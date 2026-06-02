FBI lanza alerta mundial por estafas del Mundial 2026
Publicado el01/06/2026 a las 19:57
El FBI emitió una alerta internacional tras detectar una red de sitios web fraudulentos que están utilizando la imagen de la FIFA para engañar a aficionados que buscan boletos y paquetes para el Mundial 2026.
Las autoridades advirtieron que los ciberdelincuentes están aprovechando la cercanía del torneo para vender entradas inexistentes y obtener información personal y financiera de las víctimas.
Así funcionan las estafas
De acuerdo con el FBI, los estafadores crean páginas que imitan la apariencia oficial de FIFA y modifican ligeramente las direcciones web para confundir a los usuarios.
Entre los dominios detectados se encuentran:
- fifa.cab
- fifa.pink
- fifa.city
- fifa.org
- fifa-online.com
- fifa-ticket.live
También se identificaron páginas dirigidas específicamente a aficionados de los países anfitriones, incluyendo sitios con terminaciones mexicanas relacionadas con la venta de boletos.
El Mundial 2026, objetivo de los ciberdelincuentes
La alta demanda de entradas y paquetes turísticos ha convertido a la Copa del Mundo en un objetivo atractivo para los delincuentes digitales.
Las autoridades consideran que la cantidad de sitios fraudulentos podría aumentar conforme se acerque el inicio del torneo y durante toda la competencia.
Recomendaciones para evitar fraudes
El FBI recomendó a los aficionados:
- Escribir directamente el sitio oficial de FIFA en el navegador.
- Evitar ingresar mediante anuncios patrocinados.
- Verificar cuidadosamente la dirección web antes de realizar pagos.
- No compartir información bancaria en páginas sospechosas.
Un Mundial bajo vigilancia
La Copa Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca y concluirá el 19 de julio en el MetLife Stadium.
Ante la magnitud del evento, las agencias de seguridad mantendrán un monitoreo permanente sobre la venta ilegal de boletos y posibles fraudes relacionados con la Copa del Mundo.
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