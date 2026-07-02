Estados Unidos resiste, vence a Bosnia y se mete a octavos

Estados Unidos sufrió más de lo esperado, pero cumplió.

Venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido marcado por la expulsión de Folarin Balogun y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Mauricio Pochettino mostró carácter para sostener la ventaja en inferioridad numérica y avanzar en el torneo.

Balogun rompe el partido antes del descanso

El dominio fue claro desde el inicio.

Estados Unidos controló la posesión, impuso ritmo alto y encontró el premio cerca del final del primer tiempo con el gol de Balogun tras una jugada con rebotes dentro del área.

La superioridad era evidente.

Bosnia resiste y busca reaccionar