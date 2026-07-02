FBI mantiene abierta la investigación por el secuestro de la madre de la periodista Savannah Guthrie
Publicado el02/07/2026 a las 08:57
- FBI mantiene investigación abierta.
- Siguen analizando notas de rescate.
- Recompensas continúan vigentes.
Más de 150 días después de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, el FBI aseguró que el caso continúa siendo investigado como un secuestro con fines de rescate.
La aclaración llega luego de que la semana pasada circulara una supuesta nota que afirmaba que la mujer había fallecido poco después de ser secuestrada, versión que las autoridades no han dado por confirmada.
El FBI insiste en que la desaparición sigue tratándose como un secuestro
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie permanece activa bajo la hipótesis de secuestro con fines de rescate.
La mujer, de 84 años, desapareció el pasado 31 de enero en Arizona.
Desde entonces, las autoridades federales y locales mantienen una investigación conjunta para esclarecer lo ocurrido.
El FBI explicó que durante los últimos meses ha recibido diversas comunicaciones relacionadas con el caso.
Según el organismo, algunas de esas notas de rescate fueron catalogadas como intentos de extorsión sin fundamento.
Sin embargo, otras comunicaciones continúan siendo analizadas porque podrían estar vinculadas de forma legítima con el secuestro.
«Este caso continúa siendo investigado como un caso de secuestro a cambio de rescate. El FBI ha ofrecido y continuará ofreciendo toda la asistencia posible en la investigación. Sin embargo, las autoridades locales siguen estando a cargo», apuntó el Buró Federal de Investigaciones.
Las autoridades hicieron esta precisión después de que una nota enviada a diversos medios de comunicación asegurara que Nancy Guthrie había muerto poco tiempo después de su desaparición.
Ese documento sostenía además que la muerte no había sido intencional.
Hasta el momento, las autoridades no han validado esa información.
Autoridades locales revisan cada nueva pista sobre Nancy Guthrie
El Departamento del Alguacil del Condado de Pima también confirmó que continúa trabajando activamente en el caso.
La dependencia indicó que igualmente ha recibido posibles notas de rescate relacionadas con la desaparición.
Las autoridades señalaron que cada información recibida es revisada cuidadosamente.
«Ha recibido información sobre posibles notas de rescate relacionadas con el secuestro de Nancy Guthrie».
Asimismo, precisaron que ningún dato es descartado sin antes ser investigado.
«Cada pista e indicio se toma con total seriedad y se remite directamente a nuestros detectives, quienes continúan trabajando en coordinación con el FBI», sostuvo.
Mientras tanto, aumenta el escrutinio sobre las acciones realizadas para localizar a la mujer.
El caso ha permanecido bajo atención pública desde principios de año debido a la ausencia de avances concluyentes.
Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado 31 de enero.
Según la investigación, se encontraba en su vivienda ubicada al norte de Tucson, Arizona.
Esa noche había cenado con su hija mayor antes de desaparecer.
La búsqueda continúa más de cinco meses después de la desaparición
La familia denunció oficialmente la desaparición un día después.
La alerta surgió cuando Nancy Guthrie no asistió a la iglesia, algo que llamó la atención de sus familiares.
Durante las primeras diligencias, los investigadores encontraron restos de sangre cerca de la entrada de la vivienda.
Ese hallazgo fortaleció la hipótesis de un secuestro.
Además, cámaras de vigilancia captaron a un hombre con el rostro cubierto en el porche de la residencia durante la misma noche en que desapareció la mujer.
Las imágenes pasaron a formar parte de la investigación.
Con el objetivo de obtener información que permita localizarla, la familia anunció una recompensa de un millón de dólares.
También advirtió públicamente que Nancy Guthrie presenta problemas de salud.
Por su parte, el FBI mantiene vigente una recompensa de 100.000 dólares.
La oferta busca obtener información que permita conocer el paradero de Nancy Guthrie o identificar y capturar a las personas responsables de su desaparición.
Más de cinco meses después del inicio de la búsqueda, las autoridades reiteran que el caso permanece abierto y que cada nueva pista continúa siendo investigada como parte de una posible operación de secuestro con fines de rescate.
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FUENTE: Infobae