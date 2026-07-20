FDA corrige análisis de Taylor Farms tras falso positivo sobre lechuga vinculada al brote de Cyclospora

Taylor Farms lechuga vinculada

FDA descarta resultado positivo

Comercios retiraron productos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que una muestra de lechuga iceberg de Taylor Farms que inicialmente parecía contener Cyclospora finalmente fue clasificada como un falso positivo.

Dicha actualización llega mientras continúa la investigación de uno de los mayores brotes recientes de ciclosporiasis en Estados Unidos, enfermedad que ha enfermado a miles de personas en distintos estados.

Aunque la corrección elimina una evidencia de laboratorio, las autoridades sanitarias mantienen abiertas las pesquisas para determinar el origen exacto del brote y evitar nuevos contagios.

La empresa Taylor Farms, Taco Bell y Walmart mantienen medidas preventivas mientras las agencias de salud continúan analizando los productos relacionados con el caso.

La FDA descarta un resultado positivo tras revisar las pruebas

La FDA explicó que especialistas revisaron nuevamente los análisis debido a la dificultad que representa detectar con precisión el parásito Cyclospora en alimentos.

«Debido a la complejidad en la detección de Cyclospora, los expertos de laboratorio de la FDA revisaron nuevamente los resultados de las muestras y concluyeron que el hallazgo no representa una verdadera amplificación y debe considerarse un falso positivo», informó la agencia.

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El organismo añadió que, hasta el domingo, no había encontrado ningún «resultado positivo confirmado en las pruebas de productos para detectar Cyclospora».

Pese a ello, la investigación epidemiológica sigue en marcha para identificar con certeza el alimento que provocó el brote multiestatal.