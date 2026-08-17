Estudio revela el inesperado vínculo entre el café, la grasa corporal y la testosterona en los hombres

Café y testosterona masculina

Menos grasa corporal

Cambios en el metabolismo

Una taza de café puede estar relacionada con algo más que mantenerse despierto: una investigación realizada en Finlandia encontró asociaciones entre un mayor consumo de café, una menor cantidad de grasa corporal, más masa muscular y cambios en indicadores metabólicos y hormonales, especialmente entre los hombres.

El estudio, publicado en European Journal of Nutrition y reseñado por FOX 17, advierte que los resultados no demuestran que tomar café provoque directamente estos cambios, por lo que sus conclusiones deben interpretarse con cautela.

¿Tomas café todos los días? Estudio revela inesperados efectos en el cuerpo de los hombres

1. El estudio analizó a más de 2,200 adultos

Los investigadores analizaron información de 2,264 adultos pertenecientes a la cohorte de nacimiento del norte de Finlandia de 1966, cuyos datos de salud fueron recopilados cuando tenían 46 años, en 2012.

Para estudiar posibles diferencias, los participantes fueron separados de acuerdo con su consumo habitual de café:

Ninguna taza al día.

Entre 1 y 2 tazas.

Entre 3 y 4 tazas.

5 o más tazas.

El consumo de café era común entre los participantes, ya que solamente 70 personas dijeron no beberlo.

Los investigadores estudiaron la composición corporal, niveles de azúcar e insulina en la sangre, colesterol, hormonas sexuales y otros indicadores relacionados con el metabolismo.

Además, analizaron 164 medidas de lípidos y metabolismo presentes en la sangre mediante pruebas de resonancia magnética nuclear.

2. Más café estuvo asociado con menos grasa corporal

Uno de los resultados más llamativos no estuvo directamente relacionado con la testosterona, sino con la composición del cuerpo.

Las personas ubicadas en los grupos con un mayor consumo de café tendían a presentar:

Menor porcentaje de grasa.

Menor masa grasa total.

Menos grasa visceral.

Mayor masa muscular esquelética.

Un detalle importante es que el índice de masa corporal (IMC) fue similar entre los diferentes grupos.

Esto significa que las diferencias observadas no necesariamente indicaban que quienes tomaban más café pesaban menos, sino que su composición corporal tendía a mostrar menos grasa y más músculo.

3. Los hombres mostraron cambios en la testosterona

El estudio también encontró una relación particular entre el consumo de café y las hormonas sexuales masculinas.

Entre los hombres, la testosterona total generalmente aumentó a medida que crecía el consumo de café, y quienes bebían cantidades moderadas o altas presentaban niveles significativamente mayores que aquellos que no consumían café.

La relación se mantuvo después de que los investigadores ajustaran factores como IMC, educación, tabaquismo, actividad física y consumo de alcohol.

Por cada taza adicional de café al día, el estudio encontró una asociación con un aumento de aproximadamente 0.29 nanomoles por litro de testosterona total.

Pero hay un detalle clave: esto no significa automáticamente que beber café aumente la testosterona disponible para el organismo.

4. Más testosterona total no significó más testosterona libre

Los investigadores también encontraron que un mayor consumo de café estaba asociado con niveles más altos de globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG) y niveles más bajos de testosterona libre y del índice de andrógenos libres entre los hombres.

La SHBG es una proteína que se une a las hormonas sexuales presentes en la sangre.

Por esa razón, aunque la testosterona total fue mayor entre algunos consumidores de café, ese incremento no se tradujo en una mayor cantidad de testosterona libre.

En otras palabras, los resultados son más complejos que afirmar simplemente que “el café aumenta la testosterona”.

Los investigadores describen los hallazgos como parte de un patrón hormonal más amplio que podría estar relacionado con la salud metabólica.

5. En las mujeres los resultados fueron diferentes

La asociación encontrada entre café y testosterona no se repitió de la misma manera entre las mujeres participantes.

Un mayor consumo de café estuvo relacionado con niveles más altos de SHBG y menores niveles de testosterona libre y del índice de andrógenos libres.

Sin embargo, no apareció la misma asociación con la testosterona total o biodisponible observada entre los hombres.

Por ello, los investigadores consideran que los resultados hormonales presentan diferencias específicas según el sexo.

6. El café también apareció relacionado con la insulina

Otro resultado destacado estuvo relacionado con la manera en que el organismo maneja el azúcar, particularmente entre los hombres que consumían más café.

Un mayor consumo estuvo asociado con:

Menores niveles de insulina en ayunas.

Menos insulina durante pruebas de glucosa.

Menores indicadores de resistencia a la insulina.

Mayor sensibilidad a la insulina.

También se observaron menores niveles de varios aminoácidos de cadena ramificada, conocidos como BCAA, entre ellos leucina, isoleucina y valina.

Aunque estos aminoácidos participan en el metabolismo y niveles elevados han sido relacionados en investigaciones anteriores con resistencia a la insulina y otras condiciones metabólicas, este estudio únicamente identificó asociaciones.

7. El estudio no demuestra que el café sea la causa

Esta es una de las principales limitaciones de la investigación y resulta fundamental antes de interpretar sus resultados como una recomendación para tomar más café.

El estudio fue transversal, lo que significa que los investigadores analizaron los hábitos de consumo y las mediciones de salud de los participantes en un momento determinado.

Por ello, pueden identificar relaciones entre diferentes factores, pero no establecer una relación directa de causa y efecto.

La investigación tampoco contó con información detallada sobre el tamaño exacto de las tazas, el método de preparación, el tipo de grano o ingredientes añadidos como leche y azúcar.

Además, la cantidad consumida fue reportada por los propios participantes.

La conclusión: el estudio no establece una cantidad ideal de café ni demuestra que aumentar su consumo reduzca la grasa, mejore el metabolismo o eleve la testosterona.

Los investigadores consideran que serán necesarios estudios a largo plazo y experimentos controlados para determinar si el café realmente provoca alguno de estos cambios y cuáles de sus componentes podrían estar involucrados.

Te Puede Interesar: Dolor en las muñecas: ¿Cómo identificar si el problema es artritis o túnel carpiano?

Advertencia: Este contenido es únicamente informativo y educativo. No sustituye la orientación, diagnóstico ni tratamiento de un profesional de la salud. Los resultados mencionados corresponden a una asociación observada en un estudio y no prueban que el café cause estos efectos.

Aviso : Este artículo puede contener enlaces de afiliados. Si realizas una compra a través de ellos, MundoNow podría recibir una comisión sin costo adicional para ti.

¿Cuántas tazas de café tomas al día y has notado algún cambio en tu energía, peso o bienestar?

FUENTE: FOX 17 (WZTV) y estudio publicado en European Journal of Nutrition.