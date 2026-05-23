Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude la Isla Grande y se siente en casi todo Hawái

Sismo de magnitud 6.0 en Hawái

Réplicas leves posteriores

Sin riesgo de tsunami

Un terremoto de magnitud 6.0 sorprendió a los habitantes de Hawái la noche del viernes, provocando temblores que se sintieron en gran parte del archipiélago.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la Isla Grande, donde residentes reportaron sacudidas más intensas y prolongadas.

De acuerdo con datos oficiales, el sismo ocurrió alrededor de las 21:46, hora local, generando una rápida ola de reportes ciudadanos en distintas zonas.

Aunque la mayor intensidad se concentró en la Isla Grande, también se percibieron vibraciones en otras islas del estado.

Epicentro en la Isla Grande

El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el terremoto se originó a una profundidad aproximada de 22 kilómetros bajo la superficie terrestre.

El punto exacto se localizó al sur de Honaunau-Napoopoo y al norte-noroeste de Kailua-Kona, dos comunidades situadas en la costa occidental de la Isla Grande.

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La profundidad moderada del evento sísmico contribuyó a que el temblor se sintiera en un área amplia, aunque con distinta intensidad.

En Maui y otras islas cercanas se registraron sacudidas leves, según informes recopilados por las autoridades geológicas.