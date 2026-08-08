Estudiante de 14 años mata a cinco maestros y a sus abuelos en ataque en Tailandia

Cinco maestros murieron.

Más de 30 heridos.

Gobierno anuncia cambios en seguridad.

La cifra de víctimas del tiroteo ocurrido este viernes en una escuela del norte de Bangkok fue actualizada por las autoridades de Tailandia.

El primer ministro informó que cinco maestros murieron en el ataque y aclaró que ningún estudiante perdió la vida dentro del plantel, aunque más de 30 personas resultaron heridas.

Por qué es importante: El hecho es considerado uno de los ataques escolares más mortales registrados en Tailandia en los últimos años y ha reabierto el debate sobre el acceso a las armas de fuego y la seguridad en los centros educativos.

El saldo del ataque cambió tras la actualización oficial

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El tiroteo ocurrió en una escuela secundaria ubicada en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, donde un adolescente de 14 años abrió fuego contra varias personas.

Inicialmente, las autoridades habían informado una cifra de fallecidos que incluía a estudiantes, pero el primer ministro Anutin Charnvirakul confirmó posteriormente que las únicas víctimas mortales dentro de la escuela fueron cinco maestros.

Además, el funcionario explicó que antes de llegar al centro educativo el adolescente había asesinado a sus dos abuelos en la vivienda donde residía con ellos.

Más de 30 personas, entre estudiantes y otros afectados, resultaron heridas durante el ataque.

El presunto responsable utilizó posteriormente el arma contra sí mismo y falleció más tarde, según confirmó el primer ministro.

Las autoridades continúan investigando cómo el menor obtuvo el arma utilizada en el ataque, una pistola que, de acuerdo con la policía, pertenecía a su abuelo.