Terremoto sorprende en Colombia a famosos como Ninel Conde y Laura Flores (VIDEOS)
Publicado el10/08/2026 a las 11:20
- Famosos vivieron sismo en Colombia.
- Ninel Conde y Laura Flores asustadas.
- Sismo de 7.4 deja múltiples daños.
Famosos viven terremoto Colombia. Muchos famosos vivieron el fuerte sismo de Colombia, una de ella fue la actriz mexicana Laura Flores, quien se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, dejando al menos un centenar de fallecidos según los reportes de UnoTV.
A través de sus redes sociales, la intérprete compartió los momentos de tensión que vivió durante el movimiento telúrico que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.
«Acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto (…) en Bogotá casi nunca tiembla, en el aeropuerto no pasó nada pero sí se movió todo y feo, se sintió feo. Espero que todo el mundo esté bien», expresó la actriz en un video de Instagram.
«Aquí no hay protocolo»: Famosos viven terremoto Colombia
⚠️🚨🔴 “Aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada”: Laura Flores y su hija pasan momentos de angustia tras vivir el terremoto de 7.4 en Colombia
La famosa actriz mexicana grabó un video desde el aeropuerto para informar cómo se encuentran ella y su hija tras el sismo… pic.twitter.com/ZvPNMw64K3
— Esau Zavaleta MX (@prestigiomx) August 10, 2026
La artista también reflexionó sobre la falta de preparación y la diferencia con los temblores en su natal México, señalando textualmente que «aquí no hay protocolo, la gente no está acostumbrada a los temblores».
Posteriormente, en la descripción de su publicación, Flores envió un mensaje de solidaridad a la población local: «Abrazo a la hermosa gente de Colombia, que siempre tiene una sonrisa y una educación divina. El aeropuerto el Dorado en Bogotá está bien».
Ninel Conde y otros artistas comparten su angustia
A través de Instagram, Ninel Conde compartió el momento de angustia que pasó junto a Bella, su fiel mascota, asegurando que el movimiento le pareció incluso más fuerte que los terremotos que ha vivido en CDMX.#ninelconde #sismocolombia #postaentretenimiento pic.twitter.com/fVYcF3Tblm
— POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) August 10, 2026
Por su parte, Ninel Conde vivió momentos verdaderamente aterradores al ser sorprendida por el movimiento telúrico desde el piso 14 de un hotel en Bogotá, a donde había llegado horas antes para participar en grabaciones, tal como detallan medios como Univision.
Junto a su sobrina y su perrita Bela, la cantante experimentó un pánico profundo que la llevó a buscar refugio de inmediato. «Me metí abajo de una mesa, me salí, le marqué a su esposo, regresé abajo de la mesa y eso no dejaba de moverse», relató.
La artista afirmó que «es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida y miren que yo viví en la Ciudad de México».
David Bisbal y Carlos Ponce lo sufrieron
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De igual forma, otras reconocidas figuras del entretenimiento internacional sufrieron los estragos del fenómeno natural en territorio colombiano.
El cantante español David Bisbal, quien había llegado a la capital en la madrugada, compartió en sus historias de Instagram la fuerza del temblor diciendo:
«Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío», para luego agregar que decidió bajar de su habitación ante el temor de réplicas.
Asimismo, Carlos Ponce relató desde su lugar de trabajo: «¡Está temblando, qué feo!», mientras grababa cómo se movían las lámparas, consolidando una jornada inolvidable para las celebridades presentes en el país sudamericano.