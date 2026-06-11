Fernando Alonso anticipa que podría ser su última carrera
Publicado el11/06/2026 a las 09:01
Fernando Alonso dejó una reflexión que encendió las emociones de los aficionados: el Gran Premio de Barcelona de 2026 podría marcar su despedida del circuito catalán dentro de la Fórmula 1.
El piloto español no solo habla de una carrera más, sino de un posible cierre simbólico en una pista clave de su trayectoria, en medio de la incertidumbre sobre su futuro.
Barcelona, una despedida cada vez más real
El propio Alonso reconoció que este fin de semana tiene un significado especial.
El Circuito de Barcelona-Catalunya no estará en el calendario de la próxima temporada y regresará hasta 2028, lo que abre la posibilidad de que esta sea su última participación en este escenario.
“Probablemente sea mi última carrera en Barcelona en la Fórmula 1”, admitió el piloto, quien además destacó el valor emocional que siempre ha tenido este evento en su carrera.
A lo largo de los años, el trazado catalán ha sido una constante para él, acumulando más de dos décadas compitiendo allí.
Un futuro incierto en la Fórmula 1
Alonso no ha confirmado si continuará en la categoría después de esta temporada.
Su contrato con Aston Martin finaliza este año y el propio piloto ha sido claro al señalar que tomará una decisión después del verano.
Incluso fue más allá al reconocer que cada carrera podría ser la última, lo que añade un tono de despedida progresiva a su temporada.
El español debutó en la Fórmula 1 en 2001 y acumula más de 400 Grandes Premios, con 32 victorias y dos títulos mundiales, una trayectoria que lo coloca entre los pilotos más importantes de la historia reciente.
Expectativas moderadas para el fin de semana
Más allá de la carga emocional, Alonso también fue realista sobre su rendimiento.
Aston Martin no ha tenido el inicio de temporada esperado y el piloto reconoció que no se ve compitiendo al nivel más alto en este Gran Premio.
Aun así, aseguró que su objetivo será disfrutar el momento y compartirlo con los aficionados, en lo que podría ser una de sus últimas apariciones en casa.
Alonso decidirá su futuro tras el verano, pero mientras tanto, cada carrera —y especialmente Barcelona— podría convertirse en un capítulo final dentro de su histórica carrera.