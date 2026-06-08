¿Campanas de boda? Galilea Montijo desata rumores de compromiso tras lucir misterioso anillo

Galilea Montijo anillo de compromiso

Rumores de posible boda

Novio la sorprende con flores

El cumpleaños número 53 de Galilea Montijo no solo generó felicitaciones, también desató rumores de compromiso tras aparecer con un llamativo anillo en la mano izquierda. La joya fue captada en varios videos compartidos durante la celebración y rápidamente provocó teorías en redes sociales.

En imágenes difundidas por el programa Hoy, la conductora levantó la mano y dejó ver un anillo plateado con lo que parecía ser un gran diamante. El detalle no pasó desapercibido para los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba de una señal de boda.

La conversación creció cuando internautas analizaron el diseño y el lugar donde lo portaba. Para muchos, el contexto sentimental reforzó la idea de un posible compromiso.

Otros usuarios, sin embargo, señalaron que Montijo suele usar accesorios llamativos en apariciones públicas. Hasta el momento, la conductora no ha confirmado ni desmentido la versión.

El gesto romántico que avivó la teoría

En medio de la celebración, Isaac Moreno sorprendió a Galilea con un gran ramo de flores. El momento fue compartido en redes y generó aún más especulación sobre el estado de la relación.

En los videos también se observa al modelo darle un beso afectuoso frente a cámaras. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra pública de compromiso sentimental.

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La pareja se mostró sonriente y cercana durante la celebración. Ese ambiente romántico reforzó las versiones que apuntan a una posible boda.

Pese a la ola de comentarios, ninguno de los dos ha emitido postura oficial. El silencio ha alimentado todavía más la conversación digital.