FBI ofrece $25,000 por información sobre sospechoso de tiroteos en Missouri
Publicado el21/06/2026 a las 10:41
- Sospechoso sigue prófugo
- FBI ofrece recompensa
- Conductor de Uber herido
Las autoridades continúan la búsqueda de un hombre de 22 años acusado de protagonizar una serie de tiroteos en carreteras de Kansas City, Missouri, que dejaron al menos cinco personas heridas, una de ellas de forma mortal.
El caso ha generado preocupación en la región debido a que los ataques ocurrieron en distintos puntos de carreteras y autopistas en un corto periodo de tiempo.
Además, el sospechoso logró escapar de un operativo policial y permanece prófugo.
La policía de Kansas City identificó al sospechoso como Oscar Sánchez-Muñoz, residente de Independence, Missouri.
Sospechoso de tiroteos en Kansas City sigue prófugo
De acuerdo con las autoridades, Sánchez-Muñoz presuntamente disparó de manera indiscriminada contra varias personas durante la noche del 16 de junio.
Los investigadores señalaron que los ataques ocurrieron mientras el sospechoso se desplazaba hacia el este por las interestatales 670 y 70.
Posteriormente, habría continuado su recorrido por carreteras locales.
Según la policía, cinco personas fueron alcanzadas por disparos en un lapso aproximado de 30 minutos.
Las autoridades atribuyen a Sánchez-Muñoz la responsabilidad de estos hechos y mantienen activa su búsqueda.
Escapó tras un incendio en su vivienda
🚨 NOW: A thug connected to 5 SHOOTINGS, one death and multiple wounded has a $25,000 REWARD on his arrest in Kansas City
«He’s considered ARMED and DANGEROUS.»
He shot at a car, and may be responsible for 5 shootings
Give him the maximum punishment! pic.twitter.com/pwRCgXsIsd
— MAGA Girl (@magagirl00) June 20, 2026
La policía de Independence informó que agentes acudieron al domicilio registrado del sospechoso.
Los oficiales aseguraron haber observado a Sánchez-Muñoz dentro de la vivienda.
Sin embargo, durante la intervención se produjo un incendio en la propiedad.
Después de que el fuego fue extinguido, las autoridades descubrieron que el sospechoso ya no se encontraba en el lugar.
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Desde entonces, continúa prófugo.
El 19 de junio, el FBI anunció una recompensa de 25,000 dólares por información que conduzca a su arresto y posterior condena.
Un día después, un portavoz de la oficina del FBI en Kansas City remitió las consultas sobre la investigación a la policía local.
Conductor de Uber resultó herido durante los ataques
Uno de los incidentes involucró a un conductor de Uber que transportaba a aficionados que se dirigían al estadio Arrowhead para asistir al partido del Mundial entre Argentina y Argelia.
La policía confirmó a USA TODAY que el conductor fue una de las víctimas de los disparos.
Los aficionados argentinos relataron al diario La Nación que recibieron dos disparos desde un vehículo en movimiento mientras circulaban por la autopista.
Según reportó el Kansas City Star, el conductor sufrió una herida en una pierna.
Uber calificó lo ocurrido como un “ataque sin sentido” en un comunicado enviado por correo electrónico.
La policía indicó que el conductor se encuentra recuperándose y que sus lesiones no son de gravedad.
Además de ese caso, otras tres personas resultaron heridas.
Las autoridades informaron que dos adultos y un adolescente fueron trasladados a un hospital tras recibir impactos de bala.
El adolescente permanece en condición estable. Uno de los adultos sufrió heridas leves. El otro adulto presentó lesiones graves.
Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen los esfuerzos para localizar a Sánchez-Muñoz y solicitan información que ayude a ubicarlo.