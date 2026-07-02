FBI mantiene abierta la investigación por el secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie

FBI mantiene investigación abierta.

Siguen analizando notas de rescate.

Recompensas continúan vigentes.

Más de 150 días después de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, el FBI aseguró que el caso continúa siendo investigado como un secuestro con fines de rescate.

La aclaración llega luego de que la semana pasada circulara una supuesta nota que afirmaba que la mujer había fallecido poco después de ser secuestrada, versión que las autoridades no han dado por confirmada.

El FBI insiste en que la desaparición sigue tratándose como un secuestro

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie permanece activa bajo la hipótesis de secuestro con fines de rescate.

La mujer, de 84 años, desapareció el pasado 31 de enero en Arizona.

Desde entonces, las autoridades federales y locales mantienen una investigación conjunta para esclarecer lo ocurrido.

El FBI explicó que durante los últimos meses ha recibido diversas comunicaciones relacionadas con el caso.

Según el organismo, algunas de esas notas de rescate fueron catalogadas como intentos de extorsión sin fundamento.

Sin embargo, otras comunicaciones continúan siendo analizadas porque podrían estar vinculadas de forma legítima con el secuestro.

«Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro a cambio de rescate. El FBI ha ofrecido y continuará ofreciendo toda la asistencia posible en la investigación. Sin embargo, las autoridades locales siguen estando a cargo», apuntó el Buró Federal de Investigaciones.

Las autoridades hicieron esta precisión después de que una nota enviada a diversos medios de comunicación asegurara que Nancy Guthrie había muerto poco tiempo después de su desaparición.

Ese documento sostenía además que la muerte no había sido intencional.

Hasta el momento, las autoridades no han validado esa información.