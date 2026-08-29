Festivales en EE.UU. que prometen despedir el verano a lo grande la próxima semana: esto debes saber
Publicado el29/08/2026 a las 10:26
- Eventos en EEUU 2026
- Jazz abre septiembre con fuerza
- Labor Day multiplica los eventos
La llegada de septiembre traerá una semana cargada de festivales y eventos en Estados Unidos, con música, arte, gastronomía y planes familiares antes del fin de semana de Labor Day.
Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre comenzarán o continuarán algunos de los encuentros de entretenimiento más esperados del cierre del verano en distintas ciudades del país.
Desde jazz en Washington y Chicago hasta música electrónica en Illinois, la oferta permite encontrar opciones para públicos muy diferentes sin concentrarse únicamente en los grandes conciertos.
La celebración de Labor Day, que este año será el lunes 7 de septiembre, ampliará muchos de estos eventos durante el fin de semana largo y convertirá los primeros días del mes en una intensa agenda de entretenimiento.
Jazz y música electrónica abren septiembre en EE.UU.
Washington será uno de los principales destinos musicales con el DC JazzFest, que comenzará el miércoles 2 y continuará hasta el domingo 6 de septiembre en distintos escenarios de la capital.
Entre los artistas anunciados aparecen Dee Dee Bridgewater, Joshua Redman, Kurt Elling, Cory Henry & The Funk Apostles, Bill Frisell y Danilo Pérez, entre otros nombres destacados del género.
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Chicago también tendrá al jazz como protagonista durante los primeros días de septiembre, mientras Illinois ampliará su oferta musical con propuestas dirigidas a quienes prefieren los grandes festivales electrónicos.
El viernes 4 será además una fecha clave para el arranque de diferentes celebraciones vinculadas al fin de semana de Labor Day, cuando millones de estadounidenses aprovechan el feriado para viajar o buscar actividades.
Burning Man y la feria de Nueva York siguen activos
En Nevada, Burning Man ocupará nuevamente el desierto de Black Rock con su particular combinación de instalaciones artísticas, creatividad, participación comunitaria y experiencias de autoexpresión.
El evento comenzó el 30 de agosto y se extenderá durante el fin de semana de Labor Day, manteniendo al desierto como uno de los principales focos culturales del país.
En Syracuse, la Great New York State Fair también estará en pleno desarrollo. La feria comenzó el 26 de agosto y permanecerá abierta hasta el lunes 7 de septiembre, día de Labor Day.
Su programación combina atracciones, comida, exhibiciones y entretenimiento. Además, del 2 al 7 de septiembre estará activo Latino Village, un espacio dedicado a celebrar expresiones culturales y gastronómicas de la comunidad latina.
Labor Day multiplica los planes para familias
Para quienes prefieren actividades culturales, el inicio del fin de semana largo también abre alternativas que van desde exhibiciones de artesanías hasta ferias tradicionales y propuestas gastronómicas.
Colorado figura entre los destinos con actividades de arte y artesanía asociadas al feriado, mientras otras ciudades preparan eventos al aire libre aprovechando los últimos días de la temporada veraniega.
En Nueva York, la feria estatal tendrá el 4 de septiembre su Native Americans Day, dedicado a las raíces indígenas del estado mediante presentaciones culturales, artesanías y actividades especiales.
Con tantas opciones, la primera semana de septiembre permitirá despedir el verano entre música, comida, arte y grandes celebraciones, antes de que Labor Day marque simbólicamente el cambio de temporada, señaló ‘Music Festival Wizard‘, ‘RV Travel‘ y ‘Global Glam Magazine‘.