Florida bajo alerta: calor extremo y tormentas amenazan el inicio de semana

Florida bajo alerta de calor

Tormentas durante la tarde

Riesgo leve de inundaciones

El sur y centro de Florida arrancan la semana bajo una combinación poco favorable de calor intenso, humedad sofocante y riesgo de tormentas, condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre durante varios días.

Las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia sobre distintas zonas del estado debido a una sensación térmica que superará ampliamente las temperaturas registradas por los termómetros.

Las previsiones apuntan a que la jornada del lunes será una de las más calurosas de la semana, con valores que podrían sentirse por encima de los 40 grados Celsius en algunos sectores.

Aunque la llegada de lluvias aisladas ayudará momentáneamente a refrescar el ambiente, la humedad seguirá siendo elevada y mantendrá una sensación de bochorno persistente.

Sensación térmica supera los límites habituales

El principal problema no será únicamente la temperatura del aire, sino el efecto combinado con la humedad, que hará que el calor se perciba mucho más intenso para quienes permanezcan en exteriores.

Algunas localidades del centro de Florida podrían experimentar sensaciones térmicas superiores a los 100 grados Fahrenheit, ubicándose entre las más elevadas registradas en la región esta semana.

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Palm Bay figura entre las zonas con los índices de calor más altos previstos, mientras que Orlando también enfrentará condiciones particularmente incómodas durante las horas de la tarde.

Los expertos recomiendan reducir la exposición directa al sol durante los periodos más calurosos del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.