Florida acelera ejecuciones y pone en la mira caso de reo de 74 años, el décimo de este año
Publicado el14/07/2026 a las 08:01
- Florida acelera ejecuciones
- Caso sin cuerpo
- Crece debate legal
Florida se alista para ejecutar este martes a Dennis Sochor, de 74 años. Sería la décima ejecución en lo que va de 2026 en el estado.
La inyección letal está prevista para las 18:00 en la prisión de Raiford. La orden fue firmada semanas atrás por el gobernador Ron DeSantis.
El caso se remonta a 1981, cuando desapareció Patricia Gifford, de 18 años. La joven fue vista por última vez en Nochevieja en Broward.
Sochor confesó haberla asesinado tras un rechazo, según registros judiciales. Sin embargo, nunca reveló el paradero del cuerpo.
Un crimen sin resolver del todo tras más de 40 años
La ausencia del cuerpo ha marcado el caso durante décadas. Además, la familia sigue sin respuestas sobre el destino de la víctima.
El condenado, además, cumple cadena perpetua por otro delito previo. Se trata de una agresión sexual ocurrida un año antes.
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Las autoridades sostienen que la evidencia fue suficiente para condenarlo. El caso ha sido revisado en múltiples ocasiones sin cambios.
Aun así, el paso del tiempo no ha cerrado el capítulo para los familiares. La ejecución ocurre con interrogantes aún abiertos.
Florida mantiene ritmo alto en la pena capital
El estado se ha consolidado como uno de los más activos en ejecuciones. En 2025 registró 19, la cifra más alta del país.
En 2026, la tendencia continúa con un ritmo acelerado. Organizaciones señalan que no tiene precedentes recientes.
Datos del Death Penalty Information Center respaldan esta tendencia. Florida supera a otros estados en número de ejecuciones.
Este escenario contrasta con una baja en el resto del país. Varios estados han reducido o pausado la pena de muerte.
Reclamos de clemencia y dudas sobre el proceso
Grupos como Death Penalty Action han pedido frenar la ejecución. Solicitan cambiar la condena por cadena perpetua.
Cuestionan el uso del testimonio del hermano del acusado. Aseguran que obtuvo inmunidad para declarar en el juicio.
También señalan que la Fiscalía ocultó pruebas relevantes. Argumentan que esto pudo afectar el resultado del caso.
Pese a ello, el Tribunal Supremo estatal rechazó los recursos. La ejecución sigue programada sin cambios.
Debate por la inyección letal y su impacto
Organizaciones advierten sobre posibles efectos del método utilizado. La inyección letal podría causar sufrimiento intenso.
Citan autopsias con señales de edema pulmonar en ejecuciones recientes. Esto implicaría sensación de asfixia antes de morir.
También denuncian posibles sesgos en la aplicación de la pena capital. Señalan que no siempre se aplica de forma equitativa.
El caso vuelve a poner el tema en la agenda nacional. Especialmente frente a cambios en otros estados del país, según ‘EFE’ e ‘Infobae‘.