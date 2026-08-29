De Burning Man a la NFL: los eventos de entretenimiento que marcaron la semana en EE.UU.

Eventos de entretenimiento en EEUU

Burning Man dominó la semana

Septiembre trae nuevos festivales

Estados Unidos cerró la última semana de agosto con una agenda cargada de festivales, espectáculos y deportes, justo antes del esperado fin de semana largo de Labor Day.

Entre el 24 y el 28 de agosto, los planes de fin de verano estuvieron marcados por grandes encuentros culturales y por la transición hacia la temporada de entretenimiento de otoño.

Uno de los protagonistas volvió a ser Burning Man, el encuentro que transforma temporalmente el desierto de Black Rock, Nevada, con instalaciones artísticas, experiencias comunitarias y actividades organizadas por sus participantes.

Mientras tanto, distintas ciudades estadounidenses aprovecharon las últimas semanas del verano para mantener activos sus escenarios al aire libre antes de dar paso a los grandes conciertos y festivales programados para septiembre.

Burning Man y los últimos grandes planes del verano

Burning Man volvió a concentrar atención nacional e internacional en Nevada, donde miles de asistentes participaron en una experiencia que combina arte, música, creatividad y vida comunitaria en el desierto.

El encuentro se distingue de los festivales musicales convencionales porque su propuesta gira alrededor de una ciudad temporal construida por los propios participantes y de enormes instalaciones artísticas.

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Al mismo tiempo, el calendario de conciertos comienza a cambiar de temporada, con la mirada puesta en festivales de septiembre como Riot Fest y Louder Than Life, dos citas importantes para los seguidores del rock.

El cierre de agosto también coincide con Labor Day, celebrado el primer lunes de septiembre, una fecha que tradicionalmente marca para millones de estadounidenses el final simbólico de la temporada de verano.