Fher de Maná responde al pronóstico de Liam Gallagher de Oasis para el México vs. Inglaterra: “Ubícate”

Liam Gallagher pronostica goleada inglesa.

Fher de Maná defiende al Tricolor.

Choque de octavos el domingo.

Fher de Maná Mundial. La euforia por la Copa Mundial 2026 ha contagiado a destacadas figuras de la música, el cine y la televisión a nivel global, despertando un encendido espíritu competitivo entre los aficionados.

La rivalidad de cara al partido de octavos de final entre las selecciones de México e Inglaterra ya se trasladó por completo a las plataformas digitales.

Y es que esta vez dos cantantes famosos protagonizaron un inesperado y viral intercambio de declaraciones entre dos de las voces más reconocidas del rock de ambos países.

La polémica apuesta de Liam Gallagher: Fher de Maná Mundial

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Todo comenzó en la red social X (antes Twitter), cuando una usuaria mexicana cuestionó al vocalista de Oasis sobre cómo se sentía respecto a la histórica derrota de Inglaterra ante Argentina el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca.

Ante la pregunta de un posible enfrentamiento en la actual justa mundialista, el polémico intérprete británico no dudó en lanzar un contundente y lapidario pronóstico que minimizó por completo a la escuadra azteca.

“Creo que le ganaremos a México 5-0”, escribió textualmente el músico en su cuenta oficial.

El comentario de Gallagher cobró una enorme relevancia debido a que fue publicado poco antes de que la selección de Inglaterra asegurara formalmente su clasificación a los octavos de final, tras remontar y vencer con un apretado marcador de 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de dieciseisavos de final.