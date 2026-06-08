Florentino Pérez gana elecciones del Real Madrid

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid. El presidente fue reelegido tras imponerse en unas elecciones históricas, marcadas por ser las primeras con más de un candidato en casi dos décadas.

La continuidad de Florentino define el rumbo deportivo, económico y estructural del club en un momento clave, tras dos temporadas sin grandes títulos.

Victoria clara en unas elecciones históricas

Los socios del Real Madrid respaldaron nuevamente a Florentino Pérez con un resultado contundente.

El dirigente obtuvo el 65% de los votos (21,741 papeletas), superando ampliamente a su rival Enrique Riquelme, quien alcanzó el 35% (11,814 votos). Se trató de la primera elección competitiva desde 2006, ya que en los últimos años Pérez había sido reelegido sin oposición.

Tras conocerse los resultados, el presidente celebró la victoria acompañado de su equipo y agradeció la participación de los socios, destacando que el proceso representó un ejemplo de democracia dentro del club.

Un proyecto con cambios y promesas

La reelección llega acompañada de anuncios importantes para el futuro inmediato del Real Madrid.