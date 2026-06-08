Explota el Capibaras Tour: Chuy Lizárraga y El Coyote desatan guerra pública en plena gira por EE.UU.
Publicado el08/06/2026 a las 11:10
- Chuy Lizárraga y El Coyote
- Acusaciones públicas entre cantantes
- Incertidumbre en gira EEUU
Lo que parecía una de las fórmulas más sólidas del regional mexicano hoy está envuelto en tensión, luego de que Chuy Lizárraga y El Coyote protagonizaran un fuerte choque mediático durante fechas en Estados Unidos.
La ausencia de José Ángel Ledezma en un concierto detonó reclamos públicos que rápidamente incendiaron las redes sociales. Desde el escenario, Lizárraga decidió romper el silencio frente al público y responsabilizar al entorno de su compañero.
“Es con su representante, yo a mi compadre lo quiero un chingo, pero su representante es el que hizo esta mmda”, lanzó ante los asistentes. El cantante también expresó su frustración por los intentos de cancelar presentaciones programadas.
“Tengo una semana peleando con representantes porque querían cancelar todo”, aseguró, dejando ver el nivel de tensión detrás del escenario. La intervención tomó por sorpresa a los fanáticos, quienes esperaban un espectáculo sin sobresaltos. En cuestión de horas, los videos del momento comenzaron a circular y dividir opiniones.
Julio Preciado entra al escenario y crece la polémica
Ante la imposibilidad de que El Coyote estuviera presente físicamente, Julio Preciado apareció como apoyo en algunas fechas. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de controversia ni interpretaciones cruzadas.
Lizárraga cuestionó la manera en que su compañero participó de forma remota. “Hay que salir como hombres a darle el pecho y no andar haciendo mmdas desde allá”, expresó durante el mismo evento.
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Preciado también tomó el micrófono para aclarar su postura frente al público. “Yo no vine a quitarle el favor a nadie, él lo aceptó”, sostuvo al rechazar versiones que lo colocaban como sustituto definitivo.
El intercambio dejó ver que el conflicto iba más allá de una simple ausencia logística. La tensión ya no solo era profesional, sino también personal entre los involucrados.
El Coyote responde y marca distancia
Horas después de que los señalamientos se viralizaran, El Coyote decidió fijar postura públicamente. El intérprete expresó su molestia por la forma en que se manejó el conflicto desde el escenario.
“No es de amigos”, afirmó al referirse a los comentarios realizados frente al público. Sus palabras fueron interpretadas como una ruptura en la confianza entre ambos artistas.
Además, dejó en el aire la continuidad de la gira bajo su nombre. “Si quieren seguir trabajando, le puede poner Viruta y Capulina, pero ‘Capibaras’ es Chuy Lizárraga y El Coyote”, declaró.
El mensaje encendió aún más el debate entre los fanáticos del regional mexicano. Muchos comenzaron a especular sobre una posible separación definitiva del proyecto.
Señalamientos económicos y llamado al respeto
El conflicto escaló cuando El Coyote abordó el tema de los honorarios relacionados con la gira. Según su versión, la participación de Preciado no habría sido un simple gesto de apoyo.
“Usted me está cobrando 60 mil dólares por cada evento… se está aprovechando de la situación y eso no es ser amigos”, afirmó en su declaración. El señalamiento añadió un componente financiero a la controversia pública.
También explicó que parte del problema surgió por un malentendido durante una interacción con músicos. “Jamás le menté la madre compadre y tampoco a mi compadre Chuy”, aseguró en defensa de su postura.
Finalmente, pidió respeto para su equipo de trabajo y dejó abierta la posibilidad de una solución. “Exijo respeto… Ojalá recapacite”, concluyó, mientras el futuro del Tour Capibaras permanece en incertidumbre.
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