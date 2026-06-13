Estados Unidos golea a Paraguay en su debut en el Mundial
Publicado el12/06/2026 a las 18:21
Estados Unidos no dejó espacio para dudas en su estreno en el Mundial 2026.
El equipo anfitrión firmó una contundente victoria 4-1 sobre Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en una actuación que combinó contundencia ofensiva y dominio total desde el inicio.
El resultado posiciona a Estados Unidos como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo y refuerza su candidatura a avanzar con autoridad en la fase de grupos.
Un primer tiempo demoledor que definió el partido
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el encuentro en apenas 45 minutos.
Desde el inicio mostró superioridad y rompió el esquema defensivo paraguayo con rapidez.
El primer gol llegó tras un autogol de Damián Bobadilla, que abrió el camino para el dominio local.
Posteriormente, Folarin Balogun se convirtió en protagonista con un doblete que dejó el marcador 3-0 antes del descanso.
La diferencia pudo ser incluso mayor, reflejando la clara superioridad del equipo estadounidense.
Pulisic y Balogun lideran una actuación dominante
Estados Unidos destacó por su movilidad ofensiva y presión constante. Christian Pulisic fue clave por la banda izquierda, generando peligro constante y participando en las jugadas de gol.
Balogun, por su parte, capitalizó las oportunidades y confirmó su papel como referente ofensivo. El equipo mostró una dinámica colectiva sólida, con múltiples jugadores destacando en ataque.
Paraguay, en contraste, no logró reaccionar ni generar peligro real durante la primera mitad, quedando superado en todas las líneas.
Paraguay descuenta, pero no cambia la historia
En el segundo tiempo, Paraguay intentó reaccionar y logró descontar gracias a un gol de Mauricio, que maquilló el resultado momentáneamente.
Sin embargo, el dominio estadounidense nunca estuvo en riesgo. En los minutos finales, Gio Reyna selló la goleada con un gol que puso el 4-1 definitivo.
El equipo sudamericano mostró una versión muy por debajo de lo esperado, con problemas en defensa y poca capacidad ofensiva.
Estados Unidos arranca con autoridad y mira a la siguiente fase
Con esta victoria, Estados Unidos da un paso firme hacia la clasificación y deja una de las mejores impresiones en el inicio del torneo.
El equipo buscará mantener este nivel en su siguiente compromiso, mientras Paraguay deberá ajustar rápidamente si quiere seguir con vida en el Mundial.
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