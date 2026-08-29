Festivales en EE.UU. que prometen despedir el verano a lo grande la próxima semana: esto debes saber

Eventos en EEUU 2026

Jazz abre septiembre con fuerza

Labor Day multiplica los eventos

La llegada de septiembre traerá una semana cargada de festivales y eventos en Estados Unidos, con música, arte, gastronomía y planes familiares antes del fin de semana de Labor Day.

Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre comenzarán o continuarán algunos de los encuentros de entretenimiento más esperados del cierre del verano en distintas ciudades del país.

Desde jazz en Washington y Chicago hasta música electrónica en Illinois, la oferta permite encontrar opciones para públicos muy diferentes sin concentrarse únicamente en los grandes conciertos.

La celebración de Labor Day, que este año será el lunes 7 de septiembre, ampliará muchos de estos eventos durante el fin de semana largo y convertirá los primeros días del mes en una intensa agenda de entretenimiento.

Jazz y música electrónica abren septiembre en EE.UU.

Washington será uno de los principales destinos musicales con el DC JazzFest, que comenzará el miércoles 2 y continuará hasta el domingo 6 de septiembre en distintos escenarios de la capital.

Entre los artistas anunciados aparecen Dee Dee Bridgewater, Joshua Redman, Kurt Elling, Cory Henry & The Funk Apostles, Bill Frisell y Danilo Pérez, entre otros nombres destacados del género.

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Chicago también tendrá al jazz como protagonista durante los primeros días de septiembre, mientras Illinois ampliará su oferta musical con propuestas dirigidas a quienes prefieren los grandes festivales electrónicos.

El viernes 4 será además una fecha clave para el arranque de diferentes celebraciones vinculadas al fin de semana de Labor Day, cuando millones de estadounidenses aprovechan el feriado para viajar o buscar actividades.