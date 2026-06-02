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FBI lanza alerta mundial por estafas del Mundial 2026
El FBI advirtió sobre sitios falsos que utilizan la imagen de FIFA para vender boletos inexistentes y robar datos de aficionados rumbo al Mundial 2026.
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FBI lanza alerta mundial por estafas del Mundial 2026

Publicado el01/06/2026 a las 19:57

El FBI emitió una alerta internacional tras detectar una red de sitios web fraudulentos que están utilizando la imagen de la FIFA para engañar a aficionados que buscan boletos y paquetes para el Mundial 2026.

Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes están aprovechando la cercanía del torneo para vender entradas inexistentes y obtener información personal y financiera de las víctimas.

Así funcionan las estafas

De acuerdo con el FBI, los estafadores crean páginas que imitan la apariencia oficial de FIFA y modifican ligeramente las direcciones web para confundir a los usuarios.

Entre los dominios detectados se encuentran:

  • fifa.cab
  • fifa.pink
  • fifa.city
  • fifa.org
  • fifa-online.com
  • fifa-ticket.live

También se identificaron páginas dirigidas específicamente a aficionados de los países anfitriones, incluyendo sitios con terminaciones mexicanas relacionadas con la venta de boletos.

El Mundial 2026, objetivo de los ciberdelincuentes

FIFA, Mundial
FOTO: ShutterStock

La alta demanda de entradas y paquetes turísticos ha convertido a la Copa del Mundo en un objetivo atractivo para los delincuentes digitales.

Las autoridades consideran que la cantidad de sitios fraudulentos podría aumentar conforme se acerque el inicio del torneo y durante toda la competencia.

Recomendaciones para evitar fraudes

Foto: shutterstock.

El FBI recomendó a los aficionados:

  • Escribir directamente el sitio oficial de FIFA en el navegador.
  • Evitar ingresar mediante anuncios patrocinados.
  • Verificar cuidadosamente la dirección web antes de realizar pagos.
  • No compartir información bancaria en páginas sospechosas.

Un Mundial bajo vigilancia

Foto: EFE

La Copa Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Ante la magnitud del evento, las agencias de seguridad mantendrán un monitoreo permanente sobre la venta ilegal de boletos y posibles fraudes relacionados con la Copa del Mundo.

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