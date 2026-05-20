“Esposo” de Adamari López comparte romántica imagen y celebra su complicidad tras 55 años de vida
Publicado el20/05/2026 a las 12:32
- Esposo de Adamari López
- Mensajes llenos de cariño
- Complicidad tras años juntos
El cumpleaños 55 de Adamari López estuvo marcado por muestras públicas de cariño que no pasaron desapercibidas en redes sociales.
Carlitos Pérez-Ruiz, a quien la presentadora llama su “esposo”, sorprendió al publicar una fotografía donde ambos aparecen a punto de darse un beso en los labios.
La imagen fue compartida el 18 de mayo, durante la celebración organizada por la conductora junto a familiares y amigos.
En las postales se les ve abrazados, sonrientes y demostrando una cercanía que ha sido constante a lo largo de los años.
La foto que desató comentarios
En una de las imágenes, Carlitos incluso carga a Adamari mientras ambos posan felices ante la cámara.
El gesto, sumado al casi beso, generó reacciones entre seguidores que celebraron la complicidad que proyectan.
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La publicación estuvo acompañada de un mensaje cargado de afecto hacia la titular de “Desiguales”.
“¡Qué rico que un día como hoy, hace ya 55 años, Dios me hubiera regalado a esta mujer tan maravillosa y con quien a través de los años he logrado una complicidad de la que me siento tan orgulloso!”, escribió.
Un mensaje lleno de cariño
El boricua también resaltó la conexión diaria que mantiene con la presentadora.
“Te lo digo todas las mañanas cuando terminamos nuestra llamada diaria, ¡y te lo digo en este día que celebramos tus 55 primaveras! ¡Feliz cumpleaños!”, agregó.
Hasta ahora, Adamari López no ha respondido públicamente al mensaje compartido por su amigo.
La publicación coincidió con otras felicitaciones que la conductora recibió en esta fecha especial.
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Toni Costa también la felicita
El mensaje de Carlitos se dio a la par de la dedicatoria pública que Toni Costa, ex pareja de Adamari y padre de su hija Alaïa, dejó en redes.
“¡Felicidades, Ada! ¡Hoy te celebramos! Celebramos tu vida, tu fuerza, y que siempre estás rodeada de amor”, escribió en los comentarios.
“¡Cuenta con nosotros, hoy y siempre! Dios te bendiga”, concluyó el bailarín español.
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Tampoco en este caso ha habido respuesta pública por parte de la actriz.
Una reflexión sobre su vida
Por su parte, Adamari compartió una reflexión en la que celebró su recorrido personal y profesional.
Aseguró que ha sido “bonito” vivir “cada etapa” y que cada “versión” de ella “ha dejado una huella en esta historia”.
“He vivido momentos inolvidables, otros difíciles, muchos llenos de amor, aprendizajes, trabajo, risas y personas maravillosas que han caminado conmigo durante todos estos años”, expresó.
“Y aunque el tiempo pasa, hay algo que nunca cambia: las ganas de seguir viviendo, creciendo, amando y agradeciendo”, concluyó la presentadora al celebrar un año más de vida.