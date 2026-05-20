“Esposo” de Adamari López comparte romántica imagen y celebra su complicidad tras 55 años de vida

Esposo de Adamari López

Mensajes llenos de cariño

Complicidad tras años juntos

El cumpleaños 55 de Adamari López estuvo marcado por muestras públicas de cariño que no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Carlitos Pérez-Ruiz, a quien la presentadora llama su “esposo”, sorprendió al publicar una fotografía donde ambos aparecen a punto de darse un beso en los labios.

La imagen fue compartida el 18 de mayo, durante la celebración organizada por la conductora junto a familiares y amigos.

En las postales se les ve abrazados, sonrientes y demostrando una cercanía que ha sido constante a lo largo de los años.

La foto que desató comentarios

En una de las imágenes, Carlitos incluso carga a Adamari mientras ambos posan felices ante la cámara.