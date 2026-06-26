Francia aplasta a Noruega y avanza con paso perfecto en el Mundial 2026

La selección de Francia confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 tras vencer con autoridad 4-1 a Noruega en la última jornada del Grupo I. Los dirigidos por Didier Deschamps cerraron la fase de grupos con paso perfecto al sumar tres victorias en tres partidos y asegurar el liderato de su sector.

Aunque el esperado duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland generaba gran expectativa, el atacante noruego permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, mientras que Mbappé fue titular, pero cedió el protagonismo a un inspirado Ousmane Dembélé.

Ousmane Dembélé fue la gran figura del partido

El extremo francés firmó una actuación brillante al marcar un triplete en apenas 32 minutos.

Dembélé abrió el marcador al minuto 7, amplió la ventaja al 20′ y completó su exhibición al 32′ con tres definiciones de gran calidad que prácticamente sentenciaron el encuentro antes del descanso.

Noruega logró descontar de manera momentánea gracias a Thelo Aasgaard al minuto 21, pero nunca encontró la manera de competir ante el poder ofensivo francés.

Noruega desperdició la oportunidad de acercarse

En el inicio del segundo tiempo, la selección noruega tuvo la posibilidad de meterse nuevamente en el partido.