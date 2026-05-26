Estados Unidos revela convocatoria al Mundial 2026

United States men’s national soccer team dio a conocer su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026 con la presencia de figuras europeas y la inclusión de Alejandro Zendejas, futbolista de Club América.

Pochettino define su lista

El técnico Mauricio Pochettino presentó a los 26 futbolistas que representarán a Estados Unidos en el torneo que arrancará el próximo 11 de junio.

La convocatoria fue anunciada durante un evento especial realizado en Nueva York.

Las figuras del USMNT

La selección estadounidense contará con futbolistas importantes como:

Christian Pulisic

Weston McKennie

Tyler Adams

Gio Reyna

Tim Weah

Ausencias destacadas