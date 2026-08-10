Al menos 70 muertos tras terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia
Publicado el10/08/2026 a las 08:23
- Al menos 70 muertos
- Sismo de magnitud 7,4
- Edificios quedaron colapsados
Al menos 70 muertos deja hasta el momento el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el noroeste de Colombia, provocando además numerosos heridos, edificios colapsados y personas atrapadas bajo los escombros en varias ciudades.
El fuerte sismo se registró a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, municipio del departamento de Chocó, aunque el movimiento pudo sentirse en gran parte del territorio colombiano y también en Venezuela, Ecuador y Panamá.
Por qué importa: La cifra de víctimas podría cambiar mientras los equipos de emergencia continúan buscando personas entre estructuras derrumbadas y las autoridades evalúan daños en viviendas, hospitales, aeropuertos y otras infraestructuras.
Risaralda y Valle del Cauca concentran gran parte de las muertes reportadas
#Internacionales | 🇨🇴🔴 Las autoridades en #Colombia han aumentado a 77 el número de fallecidos como consecuencia del terremoto que afectó al país. pic.twitter.com/wGlOYFeIHI
— #ÚltimaHora (@ultimahsv) August 10, 2026
Risaralda aparece entre los departamentos más golpeados, con 40 fallecidos reportados, mientras que Valle del Cauca contabiliza 27 muertos, Manizales al menos dos y Quibdó una víctima mortal.
El gobernador de Risaralda, Diego Patiño, elevó a 40 el número de fallecidos en el departamento después de que el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ofreciera un primer balance de la emergencia.
“Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, dijo Salazar.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también confirmó víctimas y señaló que entre los fallecidos hay menores de edad.
“En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo Toro.
Cali pide ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros
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En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que al menos 19 estructuras quedaron colapsadas y que hay personas atrapadas en su interior, situación que llevó a las autoridades locales a solicitar refuerzos.
“La ciudad ha solicitado equipos de Bogotá y Medellín para ayudar en las labores de rescate”, afirmó Eder.
Toro agregó que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y que al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos quedaron debajo de los escombros.
Jorge Moncayo, un taxista de 64 años residente en Cali, describió la fuerza con la que sintió el terremoto mientras observaba columnas de polvo elevarse en diferentes puntos de la ciudad.
“Tembló toda mi casa… nunca me ha tocado un temblor tan fuerte”, afirmó.
Chocó reporta heridos y autoridades advierten preocupación por las réplicas
🔴 URGENTE | COLOMBIA: AL MENOS 20 MUERTOS TRAS EL SISMO DE 7,4
El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó 18 víctimas en Pereira y 2 en Manizales.
Se reportan graves destrozos en Cali, Quibdó y varios aeropuertos, mientras continúan las tareas de… pic.twitter.com/z9bPwF4RuG
— Dani Lerer (@danilerer) August 10, 2026
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó daños importantes en edificaciones y personas heridas en Quibdó mientras las autoridades comenzaron a evaluar la magnitud de la emergencia.
“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, señaló Córdoba.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó una magnitud de 7,4 después de haber establecido inicialmente 6,6 y situó la profundidad del terremoto en 96 kilómetros.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que había recibido informes de nueve departamentos y de las 32 capitales departamentales donde se sintió el movimiento.
Aeropuertos, viviendas y la Catedral de Manizales sufren daños tras el terremoto
También se reportaron daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.
En Manizales, una de las torres de su catedral sufrió graves daños, mientras que en Pereira numerosas edificaciones registraron afectaciones estructurales y algunas se derrumbaron parcialmente.
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, hasta ese momento, la capital no registraba daños similares a los observados en las regiones más golpeadas.
“no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios”, señaló Galán.
El terremoto también se sintió en Venezuela, Ecuador y Panamá, mientras diferentes gobiernos de la región comenzaron a expresar solidaridad con Colombia y ofrecieron apoyo ante la emergencia.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestó “toda su solidaridad” con Colombia y las familias afectadas.
“Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días. Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”.
Gobiernos de la región ofrecen apoyo a Colombia tras el devastador terremoto
🚨 #UltimaHora COLOMBIA: EL SISMO YA DEJA 40 MUERTOS Y 15 EDIFICIOS CON POSIBLES SOBREVIVIENTES ATRAPADOS
La magnitud de la tragedia crece en Pereira tras el terremoto de 7,4: 65 edificaciones colapsaron en el área metropolitana y en 15 se presume que hay personas atrapadas.
El… pic.twitter.com/BZMXIVlX1K
— Flash 24/7 (@Flash_24_7) August 10, 2026
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que la administración Trump está “lista para apoyar al pueblo de Colombia”.
“Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deberían registrarse en STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para mantenerse informados sobre las últimas novedades”.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también manifestó su respaldo: “Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”.
María Corina Machado expresó: “Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas”.
Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva indicó que Brasil “permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario”.
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FUENTE: RTVE / EFE