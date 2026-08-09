Fotos de Fernando Colunga con su “hijo” y Blanca Soto desatan dudas: esta es la verdad
Publicado el09/08/2026 a las 07:38
- Hijo de Fernando Colunga
- Superaron 500,000 vistas rápidamente
- Juan Osorio habló del bebé
Unas imágenes de Fernando Colunga junto a Blanca Soto y un niño desataron especulaciones en redes sociales al presentarse como una posible fotografía familiar del reservado actor mexicano.
Las fotografías llamaron especialmente la atención porque Colunga ha mantenido su vida personal alejada de la exposición pública, incluso después de que en 2024 surgieran versiones sobre su paternidad.
La publicación ganó todavía más fuerza cuando comenzó a circular entre seguidores y espacios dedicados al entretenimiento, donde algunos usuarios interpretaron al menor que aparece en las imágenes como el supuesto hijo de los actores.
Sin embargo, hay un detalle fundamental detrás de las fotografías que cambia por completo la historia: las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y no corresponden a una fotografía familiar real.
Las fotos de Fernando Colunga y Blanca Soto fueron creadas con IA
Las imágenes aparecieron en una cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con Fernando Colunga, identificada como fernando.colungaa, donde se aclaró que habían sido elaboradas mediante inteligencia artificial.
El propio creador del contenido señaló en la publicación que se trataba de imágenes generadas con IA, una advertencia relevante ante la rapidez con la que las fotografías comenzaron a compartirse fuera de su contexto original.
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La confusión también encontró terreno fértil por el hermetismo que ha caracterizado a Colunga: el protagonista de Amor Real ha evitado históricamente convertir los detalles de su vida privada en contenido para redes sociales.
El alcance fue considerable. El responsable de las imágenes aseguró posteriormente que la publicación había superado 500,000 visualizaciones en menos de 24 horas, reflejando el interés generado alrededor del actor y Blanca Soto.
Creador de las imágenes reveló su enorme alcance en redes
“Quiero agradecerles de todo corazón por todo el apoyo que me han brindado. Las imágenes de Fernando Colunga con Blanca Soto llegaron a más de 500,000 vistas en menos de 24 horas”, escribió el creador.
También agregó: “Es increíble ver todo el cariño y apoyo que le dan a mi contenido. Muchísimas gracias a todos, de verdad. ¡Espero que sigamos creciendo cada día más!”.
Aunque las fotografías no son reales, la conversación sobre la supuesta paternidad de Colunga tiene un antecedente público: en mayo de 2024, el productor Juan Osorio habló sobre el tema ante las cámaras del programa Hoy.
Osorio aseguró entonces que el actor acababa de experimentar la paternidad y describió cómo esa etapa había impactado su vida, aunque Colunga ha mantenido personalmente el tema lejos de declaraciones públicas.
@fernando.colungaa
No me gusta publicar IA pero bueno🤷🏼♀️❤️ #fernandocolunga #blancasoto #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #fyp #tiktokviral
Juan Osorio habló en 2024 sobre la paternidad de Fernando Colunga
“Fernando acaba de vivir la experiencia de la paternidad y al vivir la experiencia de la paternidad al hombre le cambia todo”, declaró Juan Osorio durante aquella intervención televisiva.
El productor continuó hablando sobre la experiencia que, según él, atravesaba Colunga: “está enamorado, habla con su hijo todos los días, es un hermoso bebé”.
Las nuevas imágenes, por lo tanto, no constituyen una confirmación ni una fotografía del supuesto hijo de Fernando Colunga y Blanca Soto. Su origen está en contenido generado mediante inteligencia artificial.
El episodio muestra además cómo una imagen artificial puede alimentar rápidamente especulaciones cuando involucra a figuras que mantienen su intimidad bajo reserva, especialmente si existe una historia previa que hace que el contenido parezca creíble.