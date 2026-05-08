La FIFA volvió a encender la polémica tras triplicar el precio de las mejores entradas para la final del Mundial 2026.

Los boletos para el partido decisivo en el MetLife Stadium alcanzan los $32,970 dólares, cuando previamente el costo más alto era de $10,990.

El incremento ha generado indignación entre aficionados y autoridades.

El Congreso interviene

Los congresistas Nellie Pou y Frank Pallone Jr. enviaron una carta a la FIFA cuestionando la transparencia en los precios.

“Nos preocupan profundamente los informes sobre prácticas poco claras que dificultan el acceso de los aficionados”, señalaron.