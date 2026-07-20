FDA corrige análisis de Taylor Farms tras falso positivo sobre lechuga vinculada al brote de Cyclospora
Publicado el20/07/2026 a las 09:27
- Taylor Farms lechuga vinculada
- FDA descarta resultado positivo
- Comercios retiraron productos
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que una muestra de lechuga iceberg de Taylor Farms que inicialmente parecía contener Cyclospora finalmente fue clasificada como un falso positivo.
Dicha actualización llega mientras continúa la investigación de uno de los mayores brotes recientes de ciclosporiasis en Estados Unidos, enfermedad que ha enfermado a miles de personas en distintos estados.
Aunque la corrección elimina una evidencia de laboratorio, las autoridades sanitarias mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen exacto del brote y evitar nuevos contagios.
La empresa Taylor Farms, Taco Bell y Walmart mantienen medidas preventivas mientras las agencias de salud continúan analizando los productos relacionados con el caso.
La FDA descarta un resultado positivo tras revisar las pruebas
La FDA explicó que especialistas revisaron nuevamente los análisis debido a la dificultad que representa detectar con precisión el parásito Cyclospora en alimentos.
«Debido a la complejidad en la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de las muestras y concluyeron que el hallazgo no representa una verdadera amplificación y debe considerarse un falso positivo», informó la agencia.
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El organismo añadió que, hasta el domingo, no había encontrado ningún «resultado positivo confirmado en las pruebas de productos para detectar Cyclospora».
Pese a ello, la investigación epidemiológica sigue en marcha para identificar con certeza el alimento que provocó el brote multiestatal.
Taylor Farms mantiene el retiro mientras avanza la investigación
Antes de conocerse el nuevo análisis, Taylor Farms había retirado voluntariamente la lechuga iceberg procedente de una zona del centro de México vinculada por la investigación con el brote.
«Si bien el rastreo realizado por la FDA indica que una granja independiente específica, que representa menos del 1% del suministro de lechuga iceberg de EE. UU., es la fuente potencial del brote, hemos retirado toda la lechuga iceberg de la región de forma indefinida», señaló la compañía.
Tras el anuncio del falso positivo, la empresa reiteró su disposición para colaborar con las autoridades sanitarias y expresó su apoyo a las personas afectadas.
«Nuestros pensamientos están con todos los que se han enfermado en este brote. Nos comprometemos a colaborar con las autoridades de salud pública mientras continúa la investigación del brote», indicó Taylor Farms.
Taco Bell y Walmart actuaron mientras aumentan los casos
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que la lechuga distribuida a determinados restaurantes Taco Bell fue identificada como la fuente del brote que afecta a varios estados.
La cadena informó que había «completado la retirada de la lechuga Taylor Farms afectada de nuestros restaurantes», mientras Walmart retiró cuatro ensaladas Marketside por precaución, aunque aclaró que «no hay indicios de que los productos vendidos en nuestras tiendas se vean afectados por las investigaciones actuales sobre la Cyclospora».
El brote, detectado inicialmente en mayo, se ha extendido a 34 estados y supera los 1,600 casos reportados por los CDC, aunque algunos departamentos de salud estatales, como el de Michigan, informan cifras considerablemente más altas.
La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora, generalmente asociada con alimentos o agua contaminados, y provoca diarrea persistente, además de otros síntomas gastrointestinales, especialmente durante los meses de primavera y verano, detalló ‘CBS News‘ y la ‘FDA‘.