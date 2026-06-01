FIFA anuncia drásticas reglas para el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó una serie de cambios en el reglamento arbitral que buscan hacer el juego más dinámico, reducir pérdidas de tiempo y mejorar la toma de decisiones.

Las modificaciones incluyen ajustes en el VAR, sanciones más estrictas y nuevas reglas en acciones clave del partido.

Las nuevas reglas podrían cambiar el ritmo de los partidos y aumentar el control arbitral durante el torneo.

FIFA endurece medidas contra la pérdida de tiempo

Uno de los principales enfoques será reducir las interrupciones.

Se implementará una cuenta de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de puerta. Si el jugador no cumple con el tiempo, perderá la posesión o se concederá un tiro de esquina al rival.

Además, los jugadores sustituidos deberán salir del campo en un máximo de 10 segundos. De no hacerlo, su equipo jugará temporalmente con un jugador menos.

También se mantiene la regla de control para los porteros y las pausas de hidratación cuando las condiciones lo requieran.

Cambios en atención médica dentro del campo