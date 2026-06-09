¿Qué pasa en Minnesota? Vance pide investigar a Tim Walz por fraude
Publicado el09/06/2026 a las 12:15
- Vance remite denuncia al DOJ
- Walz enfrenta nueva presión
- Fraude en Minnesota escala
La administración del presidente Donald Trump elevó la presión sobre las autoridades de Minnesota tras la decisión del vicepresidente J.D. Vance de remitir al Departamento de Justicia acusaciones relacionadas con presunta complicidad en casos de fraude dentro del estado.
La medida coloca bajo revisión a figuras de alto perfil del Partido Demócrata, entre ellas el gobernador Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison, en medio de una investigación que continúa desarrollándose sobre posibles irregularidades en programas de servicios sociales.
La denuncia penal surge de un informe elaborado por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Según la investigación en curso, las advertencias sobre posibles fraudes fueron elevadas a niveles superiores del gobierno estatal.
Fraude en Minnesota llega al Departamento de Justicia
Vice President JD Vance on the Minnesota Fraud: “We actually referred this particular case to the Department of Justice for a full criminal investigation… You had people within Governor Walz’s office who were saying, ‘You know what? This looks like fraud. pic.twitter.com/S0UXXkucVe
— Secretary Melania Brooke (@mmkingzz) June 8, 2026
El informe sostiene que las acciones correctivas habrían sido retrasadas o evitadas, según CNN.
También señala que los pagos continuaron incluso después de que aparecieran señales de alerta consideradas creíbles.
En una carta enviada el domingo a Vance, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, detalló los hallazgos del informe.
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Además, pidió que el grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca ordene a las agencias correspondientes revisar los mecanismos de supervisión en Minnesota.
La solicitud incluye una revisión de medidas de integridad, procesos de control, reembolsos e inscripciones en programas de servicios sociales desde 2019 hasta la actualidad.
Vance ordena remisión al Departamento de Justicia
Vice President JD Vance is pressing federal prosecutors to investigate Minnesota Gov. Tim Walz and state Attorney General Keith Ellison over allegations they failed to stop widespread social services fraud. https://t.co/AxEWX34Qpn
— PBS News (@NewsHour) June 9, 2026
El lunes por la noche, Vance informó a través de X que había remitido las acusaciones a la división de fraude del Departamento de Justicia.
Esa división está dirigida por el secretario de Justicia adjunto Colin McDonald.
El vicepresidente aseguró que los funcionarios estatales deben responder si facilitaron actividades fraudulentas o actuaron de manera indebida.
“Los funcionarios del estado de Minnesota no están por encima de la ley, y si facilitaron el fraude, mintieron bajo juramento sobre lo que sabían o acosaron e intimidaron a los denunciantes, deben enfrentar la justicia”, escribió Vance en X.
La remisión representa un nuevo paso en los esfuerzos de la Casa Blanca para examinar posibles irregularidades relacionadas con fondos públicos.
Las acusaciones aumentan la presión sobre Tim Walz
Las denuncias han mantenido bajo presión política a Tim Walz, quien fue candidato demócrata a la vicepresidencia.
Walz ha rechazado las acusaciones republicanas que sostienen que su administración ignoró abusos financieros.
Sin embargo, en enero anunció que abandonaba su campaña para buscar un tercer mandato como gobernador.
El tema volvió a captar atención nacional a finales del año pasado.
En ese momento, un creador de contenido conservador de 23 años publicó un video en YouTube en el que afirmaba que guarderías dirigidas por somalíes en Minnesota estaban desviando fondos destinados al cuidado infantil de familias de bajos ingresos.
La acusación fue presentada con escasas pruebas, pero el video acumuló millones de visualizaciones.
Posteriormente fue difundido por Vance, el director del FBI, Kash Patel, y el empresario tecnológico Elon Musk.
Las acusaciones generaron nuevas críticas por parte de la administración Trump y de líderes republicanos estatales.
Estos funcionarios exigieron medidas más estrictas sobre el uso de recursos públicos destinados a servicios sociales.
Durante una entrevista con Fox News el mes pasado, Vance adelantó que podrían surgir denuncias penales contra funcionarios estatales en Minnesota, California y otros estados.
En esa conversación afirmó que cualquier posible delito relacionado con casos de fraude sería investigado a fondo.
Asimismo, aseguró que, si se determina la existencia de conductas criminales, los responsables deberán enfrentar consecuencias legales.