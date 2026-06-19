¡Estados Unidos a 16° de final! Mantienen el paso perfecto
Publicado el19/06/2026 a las 12:30
Estados Unidos confirmó su gran momento en el Mundial 2026.
Con una victoria sólida por 2-0 sobre Australia, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino no solo sumó su segundo triunfo consecutivo, sino que aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final con una jornada aún por disputarse.
El conjunto estadounidense mantiene puntaje perfecto tras dos partidos y se consolida como uno de los equipos más firmes de la fase de grupos.
Un equipo dominante desde el arranque
Estados Unidos salió decidido a imponer condiciones desde el primer minuto.
Aunque en la primera jugada Australia generó peligro, el equipo local reaccionó de inmediato y tomó el control total del partido. La presión alta, la posesión constante y el juego por las bandas comenzaron a desgastar rápidamente a los oceánicos.
El primer gol llegó tras una gran jugada de Folarin Balogun por la izquierda que terminó en autogol de Cameron Burgess, reflejo del dominio estadounidense en ese tramo inicial.
El VAR valida el golpe definitivo
Antes del descanso llegó el segundo tanto, en una jugada que requirió revisión.
Un disparo desde fuera del área de Sergiño Dest terminó en un rebote que aprovechó Alex Freeman para marcar de cabeza. Aunque inicialmente fue anulado, el VAR corrigió la decisión y confirmó el 2-0.
Ese gol terminó de inclinar el partido y dejó a Estados Unidos con el control total del marcador.
Australia no logró reaccionar
En el segundo tiempo, Australia intentó ajustar con cambios desde el banquillo y logró equilibrar por momentos el trámite.
Sin embargo, le faltó claridad en los últimos metros. Generó algunas aproximaciones, pero sin la contundencia necesaria para incomodar seriamente al arquero Freese.
Estados Unidos, por su parte, manejó los tiempos con inteligencia y evitó riesgos innecesarios, manteniendo siempre el control del partido.
Paso perfecto y clasificación asegurada
El cierre del encuentro mostró a un equipo estadounidense maduro, capaz de sostener la ventaja sin sobresaltos.
Con dos victorias en dos partidos —tras la goleada previa ante Paraguay—, Estados Unidos aseguró su clasificación a la siguiente ronda y quedó muy cerca de quedarse con el primer lugar del grupo.
El rendimiento colectivo, la intensidad y la eficacia posicionan al equipo de Pochettino como uno de los conjuntos más sólidos del torneo.
Estados Unidos buscará cerrar la fase de grupos como líder cuando enfrente a Turquía, con la tranquilidad de ya tener asegurado su boleto a la siguiente ronda.
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