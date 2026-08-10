Al menos 70 muertos tras terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia

Al menos 70 muertos

Sismo de magnitud 7,4

Edificios quedaron colapsados

Al menos 70 muertos deja hasta el momento el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el noroeste de Colombia, provocando además numerosos heridos, edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros en varias ciudades.

El fuerte sismo se registró a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, municipio del departamento de Chocó, aunque el movimiento pudo sentirse en gran parte del territorio colombiano y también en Venezuela, Ecuador y Panamá.

Por qué importa: La cifra de víctimas podría cambiar mientras los equipos de emergencia continúan buscando personas entre estructuras derrumbadas y las autoridades evalúan daños en viviendas, hospitales, aeropuertos y otras infraestructuras.

Risaralda y Valle del Cauca concentran gran parte de las muertes reportadas

#Internacionales | 🇨🇴🔴 Las autoridades en #Colombia han aumentado a 77 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto que afectó al país. pic.twitter.com/wGlOYFeIHI — #ÚltimaHora (@ultimahsv) August 10, 2026

Risaralda aparece entre los departamentos más golpeados, con 40 fallecidos reportados, mientras que Valle del Cauca contabiliza 27 muertos, Manizales al menos dos y Quibdó una víctima mortal.

El gobernador de Risaralda, Diego Patiño, elevó a 40 el número de fallecidos en el departamento después de que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ofreciera un primer balance de la emergencia.

“Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, dijo Salazar.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también confirmó víctimas y señaló que entre los fallecidos hay menores de edad.

“En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo Toro.