FIFA dispara precios para final de Mundial 2026… nuevamente
La FIFA volvió a encender la polémica tras triplicar el precio de las mejores entradas para la final del Mundial 2026. Los boletos para el partido decisivo en el MetLife Stadium alcanzan los $32,970 dólares, cuando previamente el costo más alto era de $10,990. El incremento ha generado indignación entre aficionados y autoridades. El Congreso […]
Publicado el08/05/2026 a las 08:24
La FIFA volvió a encender la polémica tras triplicar el precio de las mejores entradas para la final del Mundial 2026.
Los boletos para el partido decisivo en el MetLife Stadium alcanzan los $32,970 dólares, cuando previamente el costo más alto era de $10,990.
El incremento ha generado indignación entre aficionados y autoridades.
El Congreso interviene
Los congresistas Nellie Pou y Frank Pallone Jr. enviaron una carta a la FIFA cuestionando la transparencia en los precios.
“Nos preocupan profundamente los informes sobre prácticas poco claras que dificultan el acceso de los aficionados”, señalaron.
La polémica gira en torno al uso de precios dinámicos, reglas cambiantes y posibles prácticas engañosas en la venta de boletos.
El objetivo de los legisladores es que la FIFA garantice accesibilidad para los fanáticos.
Otros precios del Mundial
Los costos en otros partidos también han llamado la atención:
- Semifinal en el AT&T Stadium con precios elevados
- Partido en el Mercedes-Benz Stadium desde más de $2,700
- Debut de Estados Unidos con boletos que superan los $2,700
Un Mundial bajo presión
El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya estaba en el foco por los altos costos.
Ahora, la FIFA enfrenta presión política y mediática para justificar sus decisiones.
¿Un Mundial para todos?
El debate crece: ¿será el Mundial 2026 accesible para los aficionados o un evento exclusivo?
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