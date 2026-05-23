Fuerte sismo de magnitud 6.0 sacude la Isla Grande y se siente en casi todo Hawái
Publicado el23/05/2026 a las 08:14
- Sismo de magnitud 6.0 en Hawái
- Réplicas leves posteriores
- Sin riesgo de tsunami
Un terremoto de magnitud 6.0 sorprendió a los habitantes de Hawái la noche del viernes, provocando temblores que se sintieron en gran parte del archipiélago.
El movimiento telúrico tuvo como epicentro la Isla Grande, donde residentes reportaron sacudidas más intensas y prolongadas.
De acuerdo con datos oficiales, el sismo ocurrió alrededor de las 21:46, hora local, generando una rápida ola de reportes ciudadanos en distintas zonas.
Aunque la mayor intensidad se concentró en la Isla Grande, también se percibieron vibraciones en otras islas del estado.
Epicentro en la Isla Grande
El Servicio Geológico de Estados Unidos detalló que el terremoto se originó a una profundidad aproximada de 22 kilómetros bajo la superficie terrestre.
El punto exacto se localizó al sur de Honaunau-Napoopoo y al norte-noroeste de Kailua-Kona, dos comunidades situadas en la costa occidental de la Isla Grande.
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La profundidad moderada del evento sísmico contribuyó a que el temblor se sintiera en un área amplia, aunque con distinta intensidad.
En Maui y otras islas cercanas se registraron sacudidas leves, según informes recopilados por las autoridades geológicas.
Réplicas tras el temblor principal
Minutos después del movimiento principal se registraron dos réplicas que también fueron percibidas por la población.
La primera ocurrió a las 21:52 con una magnitud de 3.2, apenas seis minutos después del sismo mayor.
Posteriormente, a las 22:50, se reportó una segunda réplica con magnitud 2.6, de menor intensidad.
Ambos eventos generaron temblores ligeros, aunque sin el impacto del movimiento inicial.
Notable quake, preliminary info: M 6.0 – 12 km S of Honaunau-Napoopoo, Hawaii https://t.co/90bkVeJkFg
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) May 23, 2026
Sin amenaza de tsunami ni daños inmediatos
Tras el sismo, el Departamento de Gestión de Emergencias de Honolulu informó que no existía riesgo de tsunami.
Las autoridades señalaron que el análisis preliminar descartó cualquier amenaza significativa para las zonas costeras.
Hasta el momento no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas como consecuencia del terremoto.
El evento, sin embargo, recordó a los residentes la constante actividad sísmica que caracteriza a la región y la importancia de mantenerse preparados ante este tipo de fenómenos, reportó ‘Fox Weather‘.