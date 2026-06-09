¿Qué pasa en Minnesota? Vance pide investigar a Tim Walz por fraude

Vance remite denuncia al DOJ

Walz enfrenta nueva presión

Fraude en Minnesota escala

La administración del presidente Donald Trump elevó la presión sobre las autoridades de Minnesota tras la decisión del vicepresidente J.D. Vance de remitir al Departamento de Justicia acusaciones relacionadas con presunta complicidad en casos de fraude dentro del estado.

La medida coloca bajo revisión a figuras de alto perfil del Partido Demócrata, entre ellas el gobernador Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison, en medio de una investigación que continúa desarrollándose sobre posibles irregularidades en programas de servicios sociales.

La denuncia penal surge de un informe elaborado por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Según la investigación en curso, las advertencias sobre posibles fraudes fueron elevadas a niveles superiores del gobierno estatal.

Fraude en Minnesota llega al Departamento de Justicia

Vice President JD Vance on the Minnesota Fraud: “We actually referred this particular case to the Department of Justice for a full criminal investigation… You had people within Governor Walz’s office who were saying, ‘You know what? This looks like fraud. pic.twitter.com/S0UXXkucVe — Secretary Melania Brooke (@mmkingzz) June 8, 2026

El informe sostiene que las acciones correctivas habrían sido retrasadas o evitadas, según CNN.

También señala que los pagos continuaron incluso después de que aparecieran señales de alerta consideradas creíbles.

En una carta enviada el domingo a Vance, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, detalló los hallazgos del informe.

Además, pidió que el grupo de trabajo antifraude de la Casa Blanca ordene a las agencias correspondientes revisar los mecanismos de supervisión en Minnesota.

La solicitud incluye una revisión de medidas de integridad, procesos de control, reembolsos e inscripciones en programas de servicios sociales desde 2019 hasta la actualidad.