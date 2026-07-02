Arrestan al actor Franklin Virgüez por presunto exhibicionismo

El actor venezolano Franklin Virgüez, de 72 años, fue arrestado por la Policía de Doral luego de ser acusado de realizar actos obscenos dentro de un vehículo estacionado en el Doral Park Country Club.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en el estacionamiento del club, ubicado en el 5001 de NW 104th Ave., donde una persona observó al actor sentado dentro de una camioneta Chevrolet Trax gris presuntamente masturbándose con sus genitales expuestos.

Fue grabado por un testigo

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Según las autoridades, el testigo se alarmó al notar que muy cerca del lugar había varios niños jugando en un parque infantil.

Inicialmente ingresó al club para pedir ayuda al personal, pero al indicarle que debía comunicarse con la policía, regresó al estacionamiento y comenzó a grabar con su teléfono celular al sospechoso, quien, de acuerdo con el reporte, continuaba realizando el acto.

Al percatarse de que estaba siendo grabado, Virgüez abandonó el lugar en su vehículo. Posteriormente, el testigo entregó el video a los agentes como evidencia.

Fue localizado frente a su vivienda