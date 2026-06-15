Florida bajo alerta: calor extremo y tormentas amenazan el inicio de semana
Publicado el15/06/2026 a las 07:37
- Florida bajo alerta de calor
- Tormentas durante la tarde
- Riesgo leve de inundaciones
El sur y centro de Florida arrancan la semana bajo una combinación poco favorable de calor intenso, humedad sofocante y riesgo de tormentas, condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre durante varios días.
Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre distintas zonas del estado debido a una sensación térmica que superará ampliamente las temperaturas registradas por los termómetros.
Las previsiones apuntan a que la jornada del lunes será una de las más calurosas de la semana, con valores que podrían sentirse por encima de los 40 grados Celsius en algunos sectores.
Aunque la llegada de lluvias aisladas ayudará momentáneamente a refrescar el ambiente, la humedad seguirá siendo elevada y mantendrá una sensación de bochorno persistente.
Sensación térmica supera los límites habituales
El principal problema no será únicamente la temperatura del aire, sino el efecto combinado con la humedad, que hará que el calor se perciba mucho más intenso para quienes permanezcan en exteriores.
Algunas localidades del centro de Florida podrían experimentar sensaciones térmicas superiores a los 100 grados Fahrenheit, ubicándose entre las más elevadas registradas en la región esta semana.
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Palm Bay figura entre las zonas con los índices de calor más altos previstos, mientras que Orlando también enfrentará condiciones particularmente incómodas durante las horas de la tarde.
Los expertos recomiendan reducir la exposición directa al sol durante los periodos más calurosos del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.
Miami-Dade y Broward permanecen bajo aviso
En el sur del estado, los condados de Miami-Dade y Broward se encuentran bajo un aviso por calor durante las horas centrales del lunes, cuando la sensación térmica alcanzará niveles potencialmente peligrosos.
Aunque las temperaturas máximas rondarán los 90 grados Fahrenheit, la humedad hará que el ambiente se perciba considerablemente más caliente para residentes y visitantes.
Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado constantemente, vestir ropa ligera y de colores claros, así como buscar espacios con aire acondicionado siempre que sea posible.
Las autoridades insisten en no subestimar estos episodios, ya que la exposición prolongada puede provocar agotamiento por calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.
Tormentas y riesgo de inundaciones acompañan el calor
Además de las elevadas temperaturas, los pronósticos señalan la aparición de chubascos y tormentas dispersas desde el mediodía y hasta las primeras horas de la noche del lunes.
Algunas de estas precipitaciones podrían desarrollarse con intensidad moderada o fuerte, generando acumulaciones rápidas de agua en sectores urbanos del sur de Florida.
Los meteorólogos también observan con atención las condiciones alrededor del estadio de Miami, donde podrían registrarse lluvias aisladas durante actividades vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA.
Las áreas metropolitanas de Broward y Miami-Dade presentan un nivel marginal de riesgo de inundaciones, especialmente en puntos donde coincidan tormentas más fuertes.
El calor continuará durante los próximos días
Los modelos meteorológicos indican que este patrón no terminará con el inicio de la semana, ya que el calor persistirá durante gran parte de los próximos días.
Las sensaciones térmicas de tres dígitos podrían repetirse de forma constante durante el resto de la semana laboral, manteniendo condiciones exigentes para quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.
Aunque las probabilidades de lluvia disminuirán ligeramente hacia mediados de semana, los pronósticos anticipan un nuevo incremento gradual conforme se acerque el fin de semana.
Con temperaturas elevadas, humedad constante y episodios de tormentas aisladas, Florida enfrentará varios días marcados por un clima extremo que obligará a residentes y visitantes a tomar precauciones adicionales, señaló ‘CBS News‘ y ‘WESH‘.