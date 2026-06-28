Mamá y hermano de Alicia Machado son rescatados tras terremotos en Venezuela
Publicado el28/06/2026 a las 10:22
- Familia de Alicia Machado rescatada
- Terremotos causan angustia familiar
- Familiar sigue desaparecido
Los recientes terremotos en Venezuela no solo dejaron daños materiales, sino también historias humanas marcadas por el miedo y la supervivencia.
Entre ellas, destaca el testimonio de Alicia Machado, quien reveló los momentos de angustia que vivieron sus familiares durante el colapso de un edificio.
La actriz explicó que su madre y su hermano se encontraban dentro de la estructura cuando ocurrió el derrumbe tras los sismos.
El incidente obligó a una evacuación desesperada en medio del caos, con decenas de personas intentando salir al mismo tiempo.
Una evacuación marcada por la vulnerabilidad
El caso fue aún más crítico debido al estado de salud de su hermano, quien tiene movilidad reducida.
“Mi hermano tiene una discapacidad y hace tiempo que está bastante enfermito”, relató la ex Miss Universe.
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A pesar de vivir en un piso bajo, la evacuación se complicó por su condición, ya que utiliza muletas para desplazarse.
La situación se tornó más peligrosa cuando la multitud descendía apresurada desde niveles superiores del edificio.
El acto heroico que salvó una vida
En medio del pánico, un gesto inesperado cambió el desenlace de la historia.
Machado narró que un joven desconocido intervino en el momento más crítico para ayudar a su hermano.
“No sabemos quién era, sólo sabemos que era un joven llamado Daniel. Agarró a mi hermano y lo cargó para sacarlo del edificio”.
Gracias a esta acción, su hermano logró salir con vida, evitando quedar atrapado en la estructura colapsada.
Familia a salvo, pero con incertidumbre
Aunque su madre y su hermano lograron ponerse a salvo, la tragedia dejó una preocupación adicional en la familia.
La actriz confirmó que uno de sus tíos permanece desaparecido tras el desastre natural que sacudió la región.
La incertidumbre se suma al impacto emocional que deja una experiencia de este tipo en quienes la viven de cerca.
Las labores de búsqueda continúan mientras el país enfrenta las consecuencias de un nuevo episodio sísmico.
Un país marcado por la tragedia reciente
Los terremotos ocurridos el 24 de junio reavivaron el temor en distintas zonas de Venezuela.
Varias estructuras resultaron afectadas, evidenciando la vulnerabilidad de algunas edificaciones ante eventos de gran magnitud.
Historias como la de la familia de Machado reflejan el impacto humano más allá de las cifras oficiales.
Mientras continúan los esfuerzos de rescate, el país permanece atento a posibles réplicas y a la evolución de la emergencia, detalló ‘Univisión‘.