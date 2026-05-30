Florida enfrenta nuevas amenazas por lluvias extremas mientras la humedad tropical se extiende por el sureste

Florida enfrenta amenazas por lluvias

Riesgo de inundaciones

Sequía recibe alivio

Las lluvias intensas, la humedad tropical y los suelos saturados mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en el sureste de Estados Unidos, con Florida entre los estados bajo mayor vigilancia por las precipitaciones previstas en los próximos días.

Los pronósticos indican que el patrón atmosférico responsable de las lluvias permanecerá estacionario durante gran parte del fin de semana, favoreciendo el desarrollo de tormentas repetitivas capaces de descargar grandes cantidades de agua en periodos cortos.

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo observación varias regiones debido al riesgo de acumulaciones significativas de lluvia que podrían generar problemas en carreteras, zonas urbanas y áreas cercanas a cuerpos de agua.

Mientras algunas comunidades se preparan para posibles inundaciones, otras observan con optimismo cómo estas precipitaciones podrían contribuir a reducir los efectos de una sequía que persiste desde hace meses.

El riesgo de inundaciones se extiende por varios estados

La amenaza no se limita a Florida. El sistema también está afectando sectores de Georgia y Carolina del Sur, donde se esperan lluvias continuas durante el fin de semana.

Las previsiones apuntan a que algunas localidades costeras podrían recibir varios centímetros de lluvia en pocos días, aumentando la posibilidad de inundaciones repentinas y acumulaciones de agua en zonas vulnerables.

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Los especialistas advierten que la combinación de precipitaciones frecuentes y terrenos ya húmedos incrementa considerablemente el potencial de incidentes relacionados con el exceso de agua.

Además, el área de riesgo podría ampliarse progresivamente hacia otras regiones del sureste a medida que el sistema continúe evolucionando.