediática.
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Así comenzó su historia de amor
El romance comenzó a tomar fuerza pública en 2023, cuando fueron vistos juntos en Holbox. Las imágenes en la playa detonaron rumores inmediatos en la prensa del entretenimiento.
Aunque inicialmente mantuvieron discreción, con el tiempo comenzaron a aparecer juntos en eventos. La relación se hizo evidente tras la separación de Galilea Montijo en ese mismo año.
De acuerdo con reportes, se habrían conocido en 2022 a través de amigos en común. Entre ellos se menciona al maquillista Alfonso Waithsman.
A finales de 2023, la conductora compartió su primera fotografía oficial junto a Isaac. Desde entonces, la pareja se muestra unida en viajes, celebraciones y momentos personales, mientras el rumor de compromiso sigue creciendo, según ‘Milenio‘.