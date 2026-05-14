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Francia revela su lista para el Mundial 2026 con Mbappé y nuevas joyas
La Selección de Francia presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026. El técnico Didier Deschamps eligió a los 26 futbolistas que representarán a Les Bleus en la Copa del Mundo. Mbappé lidera el ataque francés La lista está encabezada por Kylian Mbappé, acompañado por figuras ofensivas como: Ousmane Dembélé Michael Olise Marcus Thuram Mezcla […]
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Francia revela su lista para el Mundial 2026 con Mbappé y nuevas joyas
FOTO: EFE

Publicado el14/05/2026 a las 11:01

La Selección de Francia presentó oficialmente su convocatoria para el Mundial 2026.

El técnico Didier Deschamps eligió a los 26 futbolistas que representarán a Les Bleus en la Copa del Mundo.

Mbappé lidera el ataque francés

La lista está encabezada por Kylian Mbappé, acompañado por figuras ofensivas como:

  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Marcus Thuram

Mezcla de experiencia y juventud

Foto: Depositphotos

Francia mantiene gran parte de la base subcampeona en Qatar 2022, pero incorpora jóvenes talentos que vienen creciendo en Europa.

Entre ellos destacan:

  • Rayan Cherki
  • Bradley Barcola
  • Désiré Doué

Las ausencias que sorprenden

Foto: Shutterstock

Los nombres que más llaman la atención por quedar fuera son:

  • Eduardo Camavinga
  • Lucas Chevalier

El grupo de Francia

La selección francesa compartirá el Grupo I junto a:

  • Noruega
  • Irak
  • Senegal

Objetivo: volver a la final

Francia buscará regresar a una final mundialista tras quedarse cerca del bicampeonato en Qatar 2022.

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LISTA DE CONVOCADOS

  • PORTEROS: Mike Maignan (Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

 

  • DEFENSAS: Theo Hernández (Al-Hilal/KSA), Lucas Hernández (PSG), William Saliba (Arsenal/ING), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING),

 

  • MEDIOS: N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Manu Koné (AS Roma/ITA)

 

  • DELANTEROS: Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/GER), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING) y Désiré Doué (PSG)
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