Brasil blinda a Ancelotti: renueva hasta el Mundial 2030
Publicado el14/05/2026 a las 09:00
Carlo Ancelotti continuará al frente de la Selección de Brasil hasta el año 2030.
La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este jueves la renovación del técnico italiano.
Brasil apuesta por continuidad
El nuevo acuerdo extenderá el contrato de Ancelotti por cuatro años más, cubriendo también el próximo ciclo mundialista rumbo a 2030.
La renovación llega a menos de un año del Mundial 2026, torneo en el que Brasil buscará volver a conquistar la Copa del Mundo.
En un mensaje publicado por la CBF, Ancelotti aseguró:
“Queremos más victorias, más tiempo y más trabajo”.
Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!
O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!
Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.
A caminhada continua. Nosso sonho também.
Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN
— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026
El primer extranjero en décadas
Ancelotti se convirtió en el primer entrenador extranjero de Brasil desde 1965.
El italiano llegó tras las etapas de:
- Fernando Diniz
- Dorival Júnior
Brasil ya conoce su grupo
La Canarinha compartirá grupo con:
- Marruecos
- Escocia
- Haití
Un proyecto a largo plazo
La federación brasileña apuesta por la experiencia del técnico más ganador en la historia de la Champions League para devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial.
