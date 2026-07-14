“Olla de vapor” sobre EEUU: calor extremo y humedad elevan riesgos esta semana

Calor extremo y humedad en EEUU

Sensación térmica peligrosa

Riesgos para salud aumentan

Una nueva ola de calor se intensifica sobre el centro de Estados Unidos. El patrón se expandirá hacia el este a lo largo de la semana.

Las altas temperaturas llegarán a las Montañas Rocosas, Grandes Llanuras y Medio Oeste. También afectarán regiones del este en los próximos días.

Aunque no será tan prolongada como la de inicios de julio, sigue siendo peligrosa. Autoridades advierten riesgos para la salud y la infraestructura.

El calor extremo podría presionar las redes eléctricas en varios estados. Especialmente donde el consumo de energía aumenta por el uso de aire acondicionado.

Temperaturas elevadas y humedad marcan el fenómeno

Expertos señalan que la humedad seguirá siendo significativa. Aunque ligeramente menor que en la ola anterior.

«El aire ligeramente menos húmedo podría permitir que las temperaturas bajen un poco más por la noche». Aun así, el calor seguirá siendo intenso durante el día.

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El punto de rocío se ubicará entre los 60 y 70 grados. Esto mantiene una sensación térmica elevada.

Las temperaturas reales serán altas en el norte del Medio Oeste. Superarán las registradas a principios de mes.