Explota el Capibaras Tour: Chuy Lizárraga y El Coyote desatan guerra pública en plena gira por EE.UU.

Chuy Lizárraga y El Coyote

Acusaciones públicas entre cantantes

Incertidumbre en gira EEUU

Lo que parecía una de las fórmulas más sólidas del regional mexicano hoy está envuelto en tensión, luego de que Chuy Lizárraga y El Coyote protagonizaran un fuerte choque mediático durante fechas en Estados Unidos.

La ausencia de José Ángel Ledezma en un concierto detonó reclamos públicos que rápidamente incendiaron las redes sociales. Desde el escenario, Lizárraga decidió romper el silencio frente al público y responsabilizar al entorno de su compañero.

“Es con su representante, yo a mi compadre lo quiero un chingo, pero su representante es el que hizo esta mmda”, lanzó ante los asistentes. El cantante también expresó su frustración por los intentos de cancelar presentaciones programadas.

“Tengo una semana peleando con representantes porque querían cancelar todo”, aseguró, dejando ver el nivel de tensión detrás del escenario. La intervención tomó por sorpresa a los fanáticos, quienes esperaban un espectáculo sin sobresaltos. En cuestión de horas, los videos del momento comenzaron a circular y dividir opiniones.

Julio Preciado entra al escenario y crece la polémica

Ante la imposibilidad de que El Coyote estuviera presente físicamente, Julio Preciado apareció como apoyo en algunas fechas. Sin embargo, su participación no estuvo exenta de controversia ni interpretaciones cruzadas.

Lizárraga cuestionó la manera en que su compañero participó de forma remota. “Hay que salir como hombres a darle el pecho y no andar haciendo mmdas desde allá”, expresó durante el mismo evento.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

Preciado también tomó el micrófono para aclarar su postura frente al público. “Yo no vine a quitarle el favor a nadie, él lo aceptó”, sostuvo al rechazar versiones que lo colocaban como sustituto definitivo.

El intercambio dejó ver que el conflicto iba más allá de una simple ausencia logística. La tensión ya no solo era profesional, sino también personal entre los involucrados.