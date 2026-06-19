¡Estados Unidos a 16° de final! Mantienen el paso perfecto

Estados Unidos confirmó su gran momento en el Mundial 2026.

Con una victoria sólida por 2-0 sobre Australia, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no solo sumó su segundo triunfo consecutivo, sino que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final con una jornada aún por disputarse.

El conjunto estadounidense mantiene puntaje perfecto tras dos partidos y se consolida como uno de los equipos más firmes de la fase de grupos.

Un equipo dominante desde el arranque

Estados Unidos salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto.

Aunque en la primera jugada Australia generó peligro, el equipo local reaccionó de inmediato y tomó el control total del partido. La presión alta, la posesión constante y el juego por las bandas comenzaron a desgastar rápidamente a los oceánicos.

El primer gol llegó tras una gran jugada de Folarin Balogun por la izquierda que terminó en autogol de Cameron Burgess, reflejo del dominio estadounidense en ese tramo inicial.

El VAR valida el golpe definitivo