Florida acelera ejecuciones y pone en la mira caso de reo de 74 años, el décimo de este año

Florida acelera ejecuciones

Caso sin cuerpo

Crece debate legal

Florida se alista para ejecutar este martes a Dennis Sochor, de 74 años. Sería la décima ejecución en lo que va de 2026 en el estado.

La inyección letal está prevista para las 18:00 en la prisión de Raiford. La orden fue firmada semanas atrás por el gobernador Ron DeSantis.

El caso se remonta a 1981, cuando desapareció Patricia Gifford, de 18 años. La joven fue vista por última vez en Nochevieja en Broward.

Sochor confesó haberla asesinado tras un rechazo, según registros judiciales. Sin embargo, nunca reveló el paradero del cuerpo.

Un crimen sin resolver del todo tras más de 40 años

La ausencia del cuerpo ha marcado el caso durante décadas. Además, la familia sigue sin respuestas sobre el destino de la víctima.

El condenado, además, cumple cadena perpetua por otro delito previo. Se trata de una agresión sexual ocurrida un año antes.

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Las autoridades sostienen que la evidencia fue suficiente para condenarlo. El caso ha sido revisado en múltiples ocasiones sin cambios.

Aun así, el paso del tiempo no ha cerrado el capítulo para los familiares. La ejecución ocurre con interrogantes aún abiertos.