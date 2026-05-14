La Selección de Francia presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.

El técnico Didier Deschamps eligió a los 26 futbolistas que representarán a Les Bleus en la Copa del Mundo.

Mbappé lidera el ataque francés

La lista está encabezada por Kylian Mbappé, acompañado por figuras ofensivas como:

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Marcus Thuram

Mezcla de experiencia y juventud

Francia mantiene gran parte de la base subcampeona en Qatar 2022, pero incorpora jóvenes talentos que vienen creciendo en Europa.