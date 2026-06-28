Galilea Montijo rompe el silencio sobre su futuro y deja abierta la puerta a cambios en su carrera

¿Galilea Montijo deja Televisa?

Contrato por vencer

Mantiene lealtad total

Galilea Montijo encendió las alertas en el mundo del espectáculo tras revelar que su vínculo con Televisa está cerca de llegar a un punto clave.

La conductora confirmó que su contrato actual tiene fecha de vencimiento en los próximos meses, lo que abre interrogantes sobre su continuidad.

Durante un encuentro con medios, explicó cómo han cambiado las condiciones laborales dentro de la televisora con el paso del tiempo.

“Antes eran por 10 años, luego por 15 años, luego por 5 años, luego por 3 años”, dijo, al referirse a la evolución de los contratos.

Cambios en la industria televisiva

La presentadora destacó que actualmente los acuerdos laborales son más cortos y flexibles que en décadas anteriores.

Este nuevo modelo refleja una transformación en la industria, donde las exclusividades ya no son tan prolongadas como antes.

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“Ahora ya los contratos suelen ser de uno a 2 años, entonces mi contrato ya se vencería en diciembre (…) Yo sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre”.

Sus palabras dejan claro que, aunque sigue activa en la empresa, el futuro dependerá de una próxima negociación.