Mamá y hermano de Alicia Machado son rescatados tras terremotos en Venezuela

Familia de Alicia Machado rescatada

Terremotos causan angustia familiar

Familiar sigue desaparecido

Los recientes terremotos en Venezuela no solo dejaron daños materiales, sino también historias humanas marcadas por el miedo y la supervivencia.

Entre ellas, destaca el testimonio de Alicia Machado, quien reveló los momentos de angustia que vivieron sus familiares durante el colapso de un edificio.

La actriz explicó que su madre y su hermano se encontraban dentro de la estructura cuando ocurrió el derrumbe tras los sismos.

El incidente obligó a una evacuación desesperada en medio del caos, con decenas de personas intentando salir al mismo tiempo.

Una evacuación marcada por la vulnerabilidad

El caso fue aún más crítico debido al estado de salud de su hermano, quien tiene movilidad reducida.

“Mi hermano tiene una discapacidad y hace tiempo que está bastante enfermito”, relató la ex Miss Universe.

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A pesar de vivir en un piso bajo, la evacuación se complicó por su condición, ya que utiliza muletas para desplazarse.

La situación se tornó más peligrosa cuando la multitud descendía apresurada desde niveles superiores del edificio.