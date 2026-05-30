Florida enfrenta nuevas amenazas por lluvias extremas mientras la humedad tropical se extiende por el sureste
Publicado el30/05/2026 a las 11:27
- Florida enfrenta amenazas por lluvias
- Riesgo de inundaciones
- Sequía recibe alivio
Las lluvias intensas, la humedad tropical y los suelos saturados mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en el sureste de Estados Unidos, con Florida entre los estados bajo mayor vigilancia por las precipitaciones previstas en los próximos días.
Los pronósticos indican que el patrón atmosférico responsable de las lluvias permanecerá estacionario durante gran parte del fin de semana, favoreciendo el desarrollo de tormentas repetitivas capaces de descargar grandes cantidades de agua en periodos cortos.
Las autoridades meteorológicas mantienen bajo observación varias regiones debido al riesgo de acumulaciones significativas de lluvia que podrían generar problemas en carreteras, zonas urbanas y áreas cercanas a cuerpos de agua.
Mientras algunas comunidades se preparan para posibles inundaciones, otras observan con optimismo cómo estas precipitaciones podrían contribuir a reducir los efectos de una sequía que persiste desde hace meses.
El riesgo de inundaciones se extiende por varios estados
La amenaza no se limita a Florida. El sistema también está afectando sectores de Georgia y Carolina del Sur, donde se esperan lluvias continuas durante el fin de semana.
Las previsiones apuntan a que algunas localidades costeras podrían recibir varios centímetros de lluvia en pocos días, aumentando la posibilidad de inundaciones repentinas y acumulaciones de agua en zonas vulnerables.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira
Los especialistas advierten que la combinación de precipitaciones frecuentes y terrenos ya húmedos incrementa considerablemente el potencial de incidentes relacionados con el exceso de agua.
Además, el área de riesgo podría ampliarse progresivamente hacia otras regiones del sureste a medida que el sistema continúe evolucionando.
Un sistema cargado de humedad impulsa las tormentas
Meteorólogos explican que el fenómeno está siendo alimentado por una importante entrada de humedad procedente tanto del Golfo como del Atlántico.
Estas condiciones favorecen el desarrollo constante de nubes de tormenta capaces de producir lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes momentos del día.
Durante las próximas jornadas se espera que un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera refuerce aún más la inestabilidad sobre la región.
Como resultado, las precipitaciones podrían intensificarse especialmente en sectores costeros y áreas donde las tormentas permanezcan estacionarias durante varias horas.
Florida podría recibir más lluvias la próxima semana
Los modelos meteorológicos señalan que, aunque el sistema tenderá a desplazarse lentamente, la humedad tropical continuará presente sobre gran parte de Florida.
Esto significa que nuevas rondas de precipitaciones podrían desarrollarse durante la próxima semana, especialmente en regiones del centro y sur del estado.
De acuerdo con ‘Fox Weather‘, la persistencia de las lluvias preocupa debido a que muchos terrenos ya se encuentran saturados por eventos recientes, reduciendo la capacidad de absorción del suelo y aumentando el riesgo de inundaciones repentinas.
Sin embargo, estas mismas precipitaciones podrían representar un alivio para numerosas comunidades afectadas por déficits de lluvia acumulados durante los últimos meses, ayudando a recuperar parte de la humedad perdida y mejorando las condiciones de sequía en diversas zonas del estado