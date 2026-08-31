Florida bajo vigilancia: humedad tropical amenaza el fin de semana del Día del Trabajo

Amenaza tropical en Florida

Dolly tiene desarrollo improbable

Existe riesgo de inundaciones

Florida podría enfrentar un inicio de septiembre marcado por aguaceros, tormentas eléctricas e inundaciones repentinas, justo cuando miles de familias se preparan para el Día del Trabajo.

Una amplia concentración de humedad tropical se extiende desde el Caribe y las Bahamas hasta Florida, creando condiciones favorables para períodos de lluvias intensas durante esta semana.

AccuWeather advierte que existen bolsas de humedad y energía sobre el este del Golfo, Florida y las Bahamas, mientras las aguas permanecen suficientemente cálidas para favorecer actividad tropical.

Sin embargo, el escenario no significa que una nueva tormenta vaya a formarse necesariamente cerca de Florida, por lo que residentes y viajeros deberán seguir las actualizaciones oficiales.

Florida enfrenta más lluvias aunque Dolly pierda fuerza

El Centro Nacional de Huracanes informó este lunes que los remanentes de Dolly producen lluvias y tormentas desorganizadas cerca de La Española, Turcas y Caicos y Bahamas.

El NHC considera que un desarrollo significativo de Dolly ya no es probable y sitúa su posibilidad de formación nuevamente en cerca de 0% durante siete días.

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Aun así, el sistema puede generar localmente lluvias fuertes y ráfagas mientras avanza hacia el oeste-noroeste sobre el Atlántico suroccidental durante los próximos días.

La humedad asociada con Dolly se suma a otras áreas inestables de la región, aumentando las posibilidades de aguaceros desde Bahamas hasta diferentes sectores de Florida.