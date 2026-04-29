La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) decidió mantener sin cambios las tasas de interés en su más reciente reunión.

El anuncio llega en medio de tensiones políticas, presión inflacionaria y un entorno global marcado por conflictos que elevan la incertidumbre económica.

Por qué importa: la decisión de la Fed impacta directamente en créditos, hipotecas, tarjetas y ahorro.

Además, ocurre en un momento clave de transición de liderazgo y bajo presión del presidente Donald Trump para reducir las tasas.

La decisión de la Fed: tasas sin cambios

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) resolvió mantener el rango objetivo de la tasa de fondos federales entre el 3,5 % y el 3,75 %.

Según el comunicado oficial, la economía estadounidense sigue mostrando señales de expansión sólida. Sin embargo, también se reconoce que la inflación continúa elevada, impulsada en parte por el aumento de los precios globales de la energía.

El organismo reiteró su objetivo de lograr el máximo empleo y llevar la inflación al 2 % a largo plazo, lo que condiciona cualquier decisión futura sobre recortes o aumentos de tasas.

Un contexto económico lleno de incertidumbre

La decisión se produce en un escenario marcado por la volatilidad internacional. Los acontecimientos en Oriente Medio, especialmente el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, han incrementado la incertidumbre sobre las perspectivas económicas.