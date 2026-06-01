FIFA anuncia drásticas reglas para el Mundial 2026
Publicado el01/06/2026 a las 09:13
A pocos días del inicio del Mundial 2026, la FIFA confirmó una serie de cambios en el reglamento arbitral que buscan hacer el juego más dinámico, reducir pérdidas de tiempo y mejorar la toma de decisiones.
Las modificaciones incluyen ajustes en el VAR, sanciones más estrictas y nuevas reglas en acciones clave del partido.
Las nuevas reglas podrían cambiar el ritmo de los partidos y aumentar el control arbitral durante el torneo.
FIFA endurece medidas contra la pérdida de tiempo
Uno de los principales enfoques será reducir las interrupciones.
Se implementará una cuenta de cinco segundos para ejecutar saques de banda y saques de puerta. Si el jugador no cumple con el tiempo, perderá la posesión o se concederá un tiro de esquina al rival.
Además, los jugadores sustituidos deberán salir del campo en un máximo de 10 segundos. De no hacerlo, su equipo jugará temporalmente con un jugador menos.
También se mantiene la regla de control para los porteros y las pausas de hidratación cuando las condiciones lo requieran.
Cambios en atención médica dentro del campo
Otra modificación afecta directamente a los jugadores lesionados.
Si un futbolista recibe atención médica dentro del terreno, deberá abandonar el campo durante al menos un minuto antes de poder regresar, salvo excepciones específicas.
La medida busca evitar interrupciones prolongadas.
VAR ampliado con más funciones
El VAR tendrá mayor alcance en el Mundial 2026.
Podrá intervenir en casos de identidad equivocada en tarjetas, así como en expulsiones derivadas de decisiones erróneas.
También podrá revisar jugadas previas como córners o tiros libres mal concedidos, siempre que influyan directamente en acciones clave como goles, penales o tarjetas rojas.
Nuevas sanciones por conducta antideportiva
La FIFA también apunta a mejorar la conducta en el campo.
Se podrá sancionar con tarjeta roja a jugadores que se cubran la boca durante discusiones si el árbitro considera que hay conducta antideportiva.
Asimismo, abandonar el campo como protesta podrá derivar en expulsión.
Mayor control sobre protestas y comportamiento
El organismo busca limitar las protestas y mantener el orden en los partidos.
Incluso se contempla la posibilidad de sancionar a equipos que provoquen la suspensión de un encuentro.
Estas reglas debutarán en el Mundial 2026 y podrían marcar un precedente para futuras competiciones.
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