“Olla de vapor” sobre EEUU: calor extremo y humedad elevan riesgos esta semana
Publicado el14/07/2026 a las 11:28
- Calor extremo y humedad en EEUU
- Sensación térmica peligrosa
- Riesgos para salud aumentan
Una nueva ola de calor se intensifica sobre el centro de Estados Unidos. El patrón se expandirá hacia el este a lo largo de la semana.
Las altas temperaturas llegarán a las Montañas Rocosas, Grandes Llanuras y Medio Oeste. También afectarán regiones del este en los próximos días.
Aunque no será tan prolongada como la de inicios de julio, sigue siendo peligrosa. Autoridades advierten riesgos para la salud y la infraestructura.
El calor extremo podría presionar las redes eléctricas en varios estados. Especialmente donde el consumo de energía aumenta por el uso de aire acondicionado.
Temperaturas elevadas y humedad marcan el fenómeno
Expertos señalan que la humedad seguirá siendo significativa. Aunque ligeramente menor que en la ola anterior.
«El aire ligeramente menos húmedo podría permitir que las temperaturas bajen un poco más por la noche». Aun así, el calor seguirá siendo intenso durante el día.
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El punto de rocío se ubicará entre los 60 y 70 grados. Esto mantiene una sensación térmica elevada.
Las temperaturas reales serán altas en el norte del Medio Oeste. Superarán las registradas a principios de mes.
Sensación térmica extrema en el centro del país
El pico de calor se concentrará el martes en la región central. Luego se desplazará gradualmente hacia el este.
“Se prevé que las temperaturas RealFeel® alcancen entre 105 y 115 grados Fahrenheit”, así lo explicó la meteoróloga Breanna Grill.
Estas cifras combinan calor, humedad, viento y nubosidad. Reflejan el impacto real en el cuerpo humano.
Algunas zonas superarán los 100 grados de sensación térmica. Especialmente en Iowa, Minnesota y Missouri.
Agricultura afectada y riesgo de sequía
La cúpula de calor reducirá las precipitaciones en el centro del país. Esto agrava condiciones de sequía en varias regiones.
La falta de lluvia impacta directamente a la agricultura. Cultivos podrían verse afectados por el estrés térmico.
Las condiciones secas se extenderán hacia el noreste. Acompañarán el avance del calor a mitad de semana.
El fenómeno también genera preocupación por incendios. Especialmente en zonas con vegetación seca.
El calor avanza hacia el noreste con fuerza
Para el miércoles, el calor alcanzará ciudades del este. Nueva York y Filadelfia estarán entre las más afectadas.
En Nueva York, las temperaturas rondarán los 90 °F. La sensación térmica superará los 100 °F.
Filadelfia podría alcanzar los 100 °F reales. La sensación térmica llegaría hasta 105 °F.
Estos valores están por encima del promedio histórico. Podrían acercarse a récords diarios.
Recomendaciones y riesgos para la salud
Expertos recomiendan limitar actividades al aire libre. Especialmente durante las horas de mayor calor.
«Se recomienda permanecer en interiores en las horas más intensas». También hidratarse y usar ropa ligera.
El calor aumenta el riesgo de agotamiento e insolación. Puede provocar emergencias médicas graves.
Las autoridades piden atención especial a grupos vulnerables. Niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre.
Humo, tormentas y posible actividad tropical
El aire también estará brumoso en algunas regiones. Se debe al humo de incendios en zonas del norte.
«Una cantidad suficiente de humo podría suponer un peligro para personas con afecciones respiratorias», advirtieron meteorólogos.
Hacia el final de la semana se esperan tormentas intensas. Podrían generar ráfagas de viento y lluvias fuertes.
Además, humedad tropical del Golfo podría aumentar. Este patrón podría influir en futuros sistemas tropicales, señaló ‘AccuWeather‘.