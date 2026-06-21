FBI ofrece $25,000 por información sobre sospechoso de tiroteos en Missouri

Sospechoso sigue prófugo

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Las autoridades continúan la búsqueda de un hombre de 22 años acusado de protagonizar una serie de tiroteos en carreteras de Kansas City, Missouri, que dejaron al menos cinco personas heridas, una de ellas de forma mortal.

El caso ha generado preocupación en la región debido a que los ataques ocurrieron en distintos puntos de carreteras y autopistas en un corto periodo de tiempo.

Además, el sospechoso logró escapar de un operativo policial y permanece prófugo.

La policía de Kansas City identificó al sospechoso como Oscar Sánchez-Muñoz, residente de Independence, Missouri.

Sospechoso de tiroteos en Kansas City sigue prófugo

De acuerdo con las autoridades, Sánchez-Muñoz presuntamente disparó de manera indiscriminada contra varias personas durante la noche del 16 de junio.

Los investigadores señalaron que los ataques ocurrieron mientras el sospechoso se desplazaba hacia el este por las interestatales 670 y 70.

Posteriormente, habría continuado su recorrido por carreteras locales.

Según la policía, cinco personas fueron alcanzadas por disparos en un lapso aproximado de 30 minutos.

Las autoridades atribuyen a Sánchez-Muñoz la responsabilidad de estos hechos y mantienen activa su búsqueda.