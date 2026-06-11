Fernando Alonso anticipa que podría ser su última carrera

Fernando Alonso dejó una reflexión que encendió las emociones de los aficionados: el Gran Premio de Barcelona de 2026 podría marcar su despedida del circuito catalán dentro de la Fórmula 1.

El piloto español no solo habla de una carrera más, sino de un posible cierre simbólico en una pista clave de su trayectoria, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.

Barcelona, una despedida cada vez más real

El propio Alonso reconoció que este fin de semana tiene un significado especial.

El Circuito de Barcelona-Catalunya no estará en el calendario de la próxima temporada y regresará hasta 2028, lo que abre la posibilidad de que esta sea su última participación en este escenario.

“Probablemente sea mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1”, admitió el piloto, quien además destacó el valor emocional que siempre ha tenido este evento en su carrera.

A lo largo de los años, el trazado catalán ha sido una constante para él, acumulando más de dos décadas compitiendo allí.

Un futuro incierto en la Fórmula 1