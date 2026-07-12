FIFA vende césped final Mundial y desata polémica
Publicado el12/07/2026 a las 09:32
La FIFA puso a la venta fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 como artículos de colección por 450 dólares, generando críticas entre aficionados.
La medida refuerza la percepción de un Mundial cada vez más comercializado y alejado del acceso de los fans.
Un recuerdo exclusivo… y costoso
La iniciativa apunta al coleccionismo.
Cada pieza contiene un fragmento original del campo donde se jugará la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.
El precio es elevado.
Un producto diseñado para fans premium
El artículo no es simple.
El césped estará sellado en acrílico de alta calidad e integrado en un dispositivo USB conmemorativo.
El enfoque es exclusivo.
La FIFA impulsa el negocio del Mundial
No es el único producto.
La organización también vende réplicas personalizadas de entradas por 19 dólares y un álbum oficial por 48 dólares.
La estrategia es clara.
Críticas por el alto costo
Las reacciones no tardaron.
Aficionados cuestionan que el Mundial 2026 se ha convertido en el más caro de la historia, tanto en entradas como en productos oficiales.
El malestar crece.
Acceso limitado para el público
El problema va más allá.
Muchos seguidores señalan que ni siquiera pueden llevar comida o agua a los estadios, lo que aumenta los gastos dentro de los recintos.
La experiencia se encarece.
Un Mundial cada vez más comercial
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El enfoque genera debate.
Para algunos, vender el césped representa una forma innovadora de conectar con los fans; para otros, es un exceso comercial.
La división es evidente.
El producto tiene carga emocional.
Se promociona como una “pieza auténtica” de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
El marketing apela a la historia.
Entre negocio y tradición
La discusión sigue abierta.
La FIFA apuesta por maximizar ingresos en un torneo global, mientras los aficionados reclaman mayor accesibilidad.
El equilibrio es incierto.