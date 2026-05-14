Francia revela su lista para el Mundial 2026 con Mbappé y nuevas joyas
Publicado el14/05/2026 a las 11:01
La Selección de Francia presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.
El técnico Didier Deschamps eligió a los 26 futbolistas que representarán a Les Bleus en la Copa del Mundo.
Mbappé lidera el ataque francés
La lista está encabezada por Kylian Mbappé, acompañado por figuras ofensivas como:
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Marcus Thuram
Mezcla de experiencia y juventud
Francia mantiene gran parte de la base subcampeona en Qatar 2022, pero incorpora jóvenes talentos que vienen creciendo en Europa.
Entre ellos destacan:
- Rayan Cherki
- Bradley Barcola
- Désiré Doué
Las ausencias que sorprenden
Los nombres que más llaman la atención por quedar fuera son:
- Eduardo Camavinga
- Lucas Chevalier
El grupo de Francia
𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎
Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026
La selección francesa compartirá el Grupo I junto a:
- Noruega
- Irak
- Senegal
Objetivo: volver a la final
Francia buscará regresar a una final mundialista tras quedarse cerca del bicampeonato en Qatar 2022.
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LISTA DE CONVOCADOS
- PORTEROS: Mike Maignan (Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
- DEFENSAS: Theo Hernández (Al-Hilal/KSA), Lucas Hernández (PSG), William Saliba (Arsenal/ING), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING),
- MEDIOS: N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Manu Koné (AS Roma/ITA)
- DELANTEROS: Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/GER), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING) y Désiré Doué (PSG)