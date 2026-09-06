Supremo da ventaja a Trump: un fallo podría complicar demandas contra sus polémicas obras en Washington

Fallo de la Corte Suprema sobre Trump

Supremo permite continuar las obras

Roberts cuestiona criterio de mayoría

Una ajustada decisión de la Corte Suprema sobre el salón de baile de la Casa Blanca podría terminar influyendo mucho más allá de ese polémico proyecto impulsado por Donald Trump.

Por 5 votos contra 4, el Supremo permitió que continúe la construcción al concluir que el grupo que intentaba frenarla no demostró un daño concreto y particularizado suficiente para tener legitimación para demandar.

El caso enfrentó al Gobierno con el National Trust for Historic Preservation, que argumentó que una de sus integrantes sufriría daños estéticos, culturales e históricos al contemplar cómo el nuevo complejo modifica la apariencia tradicional de la Casa Blanca.

“La mera ofensa, desacuerdo o disgusto no califican como un daño concreto y particularizado”, sostuvo la mayoría, estableciendo una barrera que podría complicar otras demandas contra proyectos federales.

¿Por qué el fallo podría beneficiar a otros proyectos de Trump?

La decisión tiene formalmente un alcance limitado porque surgió de un procedimiento de emergencia y el Supremo no resolvió si la construcción del salón de baile es legal; determinó quién podía impugnarla ante los tribunales.

Sin embargo, el Departamento de Justicia ya intenta utilizar ese razonamiento en otras disputas relacionadas con proyectos de Trump en Washington, especialmente cuando los demandantes alegan daños a la apariencia o experiencia de lugares históricos.

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Uno de los casos involucra el gigantesco arco de unos 250 pies de altura proyectado cerca del río Potomac, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, cuya excavación podría comenzar próximamente.

También existen controversias por la remodelación del Reflecting Pool del Monumento a Lincoln, donde una demanda sostiene que los cambios realizados dañaron directamente la experiencia estética e histórica del lugar.