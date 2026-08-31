Florida bajo vigilancia: humedad tropical amenaza el fin de semana del Día del Trabajo
Publicado el31/08/2026 a las 13:30
- Amenaza tropical en Florida
- Dolly tiene desarrollo improbable
- Existe riesgo de inundaciones
Florida podría enfrentar un inicio de septiembre marcado por aguaceros, tormentas eléctricas e inundaciones repentinas, justo cuando miles de familias se preparan para el Día del Trabajo.
Una amplia concentración de humedad tropical se extiende desde el Caribe y las Bahamas hasta Florida, creando condiciones favorables para períodos de lluvias intensas durante esta semana.
AccuWeather advierte que existen bolsas de humedad y energía sobre el este del Golfo, Florida y las Bahamas, mientras las aguas permanecen suficientemente cálidas para favorecer actividad tropical.
Sin embargo, el escenario no significa que una nueva tormenta vaya a formarse necesariamente cerca de Florida, por lo que residentes y viajeros deberán seguir las actualizaciones oficiales.
Florida enfrenta más lluvias aunque Dolly pierda fuerza
El Centro Nacional de Huracanes informó este lunes que los remanentes de Dolly producen lluvias y tormentas desorganizadas cerca de La Española, Turcas y Caicos y Bahamas.
El NHC considera que un desarrollo significativo de Dolly ya no es probable y sitúa su posibilidad de formación nuevamente en cerca de 0% durante siete días.
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Aun así, el sistema puede generar localmente lluvias fuertes y ráfagas mientras avanza hacia el oeste-noroeste sobre el Atlántico suroccidental durante los próximos días.
La humedad asociada con Dolly se suma a otras áreas inestables de la región, aumentando las posibilidades de aguaceros desde Bahamas hasta diferentes sectores de Florida.
Inundaciones repentinas podrían convertirse en el mayor peligro
AccuWeather no observa actualmente señales de un desarrollo tropical rápido en el este del Golfo o el Atlántico suroccidental, pero mantiene esta región bajo vigilancia.
El meteorólogo Alex DaSilva explicó que la cizalladura del viento es relativamente baja alrededor de Florida y Bahamas frente a las condiciones que anteriormente debilitaron a Dolly.
Las temperaturas del agua también superan ampliamente los 80 °F, nivel considerado suficiente para apoyar el desarrollo de sistemas tropicales cuando coinciden otras condiciones atmosféricas favorables.
Incluso sin una depresión o tormenta organizada, las lluvias tropicales pueden provocar inundaciones repentinas localizadas y fuertes ráfagas, especialmente durante episodios de precipitaciones intensas.
Viajeros deben vigilar el tiempo durante el Día del Trabajo
Las condiciones también representan un riesgo para quienes planean actividades en playas o embarcaciones durante los primeros días de septiembre y el fin de semana festivo.
Los navegantes y bañistas pueden encontrar tormentas repentinas, fuertes ráfagas y condiciones peligrosas incluso cuando no exista una tormenta tropical oficialmente nombrada cerca de Florida.
Las precipitaciones también tendrán un efecto favorable: podrían aliviar áreas con condiciones secas y ayudar a impedir que las temperaturas permanezcan extremadamente elevadas durante períodos prolongados.
El panorama puede cambiar rápidamente, por lo que residentes y visitantes deben consultar las alertas meteorológicas oficiales antes de viajar, navegar o realizar actividades al aire libre, según ‘AccuWeather‘.