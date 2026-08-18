Caso Swalwell reaviva alarma por espionaje chino: Giménez advierte sobre infiltración en EEUU
Publicado el18/08/2026 a las 07:42
Documentos desclasificados detallan los contactos entre Eric Swalwell y Christine Fang, mientras crecen en el Congreso las advertencias sobre posibles operaciones de influencia de China.
Documentos del FBI desclasificados por el presidente Donald Trump revelaron nuevos detalles sobre la relación del excongresista demócrata Eric Swalwell con Christine “Fang Fang” Fang, una mujer investigada por sus presuntos vínculos con la inteligencia china.
Por qué es importante: El caso vuelve a poner bajo la lupa cómo actores vinculados con gobiernos extranjeros pueden intentar acercarse a políticos estadounidenses y obtener acceso a sus círculos de confianza.
El FBI investigó cómo Fang se acercó al entorno de Swalwell
🇺🇸🇨🇳‼️ | El Congresista estadounidense Carlos A. Giménez alertó que el Partido Comunista Chino atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos mediante el espionaje a 90 millas de la costa, la compra de tierras agrícolas cerca de bases militares y la infiltración en las… pic.twitter.com/mq1PQlDypB
— UHN Plus (@UHN_Plus) August 17, 2026
Según los documentos, difundidos por la Casa Blanca y reportados por Fox News y ABC7, Swalwell reconoció ante agentes del FBI que mantuvo encuentros físicos con Fang en varias ocasiones.
Swalwell describió esa relación como “casual” y aseguró que nunca fueron pareja. Los registros también muestran que Fang recomendó posibles pasantes para su entorno político y alentó al entonces congresista a viajar a China.
- La investigación: El FBI examinó posibles aportes de campaña realizados mediante intermediarios y referencias de personas para pasantías.
- El límite: El FBI concluyó que no encontró violaciones de las leyes federales contra la corrupción cometidas por Swalwell ni evidencia de un intercambio de favores.
Los agentes sospechaban que Fang tenía conexiones con el Ministerio de Seguridad del Estado de China, la principal agencia de inteligencia civil del país.
Después de recibir una advertencia defensiva del FBI en 2015 sobre posibles intentos de inteligencia extranjera, Swalwell dijo que cortó el contacto con Fang.
El caso alimenta una preocupación más amplia sobre China
Las revelaciones aparecen mientras legisladores como el republicano Carlos Giménez advierten sobre los intentos de Beijing de ampliar su influencia y capacidad para recopilar información sensible dentro y alrededor de Estados Unidos.
Giménez ha señalado varios frentes que considera preocupantes: la posible actividad de inteligencia china desde Cuba, las compras de terrenos cerca de instalaciones militares estadounidenses y la influencia de Beijing en universidades.
- La preocupación: Esos espacios podrían ofrecer oportunidades para recopilar información, desarrollar relaciones de influencia o acercarse a infraestructura considerada sensible.
- La diferencia: Las advertencias generales de Giménez no demuestran que Fang estuviera relacionada con esas operaciones específicas.
Tampoco existe evidencia en los documentos citados de que Swalwell colaborara conscientemente con los servicios de inteligencia chinos.
El Congreso busca cerrar espacios considerados vulnerables
Las preocupaciones sobre China han llevado al Congreso a impulsar medidas dirigidas a limitar posibles puntos de acceso a información e infraestructura estratégica.
Entre los temas bajo escrutinio están las inversiones chinas cerca de bases militares, las relaciones de instituciones académicas estadounidenses con entidades vinculadas a Beijing y las actividades del gobierno chino en países cercanos a Estados Unidos.
El objetivo: Reducir oportunidades para que entidades vinculadas con gobiernos extranjeros accedan a información o instalaciones sensibles.
El caso Fang muestra por qué los contactos personales y políticos también pueden convertirse en una preocupación de contrainteligencia, incluso cuando una investigación no termina con cargos contra el funcionario involucrado.
La pregunta es hasta dónde llega la vulnerabilidad de EEUU
Los documentos desclasificados ofrecen más detalles sobre un caso que durante años generó interrogantes sobre la capacidad de China para acercarse a figuras políticas estadounidenses.
Pero también marcan un límite importante: el FBI retiró a Swalwell como sujeto de la investigación en 2017 y afirmó que no encontró evidencia de corrupción federal o de un acuerdo de intercambio de favores.
- Qué sigue: El debate en Washington continuará centrado en cómo impedir operaciones extranjeras de influencia sin convertir sospechas o contactos personales en pruebas de espionaje.
La discusión deja una pregunta abierta para el Congreso: qué tan preparados están Estados Unidos y sus instituciones para detectar intentos de influencia extranjera antes de que alcancen posiciones, personas o información especialmente sensibles.
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FUENTE: FOX News / ABC7 San Francisco