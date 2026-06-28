Galilea Montijo rompe el silencio sobre su futuro y deja abierta la puerta a cambios en su carrera
Publicado el28/06/2026 a las 10:50
- ¿Galilea Montijo deja Televisa?
- Contrato por vencer
- Mantiene lealtad total
Galilea Montijo encendió las alertas en el mundo del espectáculo tras revelar que su vínculo con Televisa está cerca de llegar a un punto clave.
La conductora confirmó que su contrato actual tiene fecha de vencimiento en los próximos meses, lo que abre interrogantes sobre su continuidad.
Durante un encuentro con medios, explicó cómo han cambiado las condiciones laborales dentro de la televisora con el paso del tiempo.
“Antes eran por 10 años, luego por 15 años, luego por 5 años, luego por 3 años”, dijo, al referirse a la evolución de los contratos.
Cambios en la industria televisiva
La presentadora destacó que actualmente los acuerdos laborales son más cortos y flexibles que en décadas anteriores.
Este nuevo modelo refleja una transformación en la industria, donde las exclusividades ya no son tan prolongadas como antes.
TE PUEDE INTERESAR: Shakira y un misterioso acompañante: ¿Quién es el actor mexicano que encendió rumores en Los Ángeles?
“Ahora ya los contratos suelen ser de uno a 2 años, entonces mi contrato ya se vencería en diciembre (…) Yo sí te puedo decir que estoy con Televisa de aquí a diciembre”.
Sus palabras dejan claro que, aunque sigue activa en la empresa, el futuro dependerá de una próxima negociación.
Lealtad a Televisa, pese a opciones
A pesar de que su contrato está por concluir, Montijo expresó una fuerte conexión con la televisora que impulsó su carrera.
La conductora recordó que ha sido parte de la empresa desde los años 90, consolidando una trayectoria reconocida en la televisión mexicana.
“Yo te puedo decir que yo soy 100% Televisa. O sea, a mí a donde Televisa me diga, yo voy a estar siempre con Televisa”.
Con esta declaración, dejó claro que su prioridad sigue siendo continuar dentro de la misma casa productora.
Nuevas oportunidades en el horizonte
Aunque mantiene su lealtad, la conductora no descarta explorar otros proyectos que puedan enriquecer su carrera.
Entre sus aspiraciones, mencionó la posibilidad de integrarse a iniciativas de alcance internacional.
Sin embargo, su enfoque inmediato está centrado en definir su situación contractual antes de tomar decisiones importantes.
El desenlace de esta etapa marcará un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las figuras más conocidas de la televisión.
Un momento decisivo en su carrera
El posible fin de su contrato representa un punto de inflexión que podría redefinir su presencia en pantalla.
En un entorno donde las reglas han cambiado, Montijo enfrenta un escenario con más opciones pero también más incertidumbre.
La industria televisiva continúa evolucionando, y figuras consolidadas como ella deben adaptarse a nuevas dinámicas.
Por ahora, la conductora mantiene la expectativa mientras se acerca la fecha clave que definirá su futuro profesional.