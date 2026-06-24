Filipinas bloquea videojuego violento tras tiroteo escolar que dejó muertos y desata alarma nacional

Filipinas bloquea videojuego tras tiroteo

Ataque dejó víctimas mortales

Estudiantes bajo investigación

Un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Tacloban encendió las alarmas en Filipinas, luego de que dos adolescentes abrieran fuego contra sus compañeros, dejando tres estudiantes muertos y decenas de heridos en un hecho que ha conmocionado al país.

El ataque se registró dentro de la Escuela Secundaria Nacional San José, donde los agresores, de 14 y 15 años, ingresaron armados y dispararon en más de un salón, persiguiendo a estudiantes que intentaban escapar del caos generado dentro del plantel.

Las autoridades confirmaron que ambos jóvenes eran alumnos del mismo centro educativo, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad escolar y las dinámicas internas que pudieron haber influido en el desarrollo de la agresión.

“El presidente se entristeció por este incidente”, expresó la subsecretaria Claire Castro, al tiempo que se anunció el refuerzo de medidas de seguridad en escuelas y espacios públicos para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Investigación apunta a posibles factores detrás del ataque

Las primeras indagatorias revelaron que los sospechosos podrían haber sido víctimas de acoso escolar, lo que abre una línea de investigación sobre posibles motivaciones relacionadas con represalias dentro del entorno académico.

Durante los interrogatorios iniciales, los menores señalaron situaciones de hostigamiento que, según las autoridades, podrían haber influido en la decisión de perpetrar el ataque contra sus propios compañeros.

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El jefe policial Jason Capoy indicó que este tipo de incidentes es poco común en Filipinas, aunque reconoció que la circulación de armas sin licencia sigue siendo un problema persistente en el país.

Uno de los agresores utilizó una pistola de 9 milímetros presuntamente obtenida de un familiar, mientras que el otro portaba un revólver registrado a nombre de una empresa de seguridad, lo que evidenció fallas en el control de armamento.