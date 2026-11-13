Falla de Outlook: Microsoft reporta mejoría, pero persisten problemas

Si el jueves o el viernes no pudiste abrir tu correo, no fue cosa tuya. La falla de Outlook y de otros servicios de Microsoft 365 empezó poco antes de la 1 p.m., hora del Este, del jueves 12 de noviembre y siguió el viernes 13. Esa mañana hubo una recuperación parcial, pero todavía no se puede hablar de normalidad total.

¿Qué pasó exactamente?

Según CNBC, la interrupción afectó a Outlook, Teams, SharePoint y Copilot, además de servicios externos que se conectan con productos de Microsoft, como Outlook Calendar.

En una actualización poco después de las 7 a.m. ET del viernes, Microsoft habló de «avances alentadores» en Europa. Dijo que el servicio se restablece de forma gradual en Asia-Pacífico y que la situación en Norteamérica está mejorando. Aun así, avisó de que seguirán los problemas intermitentes.

¿Ya se sabe por qué ocurrió?

No del todo. Microsoft atribuyó al principio el problema a una carga elevada en parte de su infraestructura, con servidores que dejaron de estar disponibles y sobrecargaron al resto. Algunos fallaban en verificaciones automáticas de estado.

iTnews recoge que la empresa aún no ha revelado la causa final y que publicará un informe completo cuando termine de corregir el problema. Microsoft también dice que, por ahora, no tiene evidencia de actividad maliciosa. Ojo: es lo que afirma hasta este momento, no una conclusión definitiva.

El ministro australiano Tony Burke dijo, según Reuters citado por CNBC, que Microsoft cree que se trata de algo parecido al caso de CrowdStrike, una actualización que salió mal. Es su versión de lo que le explicó la empresa, no un diagnóstico confirmado.

¿Y los correos que no llegaron?

Microsoft amplió a 48 horas el tiempo en que los mensajes retrasados siguen intentando entregarse. Esto busca protegerlos, pero no garantiza que todos se recuperen. iTnews, por su parte, notó que algunos correos programados aparecían con horas de desorden.