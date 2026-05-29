Fonseca elimina a Djokovic en Roland Garros
Publicado el29/05/2026 a las 11:33
Joao Fonseca protagonizó uno de los grandes golpes de Roland Garros 2026 al derrotar a Novak Djokovic en un partido épico que se extendió por casi cinco horas.
El joven brasileño remontó dos sets en contra para imponerse 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, avanzando por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam.
El resultado marca un momento clave en el relevo generacional del tenis mundial.
La victoria no solo elimina a uno de los favoritos, también posiciona a Fonseca como una de las nuevas figuras a seguir en el circuito.
Una remontada histórica en París
Djokovic dominó los dos primeros sets con autoridad, mostrando solidez y experiencia.
Sin embargo, el partido cambió a partir del tercer parcial, cuando Fonseca elevó su nivel y comenzó a imponer su ritmo.
El brasileño aprovechó el desgaste físico del serbio y forzó un quinto set tras una intensa batalla en el cuarto, que superó la hora de duración.
Resistencia y definición en el quinto set
En el tramo decisivo, ambos jugadores mostraron resistencia física y mental.
Aunque Djokovic se mantuvo competitivo hasta el final, Fonseca logró el quiebre clave para ponerse 6-5 y luego cerró el partido con su servicio.
El encuentro terminó tras 4 horas y 57 minutos de juego, en uno de los duelos más largos y emocionantes del torneo.
Un triunfo lleno de récords
Con esta victoria, Fonseca se convierte en el primer brasileño en derrotar a Djokovic y en el primer jugador menor de 20 años en lograrlo en un Grand Slam.
Además, es apenas el segundo tenista en la historia en vencer al serbio tras perder los dos primeros sets en un major.
Djokovic cae tras una batalla exigente
El serbio mostró un gran nivel al inicio, pero con el paso del partido evidenció desgaste físico.
Aun así, logró mantenerse en la pelea hasta los últimos juegos.
La derrota representa una de las eliminaciones más impactantes del torneo.
Fonseca avanza con confianza
El brasileño, número 30 del ranking ATP, enfrentará en octavos de final al ganador entre Casper Ruud y Tommy Paul.
Su rendimiento y carácter en este partido lo colocan como uno de los nombres a seguir en lo que resta del torneo.
Fonseca buscará seguir haciendo historia en Roland Garros, mientras el torneo continúa dejando sorpresas y confirmando el surgimiento de una nueva generación.
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