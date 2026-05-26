Estados Unidos revela convocatoria al Mundial 2026
Publicado el26/05/2026 a las 11:26
United States men’s national soccer team dio a conocer su convocatoria oficial para la Copa Mundial 2026 con la presencia de figuras europeas y la inclusión de Alejandro Zendejas, futbolista de Club América.
Pochettino define su lista
El técnico Mauricio Pochettino presentó a los 26 futbolistas que representarán a Estados Unidos en el torneo que arrancará el próximo 11 de junio.
La convocatoria fue anunciada durante un evento especial realizado en Nueva York.
Las figuras del USMNT
La selección estadounidense contará con futbolistas importantes como:
- Christian Pulisic
- Weston McKennie
- Tyler Adams
- Gio Reyna
- Tim Weah
Ausencias destacadas
Entre los nombres que quedaron fuera aparecen Patrick Agyemang, Diego Luna y Walker Zimmerman, además de Johnny Cardoso, quien no estará por lesión.
El grupo de Estados Unidos
Estados Unidos competirá en el Grupo D junto a:
- Paraguay
- Australia
- Turkey
Te puede interesar: Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer