Fonseca elimina a Djokovic en Roland Garros

Joao Fonseca protagonizó uno de los grandes golpes de Roland Garros 2026 al derrotar a Novak Djokovic en un partido épico que se extendió por casi cinco horas.

El joven brasileño remontó dos sets en contra para imponerse 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5, avanzando por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam.

El resultado marca un momento clave en el relevo generacional del tenis mundial.

La victoria no solo elimina a uno de los favoritos, también posiciona a Fonseca como una de las nuevas figuras a seguir en el circuito.

Una remontada histórica en París

Djokovic dominó los dos primeros sets con autoridad, mostrando solidez y experiencia.

Sin embargo, el partido cambió a partir del tercer parcial, cuando Fonseca elevó su nivel y comenzó a imponer su ritmo.

El brasileño aprovechó el desgaste físico del serbio y forzó un quinto set tras una intensa batalla en el cuarto, que superó la hora de duración.

Resistencia y definición en el quinto set