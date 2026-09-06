Supremo da ventaja a Trump: un fallo podría complicar demandas contra sus polémicas obras en Washington
Publicado el06/09/2026 a las 10:01
- Fallo de la Corte Suprema sobre Trump
- Supremo permite continuar las obras
- Roberts cuestiona criterio de mayoría
Una ajustada decisión de la Corte Suprema sobre el salón de baile de la Casa Blanca podría terminar influyendo mucho más allá de ese polémico proyecto impulsado por Donald Trump.
Por 5 votos contra 4, el Supremo permitió que continúe la construcción al concluir que el grupo que intentaba frenarla no demostró un daño concreto y particularizado suficiente para tener legitimación para demandar.
El caso enfrentó al Gobierno con el National Trust for Historic Preservation, que argumentó que una de sus integrantes sufriría daños estéticos, culturales e históricos al contemplar cómo el nuevo complejo modifica la apariencia tradicional de la Casa Blanca.
“La mera ofensa, desacuerdo o disgusto no califican como un daño concreto y particularizado”, sostuvo la mayoría, estableciendo una barrera que podría complicar otras demandas contra proyectos federales.
¿Por qué el fallo podría beneficiar a otros proyectos de Trump?
La decisión tiene formalmente un alcance limitado porque surgió de un procedimiento de emergencia y el Supremo no resolvió si la construcción del salón de baile es legal; determinó quién podía impugnarla ante los tribunales.
Sin embargo, el Departamento de Justicia ya intenta utilizar ese razonamiento en otras disputas relacionadas con proyectos de Trump en Washington, especialmente cuando los demandantes alegan daños a la apariencia o experiencia de lugares históricos.
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Uno de los casos involucra el gigantesco arco de unos 250 pies de altura proyectado cerca del río Potomac, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, cuya excavación podría comenzar próximamente.
También existen controversias por la remodelación del Reflecting Pool del Monumento a Lincoln, donde una demanda sostiene que los cambios realizados dañaron directamente la experiencia estética e histórica del lugar.
El debate que enfrenta a Roberts con cinco conservadores
El presidente del Supremo, John Roberts, se unió a los tres jueces liberales en desacuerdo y advirtió que los precedentes de la Corte sí han reconocido determinadas lesiones estéticas como suficientemente concretas para acudir a tribunales.
Roberts recordó incluso el famoso caso Lujan v. Defenders of Wildlife de 1992, donde el Supremo reconoció que el deseo de observar una determinada especie animal por razones puramente estéticas podía constituir un interés jurídicamente reconocible.
El presidente del tribunal consideró que la integrante del National Trust había demostrado un vínculo especial con la preservación histórica y visitaba regularmente los alrededores de la Casa Blanca para apreciar su arquitectura.
Su argumento plantea una pregunta jurídica de mayor alcance: ¿por qué observar un animal amenazado puede generar un interés protegido, pero contemplar sin alteraciones uno de los edificios históricos más importantes del país no necesariamente?
Demandar por las obras de Trump podría ser más difícil
El fallo no significa que organizaciones o ciudadanos hayan perdido automáticamente la posibilidad de impugnar futuros proyectos, pero aumenta la importancia de demostrar consecuencias personales, específicas y verificables.
Ese detalle podría resultar decisivo para las organizaciones que cuestionan transformaciones de espacios públicos: alegar simplemente que una construcción es desagradable, altera una vista o perjudica el carácter histórico podría resultar insuficiente.
La controversia adquiere mayor relevancia mientras Trump impulsa otros cambios arquitectónicos en Washington, desde el arco monumental hasta nuevas modificaciones alrededor de la Casa Blanca y otros espacios emblemáticos.
La batalla, por tanto, ya no gira solamente alrededor de qué puede construir Trump, sino sobre quién puede acudir a un tribunal para intentar detenerlo y qué daño deberá demostrar para conseguir que un juez escuche su caso, según ‘Mezha‘ y ‘NPR‘.