Filipinas bloquea videojuego violento tras tiroteo escolar que dejó muertos y desata alarma nacional
Publicado el24/06/2026 a las 09:01
- Filipinas bloquea videojuego tras tiroteo
- Ataque dejó víctimas mortales
- Estudiantes bajo investigación
Un tiroteo ocurrido en una escuela secundaria de Tacloban encendió las alarmas en Filipinas, luego de que dos adolescentes abrieran fuego contra sus compañeros, dejando tres estudiantes muertos y decenas de heridos en un hecho que ha conmocionado al país.
El ataque se registró dentro de la Escuela Secundaria Nacional San José, donde los agresores, de 14 y 15 años, ingresaron armados y dispararon en más de un salón, persiguiendo a estudiantes que intentaban escapar del caos generado dentro del plantel.
Las autoridades confirmaron que ambos jóvenes eran alumnos del mismo centro educativo, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad escolar y las dinámicas internas que pudieron haber influido en el desarrollo de la agresión.
“El presidente se entristeció por este incidente”, expresó la subsecretaria Claire Castro, al tiempo que se anunció el refuerzo de medidas de seguridad en escuelas y espacios públicos para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Investigación apunta a posibles factores detrás del ataque
Las primeras indagatorias revelaron que los sospechosos podrían haber sido víctimas de acoso escolar, lo que abre una línea de investigación sobre posibles motivaciones relacionadas con represalias dentro del entorno académico.
Durante los interrogatorios iniciales, los menores señalaron situaciones de hostigamiento que, según las autoridades, podrían haber influido en la decisión de perpetrar el ataque contra sus propios compañeros.
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El jefe policial Jason Capoy indicó que este tipo de incidentes es poco común en Filipinas, aunque reconoció que la circulación de armas sin licencia sigue siendo un problema persistente en el país.
Uno de los agresores utilizó una pistola de 9 milímetros presuntamente obtenida de un familiar, mientras que el otro portaba un revólver registrado a nombre de una empresa de seguridad, lo que evidenció fallas en el control de armamento.
Gobierno bloquea videojuego GoreBox como medida preventiva
Tras el ataque, las autoridades ordenaron el bloqueo temporal del videojuego GoreBox, una aplicación con alto contenido violento que, según los investigadores, era utilizada de manera frecuente por uno de los implicados.
El Centro de Coordinación e Investigación de Delitos Cibernéticos explicó que la medida busca evaluar posibles influencias digitales en el comportamiento de los sospechosos mientras se avanza en la investigación del caso.
“No podemos ignorar las posibles influencias en línea que puedan haber contribuido a este trágico incidente”, afirmó el subsecretario Aboy Paraiso al anunciar la restricción del acceso a la plataforma.
“Más allá de esta prohibición temporal, estamos reforzando nuestros esfuerzos de vigilancia para identificar espacios en línea que puedan representar riesgos para los usuarios jóvenes”, añadió, subrayando la prioridad de proteger a menores en entornos digitales, señaló ‘CBS News‘.
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Debate sobre violencia digital y seguridad escolar
El bloqueo de la aplicación ha generado debate sobre la relación entre los videojuegos violentos y los actos agresivos en la vida real, especialmente tras conocerse que el juego cuenta con millones de descargas y contenido explícito.
GoreBox permite a los usuarios interactuar con armas y escenarios de combate con altos niveles de violencia gráfica, lo que ha llevado a las autoridades a considerarlo un posible factor a revisar dentro del contexto del ataque.
Sin embargo, diversos estudios han señalado que no existe una relación concluyente entre el consumo de videojuegos violentos y conductas agresivas, lo que añade complejidad al análisis de este caso.
Mientras tanto, organismos de derechos humanos advirtieron que recientes incidentes violentos en escuelas del país evidencian la necesidad urgente de reforzar medidas preventivas y garantizar entornos seguros para los estudiantes, afirmó ‘The Guardian‘.