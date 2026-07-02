Estados Unidos resiste, vence a Bosnia y se mete a octavos
Publicado el01/07/2026 a las 17:20
Estados Unidos sufrió más de lo esperado, pero cumplió.
Venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un partido marcado por la expulsión de Folarin Balogun y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.
El equipo de Mauricio Pochettino mostró carácter para sostener la ventaja en inferioridad numérica y avanzar en el torneo.
Balogun rompe el partido antes del descanso
El dominio fue claro desde el inicio.
Estados Unidos controló la posesión, impuso ritmo alto y encontró el premio cerca del final del primer tiempo con el gol de Balogun tras una jugada con rebotes dentro del área.
La superioridad era evidente.
Bosnia resiste y busca reaccionar
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El conjunto europeo apostó por el orden.
Con línea de cinco y bloque bajo, Bosnia intentó contener los ataques y generar peligro con disparos lejanos y centros al área.
Pero le faltó claridad.
La expulsión cambia el guion
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El partido dio un giro inesperado.
Balogun vio la tarjeta roja en el segundo tiempo tras una revisión del VAR, dejando a Estados Unidos con diez jugadores durante el tramo final.
La tensión aumentó.
Estados Unidos se repliega y aguanta
Con un hombre menos, el plan cambió.
El equipo estadounidense dejó de presionar alto y se concentró en defender su ventaja, gestionando el balón y cerrando espacios ante los intentos bosnios.
La resistencia fue clave.
Tillman sentencia con un golazo
El alivio llegó en el cierre.
Malik Tillman marcó el 2-0 con un tiro libre preciso que dejó sin opciones al arquero y aseguró la victoria definitiva.
Un gol que liquidó el partido.
Estados Unidos avanza con carácter
El pitazo final confirmó el objetivo.
El equipo norteamericano resistió hasta el final, incluso con diez jugadores, y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.
Un triunfo trabajado.
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