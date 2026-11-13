Falla de Outlook: Microsoft reporta mejoría, pero persisten problemas
Publicado el 13/11/2026 a las 10:10
Si el jueves o el viernes no pudiste abrir tu correo, no fue cosa tuya. La falla de Outlook y de otros servicios de Microsoft 365 empezó poco antes de la 1 p.m., hora del Este, del jueves 12 de noviembre y siguió el viernes 13. Esa mañana hubo una recuperación parcial, pero todavía no se puede hablar de normalidad total.
¿Qué pasó exactamente?
Según CNBC, la interrupción afectó a Outlook, Teams, SharePoint y Copilot, además de servicios externos que se conectan con productos de Microsoft, como Outlook Calendar.
En una actualización poco después de las 7 a.m. ET del viernes, Microsoft habló de «avances alentadores» en Europa. Dijo que el servicio se restablece de forma gradual en Asia-Pacífico y que la situación en Norteamérica está mejorando. Aun así, avisó de que seguirán los problemas intermitentes.
¿Ya se sabe por qué ocurrió?
No del todo. Microsoft atribuyó al principio el problema a una carga elevada en parte de su infraestructura, con servidores que dejaron de estar disponibles y sobrecargaron al resto. Algunos fallaban en verificaciones automáticas de estado.
iTnews recoge que la empresa aún no ha revelado la causa final y que publicará un informe completo cuando termine de corregir el problema. Microsoft también dice que, por ahora, no tiene evidencia de actividad maliciosa. Ojo: es lo que afirma hasta este momento, no una conclusión definitiva.
El ministro australiano Tony Burke dijo, según Reuters citado por CNBC, que Microsoft cree que se trata de algo parecido al caso de CrowdStrike, una actualización que salió mal. Es su versión de lo que le explicó la empresa, no un diagnóstico confirmado.
¿Y los correos que no llegaron?
Microsoft amplió a 48 horas el tiempo en que los mensajes retrasados siguen intentando entregarse. Esto busca protegerlos, pero no garantiza que todos se recuperen. iTnews, por su parte, notó que algunos correos programados aparecían con horas de desorden.
¿A quién le afecta y cómo?
Trabajadores y familias. Lo bueno: Outlook volvió a abrirse para algunos y la cola de mensajes se está procesando. Lo malo: la intermitencia puede seguir. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) dijo que algunos servicios se vieron afectados, pero que los pacientes debían acudir a sus citas como siempre. Un grupo hospitalario advirtió de largas esperas al llamar.
Empresas. Según CNBC, Richemont retrasó un poco sus resultados del viernes y Workhorse Group pasó los suyos del 12 al 16 de noviembre. Air India redirigió temporalmente sus correos para seguir recibiendo mensajes de clientes y dijo que sus vuelos no se vieron afectados.
Gobiernos. Burke explicó que Australia activó un acuerdo de resiliencia digital con Microsoft para que se priorizaran sus intereses. iTnews apunta que eso pudo influir en que Asia-Pacífico fuera de las primeras regiones en recuperarse.
Microsoft. La empresa dice que trata el caso con urgencia hasta mitigarlo por completo. Falta ver el informe con la causa de fondo.
¿Qué puedes hacer mientras tanto?
- Si algo es urgente, confírmalo por teléfono en vez de esperar una respuesta por correo.
- Evita reenviar mensajes de forma masiva: puedes duplicar la carga y generar confusión si los originales llegan tarde.
- Ten paciencia con correos que lleguen tarde o desordenados.
- Puedes consultar el estado de los servicios en status.cloud.microsoft.
Y tú, ¿cuánto dependes de un solo servicio?
Piensa en qué habría pasado si esto te hubiera tomado en un día de entregas, citas o trámites. ¿Tienes otra vía para contactar a tu jefe, tu clínica o tus clientes? Esta nota refleja la información disponible el viernes 13 de noviembre y la situación puede cambiar.
Si quieres más contexto sobre la empresa, tenemos dos notas anteriores sobre Microsoft: Microsoft impulsa 6,000 empleos y visas H-1B y Microsoft. Son de otras fechas y tratan otros temas, no esta falla.
Fuentes: CNBC,13nov; iTnews,13nov. Datos consultados el 13 de noviembre de2026.