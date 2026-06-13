Estados Unidos golea a Paraguay en su debut en el Mundial

Estados Unidos no dejó espacio para dudas en su estreno en el Mundial 2026.

El equipo anfitrión firmó una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en una actuación que combinó contundencia ofensiva y dominio total desde el inicio.

El resultado posiciona a Estados Unidos como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo y refuerza su candidatura a avanzar con autoridad en la fase de grupos.

Un primer tiempo demoledor que definió el partido

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el encuentro en apenas 45 minutos.

Desde el inicio mostró superioridad y rompió el esquema defensivo paraguayo con rapidez.

El primer gol llegó tras un autogol de Damián Bobadilla, que abrió el camino para el dominio local.

Posteriormente, Folarin Balogun se convirtió en protagonista con un doblete que dejó el marcador 3-0 antes del descanso.

La diferencia pudo ser incluso mayor, reflejando la clara superioridad del equipo estadounidense.