FIFA vende césped final Mundial y desata polémica

La FIFA puso a la venta fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 como artículos de colección por 450 dólares, generando críticas entre aficionados.

La medida refuerza la percepción de un Mundial cada vez más comercializado y alejado del acceso de los fans.

Un recuerdo exclusivo… y costoso

La iniciativa apunta al coleccionismo.

Cada pieza contiene un fragmento original del campo donde se jugará la final en el MetLife Stadium el 19 de julio.

El precio es elevado.

Un producto diseñado para fans premium

El artículo no es simple.