Brasil blinda a Ancelotti: renueva hasta el Mundial 2030
Foto: EFE

Publicado el14/05/2026 a las 09:00

Carlo Ancelotti continuará al frente de la Selección de Brasil hasta el año 2030.

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este jueves la renovación del técnico italiano.

Brasil apuesta por continuidad

El nuevo acuerdo extenderá el contrato de Ancelotti por cuatro años más, cubriendo también el próximo ciclo mundialista rumbo a 2030.

La renovación llega a menos de un año del Mundial 2026, torneo en el que Brasil buscará volver a conquistar la Copa del Mundo.

En un mensaje publicado por la CBF, Ancelotti aseguró:

“Queremos más victorias, más tiempo y más trabajo”.

El primer extranjero en décadas

Ancelotti se convirtió en el primer entrenador extranjero de Brasil desde 1965.

El italiano llegó tras las etapas de:

  • Fernando Diniz
  • Dorival Júnior

Brasil ya conoce su grupo

Brasil, Ancelotti
La Canarinha compartirá grupo con:

  • Marruecos
  • Escocia
  • Haití

Un proyecto a largo plazo

La federación brasileña apuesta por la experiencia del técnico más ganador en la historia de la Champions League para devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.

