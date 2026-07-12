¿Fue justa la expulsión de Embolo ante Argentina?

La expulsión de Breel Embolo en el Argentina vs. Suiza del Mundial 2026 volvió a poner al VAR en el centro de la controversia.

La decisión cambió el rumbo del partido y reabre el debate sobre hasta dónde debe intervenir el VAR en jugadas subjetivas.

Una jugada que lo cambió todo

El momento fue decisivo.

En el minuto 72, el árbitro mostró inicialmente amarilla a Leandro Paredes por una supuesta falta sobre Embolo.

Pero la historia dio un giro.

Intervención clave del VAR

La revisión fue determinante.