De Burning Man a la NFL: los eventos de entretenimiento que marcaron la semana en EE.UU.
Publicado el29/08/2026 a las 08:19
- Eventos de entretenimiento en EEUU
- Burning Man dominó la semana
- Septiembre trae nuevos festivales
Estados Unidos cerró la última semana de agosto con una agenda cargada de festivales, espectáculos y deportes, justo antes del esperado fin de semana largo de Labor Day.
Entre el 24 y el 28 de agosto, los planes de fin de verano estuvieron marcados por grandes encuentros culturales y por la transición hacia la temporada de entretenimiento de otoño.
Uno de los protagonistas volvió a ser Burning Man, el encuentro que transforma temporalmente el desierto de Black Rock, Nevada, con instalaciones artísticas, experiencias comunitarias y actividades organizadas por sus participantes.
Mientras tanto, distintas ciudades estadounidenses aprovecharon las últimas semanas del verano para mantener activos sus escenarios al aire libre antes de dar paso a los grandes conciertos y festivales programados para septiembre.
Burning Man y los últimos grandes planes del verano
Burning Man volvió a concentrar atención nacional e internacional en Nevada, donde miles de asistentes participaron en una experiencia que combina arte, música, creatividad y vida comunitaria en el desierto.
El encuentro se distingue de los festivales musicales convencionales porque su propuesta gira alrededor de una ciudad temporal construida por los propios participantes y de enormes instalaciones artísticas.
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Al mismo tiempo, el calendario de conciertos comienza a cambiar de temporada, con la mirada puesta en festivales de septiembre como Riot Fest y Louder Than Life, dos citas importantes para los seguidores del rock.
El cierre de agosto también coincide con Labor Day, celebrado el primer lunes de septiembre, una fecha que tradicionalmente marca para millones de estadounidenses el final simbólico de la temporada de verano.
La NFL también calentó motores esta semana
El entretenimiento deportivo tuvo su propia dosis de atención con la NFL, que durante agosto avanzó en los preparativos para una nueva temporada y mantuvo a los aficionados pendientes de sus equipos.
Para jugadores y entrenadores, estas semanas resultan decisivas para ajustar plantillas, evaluar rendimiento y definir las piezas con las que afrontarán los primeros compromisos oficiales.
Fuera de Estados Unidos, la industria internacional del entretenimiento también produjo noticias que encontraron eco entre las audiencias estadounidenses, particularmente dentro de las comunidades hispanas.
El cine, las giras musicales y los grandes encuentros culturales comenzaron a anticipar una temporada de otoño con estrenos y eventos que extenderán la agenda mucho más allá del verano, detalló ‘Sim Local‘ y ‘Song Kick‘.
Del cine internacional a los eventos para hispanos
El Festival de Cine de Venecia volvió a colocar al cine internacional bajo los reflectores, con nuevas producciones y documentales que buscan abrirse paso en la conversación cinematográfica mundial.
En la música, las grandes giras internacionales continuaron moviendo multitudes, mientras Pablo Alborán tuvo que modificar parte de su agenda en España debido a un cuadro de neumonía.
México también anticipó uno de sus encuentros culturales más concurridos: la Feria Internacional del Libro del Zócalo, prevista del 9 al 18 de octubre en Ciudad de México con más de 200 actividades gratuitas.
Así, agosto se despide entre festivales, deportes y anuncios culturales, mientras septiembre promete renovar la cartelera de entretenimiento para quienes buscan conciertos, grandes eventos y planes para el otoño, señaló ‘El Mundo‘.