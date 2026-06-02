FBI lanza alerta mundial por estafas del Mundial 2026

El FBI emitió una alerta internacional tras detectar una red de sitios web fraudulentos que están utilizando la imagen de la FIFA para engañar a aficionados que buscan boletos y paquetes para el Mundial 2026.

Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes están aprovechando la cercanía del torneo para vender entradas inexistentes y obtener información personal y financiera de las víctimas.

Así funcionan las estafas

De acuerdo con el FBI, los estafadores crean páginas que imitan la apariencia oficial de FIFA y modifican ligeramente las direcciones web para confundir a los usuarios.

Entre los dominios detectados se encuentran:

fifa.cab

fifa.pink

fifa.city

fifa.org

fifa-online.com

fifa-ticket.live

También se identificaron páginas dirigidas específicamente a aficionados de los países anfitriones, incluyendo sitios con terminaciones mexicanas relacionadas con la venta de boletos.

El Mundial 2026, objetivo de los ciberdelincuentes