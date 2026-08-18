Caso Swalwell reaviva alarma por espionaje chino: Giménez advierte sobre infiltración en EEUU

Documentos desclasificados detallan los contactos entre Eric Swalwell y Christine Fang, mientras crecen en el Congreso las advertencias sobre posibles operaciones de influencia de China.

Documentos del FBI desclasificados por el presidente Donald Trump revelaron nuevos detalles sobre la relación del excongresista demócrata Eric Swalwell con Christine “Fang Fang” Fang, una mujer investigada por sus presuntos vínculos con la inteligencia china.

Por qué es importante: El caso vuelve a poner bajo la lupa cómo actores vinculados con gobiernos extranjeros pueden intentar acercarse a políticos estadounidenses y obtener acceso a sus círculos de confianza.

El FBI investigó cómo Fang se acercó al entorno de Swalwell

🇺🇸🇨🇳‼️ | El Congresista estadounidense Carlos A. Giménez alertó que el Partido Comunista Chino atenta contra la seguridad nacional de Estados Unidos mediante el espionaje a 90 millas de la costa, la compra de tierras agrícolas cerca de bases militares y la infiltración en las… pic.twitter.com/mq1PQlDypB — UHN Plus (@UHN_Plus) August 17, 2026

Según los documentos, difundidos por la Casa Blanca y reportados por Fox News y ABC7, Swalwell reconoció ante agentes del FBI que mantuvo encuentros físicos con Fang en varias ocasiones.

Swalwell describió esa relación como “casual” y aseguró que nunca fueron pareja. Los registros también muestran que Fang recomendó posibles pasantes para su entorno político y alentó al entonces congresista a viajar a China.

La investigación: El FBI examinó posibles aportes de campaña realizados mediante intermediarios y referencias de personas para pasantías.

El FBI examinó posibles aportes de campaña realizados mediante intermediarios y referencias de personas para pasantías. El límite: El FBI concluyó que no encontró violaciones de las leyes federales contra la corrupción cometidas por Swalwell ni evidencia de un intercambio de favores.

Los agentes sospechaban que Fang tenía conexiones con el Ministerio de Seguridad del Estado de China, la principal agencia de inteligencia civil del país.

Después de recibir una advertencia defensiva del FBI en 2015 sobre posibles intentos de inteligencia extranjera, Swalwell dijo que cortó el contacto con Fang.