Terremoto sorprende en Colombia a famosos como Ninel Conde y Laura Flores (VIDEOS)

Famosos vivieron sismo en Colombia.

Ninel Conde y Laura Flores asustadas.

Sismo de 7.4 deja múltiples daños.

Famosos viven terremoto Colombia. Muchos famosos vivieron el fuerte sismo de Colombia, una de ella fue la actriz mexicana Laura Flores, quien se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, dejando al menos un centenar de fallecidos según los reportes de UnoTV.

A través de sus redes sociales, la intérprete compartió los momentos de tensión que vivió durante el movimiento telúrico que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

«Acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto (…) en Bogotá casi nunca tiembla, en el aeropuerto no pasó nada pero sí se movió todo y feo, se sintió feo. Espero que todo el mundo esté bien», expresó la actriz en un video de Instagram.

«Aquí no hay protocolo»: Famosos viven terremoto Colombia

⚠️🚨🔴 “Aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada”: Laura Flores y su hija pasan momentos de angustia tras vivir el terremoto de 7.4 en Colombia La famosa actriz mexicana grabó un video desde el aeropuerto para informar cómo se encuentran ella y su hija tras el sismo… pic.twitter.com/ZvPNMw64K3 — Esau Zavaleta MX (@prestigiomx) August 10, 2026

La artista también reflexionó sobre la falta de preparación y la diferencia con los temblores en su natal México, señalando textualmente que «aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores».

Posteriormente, en la descripción de su publicación, Flores envió un mensaje de solidaridad a la población local: «Abrazo a la hermosa gente de Colombia, que siempre tiene una sonrisa y una educación divina. El aeropuerto el Dorado en Bogotá está bien».