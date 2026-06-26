Estados Unidos cae ante Turquía en el final

Estados Unidos lo tuvo, lo controló… y se le escapó en el último suspiro.

Turquía venció 3-2 con un gol en el tiempo añadido y dejó sin invicto al equipo dirigido por Mauricio Pochettino en el cierre de la fase de grupos.

El equipo estadounidense mostró carácter para remontar, pero volvió a evidenciar fragilidad en momentos clave.

Un inicio frenético lleno de goles

El partido arrancó con todo.

Estados Unidos pegó primero con un gol tempranero de Trusty, pero Turquía reaccionó rápidamente con tantos de Güler y Kökcü para darle la vuelta al marcador antes del descanso.

El ritmo fue alto y desordenado.

Estados Unidos reaccionó en el segundo tiempo