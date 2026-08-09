Fotos de Fernando Colunga con su “hijo” y Blanca Soto desatan dudas: esta es la verdad

Hijo de Fernando Colunga

Superaron 500,000 vistas rápidamente

Juan Osorio habló del bebé

Unas imágenes de Fernando Colunga junto a Blanca Soto y un niño desataron especulaciones en redes sociales al presentarse como una posible fotografía familiar del reservado actor mexicano.

Las fotografías llamaron especialmente la atención porque Colunga ha mantenido su vida personal alejada de la exposición pública, incluso después de que en 2024 surgieran versiones sobre su paternidad.

La publicación ganó todavía más fuerza cuando comenzó a circular entre seguidores y espacios dedicados al entretenimiento, donde algunos usuarios interpretaron al menor que aparece en las imágenes como el supuesto hijo de los actores.

Sin embargo, hay un detalle fundamental detrás de las fotografías que cambia por completo la historia: las imágenes fueron creadas con inteligencia artificial y no corresponden a una fotografía familiar real.

Las fotos de Fernando Colunga y Blanca Soto fueron creadas con IA

Las imágenes aparecieron en una cuenta dedicada a compartir contenido relacionado con Fernando Colunga, identificada como fernando.colungaa, donde se aclaró que habían sido elaboradas mediante inteligencia artificial.

El propio creador del contenido señaló en la publicación que se trataba de imágenes generadas con IA, una advertencia relevante ante la rapidez con la que las fotografías comenzaron a compartirse fuera de su contexto original.

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La confusión también encontró terreno fértil por el hermetismo que ha caracterizado a Colunga: el protagonista de Amor Real ha evitado históricamente convertir los detalles de su vida privada en contenido para redes sociales.

El alcance fue considerable. El responsable de las imágenes aseguró posteriormente que la publicación había superado 500,000 visualizaciones en menos de 24 horas, reflejando el interés generado alrededor del actor y Blanca Soto.