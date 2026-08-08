Estudiante de 14 años mata a cinco maestros y a sus abuelos en ataque en Tailandia
Publicado el07/08/2026 a las 20:01
- Cinco maestros murieron.
- Más de 30 heridos.
- Gobierno anuncia cambios en seguridad.
La cifra de víctimas del tiroteo ocurrido este viernes en una escuela del norte de Bangkok fue actualizada por las autoridades de Tailandia.
El primer ministro informó que cinco maestros murieron en el ataque y aclaró que ningún estudiante perdió la vida dentro del plantel, aunque más de 30 personas resultaron heridas.
Por qué es importante: El hecho es considerado uno de los ataques escolares más mortales registrados en Tailandia en los últimos años y ha reabierto el debate sobre el acceso a las armas de fuego y la seguridad en los centros educativos.
El saldo del ataque cambió tras la actualización oficial
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El tiroteo ocurrió en una escuela secundaria ubicada en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, donde un adolescente de 14 años abrió fuego contra varias personas.
Inicialmente, las autoridades habían informado una cifra de fallecidos que incluía a estudiantes, pero el primer ministro Anutin Charnvirakul confirmó posteriormente que las únicas víctimas mortales dentro de la escuela fueron cinco maestros.
Además, el funcionario explicó que antes de llegar al centro educativo el adolescente había asesinado a sus dos abuelos en la vivienda donde residía con ellos.
Más de 30 personas, entre estudiantes y otros afectados, resultaron heridas durante el ataque.
El presunto responsable utilizó posteriormente el arma contra sí mismo y falleció más tarde, según confirmó el primer ministro.
Las autoridades continúan investigando cómo el menor obtuvo el arma utilizada en el ataque, una pistola que, de acuerdo con la policía, pertenecía a su abuelo.
El padre del adolescente dice que su hijo «es culpable», pero desconoce el motivo
El padre del joven habló con CNN tras el ataque y aseguró que no comprende qué llevó a su hijo a cometer los asesinatos.
«Mi hijo es culpable… lastimó a otras personas. No tengo nada más que decir. Pero todavía no sé por qué hizo eso».
El hombre explicó que el adolescente vivía con sus abuelos debido a que sus padres estaban separados.
«Todavía no sé por qué tuvo que matar a su propio abuelo y a su propia abuela».
También aseguró que nunca había observado señales de comportamiento violento.
«Nunca vi ninguna señal de violencia en mi hijo».
Según relató, entre las actividades favoritas del adolescente estaban jugar fútbol, los videojuegos y cuidar a sus aves como mascotas.
Añadió además que su hijo obtenía buenos resultados escolares, pese a que las autoridades habían indicado previamente que atravesaba un periodo de estrés relacionado con sus estudios.
Finalmente expresó su dolor por la pérdida del menor.
«Todavía no he visto el rostro de mi hijo fallecido».
CNN indicó que decidió no identificar al padre ni revelar la identidad del adolescente mientras las autoridades continúan con el proceso oficial.
Las autoridades creen que el ataque fue planeado y buscan reforzar la seguridad
📹 La policía tailandesa informó que siete personas han muerto un tiroteo en una escuela de secundaria en Bangkok. Entre las víctimas mortales se encuentra el presunto autor de los disparos, tres profesores y tres estudiantes https://t.co/BdNwlYFZ5F pic.twitter.com/RZoCmrMUwe
— EL PAÍS México (@elpaismexico) August 8, 2026
El primer ministro Anutin Charnvirakul señaló que la tragedia pudo haber sido mucho más grave, ya que el atacante todavía conservaba más de 30 cartuchos de munición cuando terminó el ataque.
«Si el atacante hubiera continuado, podría haber habido muchas más víctimas».
El funcionario explicó que, según entrevistas realizadas a uno de los amigos cercanos del adolescente, el joven se encontraba bajo una fuerte presión relacionada con el desempeño académico.
«Hemos sabido por entrevistas con uno de sus amigos cercanos que estaba bajo estrés y se había quejado de la presión por sus estudios».
También indicó que la abuela del menor era maestra y presuntamente mantenía una disciplina estricta para que obtuviera buenos resultados escolares.
«Su abuela era profesora y quería que le fuera bien académicamente, por lo que, según se informa, era bastante estricta con él».
El primer ministro afirmó que las primeras investigaciones apuntan a que el ataque fue cuidadosamente planificado y que el adolescente tenía objetivos específicos.
Como respuesta inmediata, anunció que el gobierno reforzará las medidas de seguridad en las escuelas e incrementará las inspecciones para detectar armas de fuego.
«De ahora en adelante, cuando la policía establezca puntos de control, también deberán realizar inspecciones de armas de fuego. Cualquier persona encontrada portando un arma ilegalmente enfrentará acciones legales severas».
La tragedia reabre el debate sobre las armas de fuego en Tailandia
VIDEO | Un adolescente mata a sus abuelos y a varios de sus profesores en el último tiroteo escolar de Tailandia. pic.twitter.com/ISMt9cLhzG
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 7, 2026
El ataque también volvió a poner sobre la mesa el elevado nivel de posesión de armas de fuego en Tailandia.
De acuerdo con los datos citados, el país registra aproximadamente 15 armas por cada 100 habitantes, la tasa más alta de propiedad civil de armas en el sudeste asiático.
Asimismo, Tailandia ocupa el segundo lugar de la región en muertes relacionadas con armas de fuego, solo por detrás de Filipinas.
Diversos estudios mencionados en el reporte señalan que un acceso más fácil a las armas suele estar relacionado con un mayor número de fallecimientos por homicidios, suicidios y lesiones accidentales con armas de fuego.
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FUENTE: CNN / declaraciones del primer ministro de Tailandia Anutin Charnvirakul / Policía de Tailandia.