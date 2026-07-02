Fher de Maná responde al pronóstico de Liam Gallagher de Oasis para el México vs. Inglaterra: “Ubícate”
Publicado el02/07/2026 a las 11:42
- Liam Gallagher pronostica goleada inglesa.
- Fher de Maná defiende al Tricolor.
- Choque de octavos el domingo.
Fher de Maná Mundial. La euforia por la Copa Mundial 2026 ha contagiado a destacadas figuras de la música, el cine y la televisión a nivel global, despertando un encendido espíritu competitivo entre los aficionados.
La rivalidad de cara al partido de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra ya se trasladó por completo a las plataformas digitales.
Y es que esta vez dos cantantes famosos protagonizaron un inesperado y viral intercambio de declaraciones entre dos de las voces más reconocidas del rock de ambos países.
La polémica apuesta de Liam Gallagher: Fher de Maná Mundial
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Todo comenzó en la red social X (antes Twitter), cuando una usuaria mexicana cuestionó al vocalista de Oasis sobre cómo se sentía respecto a la histórica derrota de Inglaterra ante Argentina el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca.
Ante la pregunta de un posible enfrentamiento en la actual justa mundialista, el polémico intérprete británico no dudó en lanzar un contundente y lapidario pronóstico que minimizó por completo a la escuadra azteca.
“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió textualmente el músico en su cuenta oficial.
El comentario de Gallagher cobró una enorme relevancia debido a que fue publicado poco antes de que la selección de Inglaterra asegurara formalmente su clasificación a los octavos de final, tras remontar y vencer con un apretado marcador de 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de dieciseisavos de final.
El revire de Fher Olvera en defensa de México
I think we’ll beat Mexico 5-0
— Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026
Las palabras del líder de Oasis no pasaron desapercibidas en territorio nacional y generaron una inmediata reacción por parte de Fernando Olvera, «Fher», vocalista de la emblemática agrupación Maná.
Cabe destacar que la banda mexicana tiene un vínculo estrecho con el torneo, ya que formó parte del magno evento de inauguración de la Copa Mundial 2026, interpretando sus mayores éxitos ante miles de personas en el Estadio Ciudad de México.
A través de sus historias de Instagram, y portando visiblemente una bandera mexicana, el cantante tapatío cuestionó la actitud del artista británico y lo retó de forma directa a esperar el resultado dentro del terreno de juego el próximo fin de semana.
“El cantante de Oasis dijo que México iba a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate wey, ¿5-0? ¡Cálmate! Nos vemos el domingo para ver cómo nos va, wey… ¡no mames!”, expresó textualmente Fer en su video oficial.
La reacción de la afición mexicana
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La contundente réplica del líder de Maná cayó de excelente forma entre los fanáticos mexicanos, quienes rápidamente viralizaron el video y le brindaron una ola de apoyo masivo en redes sociales.
El ambiente previo al partido ya venía encendido por los propios internautas, quienes tapizaron la publicación original de Gallagher con memes y respuestas llenas de picardía mexicana, tales como: «Te amo, pero mi patria es primero, bebé», «enemigos de aquí al domingo» y «un domingo cambio ‘Wonderwall’ por ‘Hasta Que Te Conocí’ de Juanga».
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El esperado encuentro de octavos de final entre el Tricolor y el conjunto de la rosa se disputará el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México.
Mientras que Inglaterra llega con la etiqueta de favorita, el combinado dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía y repetir la dosis de su último triunfo, donde avanzaron tras vencer limpiamente 2-0 a Ecuador.