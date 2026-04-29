Fed mantiene tasas de interés y Powell se despide bajo presión de Trump
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió mantener sin cambios las tasas de interés en su más reciente reunión. El anuncio llega en medio de tensiones políticas, presión inflacionaria y un entorno global marcado por conflictos que elevan la incertidumbre económica. Por qué importa: la decisión de la Fed impacta directamente en créditos, hipotecas, […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:46
La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió mantener sin cambios las tasas de interés en su más reciente reunión.
- El anuncio llega en medio de tensiones políticas, presión inflacionaria y un entorno global marcado por conflictos que elevan la incertidumbre económica.
Por qué importa: la decisión de la Fed impacta directamente en créditos, hipotecas, tarjetas y ahorro.
- Además, ocurre en un momento clave de transición de liderazgo y bajo presión del presidente Donald Trump para reducir las tasas.
La decisión de la Fed: tasas sin cambios
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) resolvió mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre el 3,5 % y el 3,75 %.
- Según el comunicado oficial, la economía estadounidense sigue mostrando señales de expansión sólida. Sin embargo, también se reconoce que la inflación continúa elevada, impulsada en parte por el aumento de los precios globales de la energía.
El organismo reiteró su objetivo de lograr el máximo empleo y llevar la inflación al 2 % a largo plazo, lo que condiciona cualquier decisión futura sobre recortes o aumentos de tasas.
Un contexto económico lleno de incertidumbre
La decisión se produce en un escenario marcado por la volatilidad internacional. Los acontecimientos en Oriente Medio, especialmente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han incrementado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.
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— expansioncom (@expansioncom) April 29, 2026
- El alza en los precios de la energía es uno de los factores que presiona la inflación, complicando la posibilidad de recortar tasas en el corto plazo.
Además, aunque la economía sigue creciendo, la creación de empleo se ha mantenido baja en promedio y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses, lo que refleja un mercado laboral estable pero sin impulso significativo.
Powell se despide de la FED tras años de presión
Esta reunión marca uno de los últimos actos de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, ya que su mandato finaliza el 15 de mayo.
Durante los últimos meses, Powell ha enfrentado presiones constantes del presidente Donald Trump, quien ha insistido en la necesidad de reducir las tasas de interés para estimular la economía.
A pesar de ello, la Fed ha mantenido una postura cautelosa, priorizando el control de la inflación frente a posibles estímulos monetarios.
Fed mantiene tasas de interés: Ventajas y desventajas para la gente
Esta desición tiene efectos directos en la vida cotidiana de millones de personas, tanto positivos como negativos.
- Por un lado, mantener tasas altas ayuda a contener la inflación. Esto significa que, en el mediano plazo, los precios de productos básicos como alimentos, gasolina o vivienda podrían estabilizarse, protegiendo el poder adquisitivo.
- También beneficia a quienes tienen ahorros, ya que los rendimientos en cuentas de ahorro o inversiones conservadoras tienden a ser más altos.
- Sin embargo, hay desventajas claras: El crédito sigue siendo caro, lo que afecta a quienes buscan comprar vivienda, financiar un auto o usar tarjetas de crédito. Las tasas altas encarecen las cuotas mensuales y limitan el acceso al financiamiento.
- Además, las empresas pueden frenar inversiones o contrataciones debido al alto costo del dinero, lo que podría impactar el empleo en el futuro.
Kevin Warsh a la presidencia de la FED
El futuro de la Reserva Federal apunta ahora a un cambio de liderazgo. Kevin Warsh, candidato del presidente Trump, está cada vez más cerca de asumir la presidencia del organismo tras avanzar su nominación en el Senado.
- Warsh heredará una institución en un momento complejo, con presiones políticas para bajar las tasas y una inflación que alcanzó recientemente su nivel más alto en casi dos años.
Además, el escenario económico sugiere que cualquier recorte de tasas podría retrasarse. Muchos analistas anticipan que la Fed podría posponer reducciones hasta finales de 2026 o incluso 2027.
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Lo que viene: decisiones clave para la economía de EE.UU.
La Reserva Federal dejó claro que seguirá evaluando cuidadosamente los datos antes de tomar nuevas decisiones. Factores como el mercado laboral, la inflación y el contexto internacional serán determinantes.
- El organismo también reiteró que está preparado para ajustar su política monetaria si surgen riesgos que amenacen sus objetivos.
- Para los consumidores, esto significa que las tasas altas podrían mantenerse por más tiempo, impactando el costo del crédito y las decisiones financieras.
La salida de Powell y la llegada de un nuevo liderazgo abren una nueva etapa para la Fed, en un momento donde cada decisión tiene un impacto directo en la economía de millones de personas.