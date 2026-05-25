¡Lo que muchos esperaban! Fátima Bosch reacciona tras escándalo con estilista implicado en agresión: “Él no es mi maquillista”
Publicado el25/05/2026 a las 12:07
- Fátima Bosch sobre estilista
- Acusación en Cannes
- Miss niega vínculo
La polémica desatada en Cannes por un presunto altercado entre el estilista Giovanni Laguna y la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, sigue generando reacciones.
En medio de versiones encontradas y fuerte exposición mediática, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, decidió aclarar públicamente su relación con el profesional venezolano.
La controversia estalló luego de que Del Val difundiera un video en el que aparece con el rostro ensangrentado, señalando a Laguna como responsable.
Ante la ola de comentarios que la vinculaban con el estilista, la mexicana fue cuestionada por la prensa a su llegada a Ciudad de México.
“Él no es mi maquillista”
Bosch fue directa al responder sobre el supuesto vínculo laboral con Laguna.
“Primero que nada, él no es mi maquillista”, afirmó ante los medios, marcando distancia inmediata de la situación.
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La reina de belleza explicó que la organización Miss Universo asigna estilistas y peinadores según el país que visitan.
“Yo sigo un protocolo en el que Miss Universo asigna un estilista y peinador en el país que vayamos. En este caso, en Cannes lo asignaron. Yo no lo conocía antes”, puntualizó.
Deslinde total de la polémica
La Miss Universo también respondió a quienes aseguraban que Laguna era su colaborador habitual.
“Él es el estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional. Esta vez me tocó trabajar con él, pero no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden”, declaró.
Sus palabras buscaron frenar especulaciones que la colocaban como clienta cercana del estilista.
Bosch evitó profundizar en el conflicto y se limitó a recalcar que no tenía relación previa con el venezolano.
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La acusación de Andrea del Val
El caso tomó fuerza cuando Andrea del Val compartió un video en el que muestra heridas visibles en el rostro.
Según su versión, la agresión ocurrió dentro de una habitación en Cannes y fue provocada por Laguna.
En el material difundido también se observa al estilista sosteniendo un zapato, en una escena que incrementó la controversia.
La modelo aseguró posteriormente que presentó una denuncia formal por los hechos.
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La versión del estilista
Tras su detención en Cannes, Giovanni Laguna fue liberado horas después.
El propio estilista publicó un video en el que defendió su versión de lo ocurrido.
“Yo fui puesto en libertad gracias a Dios y a mi versión”, expresó.
Más adelante explicó que la herida se habría producido cuando tropezó con una lámpara al intentar quitarle el teléfono, lo que —según dijo— provocó el accidente.
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Un caso sin resolución clara
Hasta el momento no existe confirmación oficial que determine cuál de las versiones corresponde a lo sucedido.
Las declaraciones de ambas partes mantienen el caso en el terreno de la confrontación pública.
Mientras se espera que avance el proceso legal iniciado por la modelo venezolana, la polémica continúa generando debate.
En medio del escándalo, Fátima Bosch insiste en mantenerse al margen y concentrarse en su rol como Miss Universo, dejando claro que no forma parte del conflicto, detalló la revista ‘Quién‘.