Estados Unidos cae ante Turquía en el final
Publicado el25/06/2026 a las 20:04
Estados Unidos lo tuvo, lo controló… y se le escapó en el último suspiro.
Turquía venció 3-2 con un gol en el tiempo añadido y dejó sin invicto al equipo dirigido por Mauricio Pochettino en el cierre de la fase de grupos.
El equipo estadounidense mostró carácter para remontar, pero volvió a evidenciar fragilidad en momentos clave.
Un inicio frenético lleno de goles
El partido arrancó con todo.
Estados Unidos pegó primero con un gol tempranero de Trusty, pero Turquía reaccionó rápidamente con tantos de Güler y Kökcü para darle la vuelta al marcador antes del descanso.
El ritmo fue alto y desordenado.
Estados Unidos reaccionó en el segundo tiempo
El equipo local no se rindió.
En el arranque del complemento, Berhalter igualó el marcador con un potente disparo desde fuera del área, devolviendo la esperanza a los estadounidenses.
“Berhalter… ajustó lo máximo al poste para igualar el marcador”
Dominio sin premio para el equipo de Pochettino
Tras el empate, Estados Unidos tomó el control.
Generó varias ocasiones claras, presionó alto y estuvo cerca del tercer gol, pero no logró concretar las oportunidades que generó.
La falta de eficacia pasó factura.
Turquía golpeó en el momento decisivo
Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe final.
En el tiempo añadido, Kaan Ayhan marcó el 3-2 definitivo tras una jugada dentro del área, dejando sin respuesta al equipo estadounidense.
“¡¡GOOOOOL DE AYHAN!! … remate dentro del área pequeña”
Una derrota que deja lecciones
El pitazo final confirmó la caída.
Estados Unidos cierra la fase de grupos con dudas defensivas en los minutos finales, mientras Turquía se despide del torneo con una victoria.
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