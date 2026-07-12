¿Fue justa la expulsión de Embolo ante Argentina?
Publicado el12/07/2026 a las 08:42
La expulsión de Breel Embolo en el Argentina vs. Suiza del Mundial 2026 volvió a poner al VAR en el centro de la controversia.
La decisión cambió el rumbo del partido y reabre el debate sobre hasta dónde debe intervenir el VAR en jugadas subjetivas.
Una jugada que lo cambió todo
El momento fue decisivo.
En el minuto 72, el árbitro mostró inicialmente amarilla a Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Embolo.
Pero la historia dio un giro.
Intervención clave del VAR
La revisión fue determinante.
Tras analizar la jugada, el VAR detectó un error claro: no hubo falta de Paredes, sino simulación del delantero suizo.
La decisión cambió de inmediato.
De falta a expulsión
El castigo fue mayor.
El árbitro retiró la amarilla al argentino y mostró tarjeta a Embolo, quien ya estaba amonestado, provocando su expulsión.
Suiza quedó con diez.
Una regla poco conocida
La clave está en el reglamento.
La acción se sustentó en la norma de “identidad equivocada”, que permite corregir sanciones si el árbitro castigó al jugador incorrecto.
El VAR tuvo respaldo.
¿Simulación clara o interpretación?
Aquí nace la polémica.
Según el análisis arbitral, las imágenes evidencian que Embolo intentó engañar al árbitro para provocar la sanción contra Argentina.
Pero no todos coinciden.
Un precedente en el torneo
No fue un caso aislado.
Una situación similar ocurrió en el partido entre Estados Unidos y Paraguay, donde también se corrigió una tarjeta por simulación.
El criterio se repite.
Debate sobre los límites del VAR
El fondo es más amplio.
Aunque el VAR no puede intervenir en amarillas normalmente, este tipo de excepciones abre la puerta a interpretaciones más amplias.
El margen es delicado.
Decisión correcta, pero discutida
El veredicto oficial es claro.
El análisis concluye que Embolo “solo puede culparse a sí mismo”, al tratarse de una simulación evidente.
Pero la polémica sigue viva.