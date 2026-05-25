¡Lo que muchos esperaban! Fátima Bosch reacciona tras escándalo con estilista implicado en agresión: “Él no es mi maquillista”

Fátima Bosch sobre estilista

Acusación en Cannes

Miss niega vínculo

La polémica desatada en Cannes por un presunto altercado entre el estilista Giovanni Laguna y la Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, sigue generando reacciones.

En medio de versiones encontradas y fuerte exposición mediática, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, decidió aclarar públicamente su relación con el profesional venezolano.

La controversia estalló luego de que Del Val difundiera un video en el que aparece con el rostro ensangrentado, señalando a Laguna como responsable.

Ante la ola de comentarios que la vinculaban con el estilista, la mexicana fue cuestionada por la prensa a su llegada a Ciudad de México.

“Él no es mi maquillista”

Bosch fue directa al responder sobre el supuesto vínculo laboral con Laguna.

“Primero que nada, él no es mi maquillista”, afirmó ante los medios, marcando distancia inmediata de la situación.

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La reina de belleza explicó que la organización Miss Universo asigna estilistas y peinadores según el país que visitan.

“Yo sigo un protocolo en el que Miss Universo asigna un estilista y peinador en el país que vayamos. En este caso, en Cannes lo asignaron. Yo no lo conocía antes”, puntualizó.