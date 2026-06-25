Estados Unidos va por un récord histórico en el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos continúa siendo una de las grandes sorpresas positivas de la Copa del Mundo 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino ya aseguró el liderato del Grupo D y ahora buscará un registro que no consigue desde el primer Mundial de la historia.

La USMNT debutó con una contundente victoria por 4-1 sobre Paraguay en el Estadio de Los Ángeles y posteriormente venció 2-0 a Australia en Seattle, resultados que le permitieron clasificarse anticipadamente a los dieciseisavos de final.

Una marca que permanece desde 1930

Con esos dos triunfos consecutivos, Estados Unidos igualó el inicio que tuvo en la Copa del Mundo de 1930, cuando derrotó 3-0 a Bélgica y posteriormente venció 3-0 a Paraguay.

En aquella edición, disputada en Uruguay, el conjunto estadounidense avanzó directamente a las semifinales debido al formato del torneo. Sin embargo, su histórica racha terminó con una derrota por 6-1 frente a Argentina.

Turquía, el último obstáculo

Ahora, el equipo de Mauricio Pochettino intentará superar aquella marca cuando enfrente a Turquía este 25 de junio en el Estadio de Los Ángeles.

Aunque Estados Unidos ya tiene asegurado el primer lugar del Grupo D, el partido representa una oportunidad para firmar su tercer triunfo consecutivo en una fase de grupos mundialista, algo que nunca ha conseguido en toda su historia.