Florentino Pérez gana elecciones del Real Madrid
Publicado el08/06/2026 a las 05:00
Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid. El presidente fue reelegido tras imponerse en unas elecciones históricas, marcadas por ser las primeras con más de un candidato en casi dos décadas.
La continuidad de Florentino define el rumbo deportivo, económico y estructural del club en un momento clave, tras dos temporadas sin grandes títulos.
Victoria clara en unas elecciones históricas
Los socios del Real Madrid respaldaron nuevamente a Florentino Pérez con un resultado contundente.
El dirigente obtuvo el 65% de los votos (21,741 papeletas), superando ampliamente a su rival Enrique Riquelme, quien alcanzó el 35% (11,814 votos). Se trató de la primera elección competitiva desde 2006, ya que en los últimos años Pérez había sido reelegido sin oposición.
Tras conocerse los resultados, el presidente celebró la victoria acompañado de su equipo y agradeció la participación de los socios, destacando que el proceso representó un ejemplo de democracia dentro del club.
Un proyecto con cambios y promesas
La reelección llega acompañada de anuncios importantes para el futuro inmediato del Real Madrid.
Florentino Pérez ya había adelantado decisiones clave como el regreso de José Mourinho al banquillo, además de los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.
También prometió una oferta superior a los 150 millones de euros por un jugador ofensivo de primer nivel, en línea con la política de “Galácticos”.
Además, uno de los puntos centrales de su proyecto es un posible cambio en el modelo de propiedad del club. El presidente propone vender un 5% a un inversor externo, una medida que deberá ser aprobada por la Asamblea de Socios y posteriormente sometida a referéndum.
Trayectoria y respaldo en el club
Florentino Pérez, de 79 años, continúa ampliando una de las etapas más exitosas en la historia del Real Madrid.
Desde su regreso en 2009, el club ha conquistado siete títulos de Champions League y siete Ligas, consolidando una era de dominio internacional.
Su primera etapa como presidente comenzó en el año 2000, cuando impulsó la era de los “Galácticos”.
A pesar de la derrota, Enrique Riquelme reconoció el resultado y agradeció a los socios que participaron en una votación que reactivó la competencia interna dentro del club.
El nuevo mandato de Pérez estará marcado por decisiones deportivas inmediatas y por el debate sobre el futuro modelo de gestión del Real Madrid.