España va al Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid
Publicado el25/05/2026 a las 06:45
España ya definió su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y una de las notas más llamativas pasa por la ausencia de futbolistas del primer equipo del Real Madrid.
Luis de la Fuente apostó por una base sólida, con el bloque que ha sostenido en su proceso, encabezado por figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams.
La convocatoria mezcla experiencia, talento joven y continuidad, en una selección que llegará a la Copa del Mundo con la presión natural de una potencia europea y con la ambición de pelear por el título desde la fase de grupos.
La lista deja claro que España mantiene una identidad definida y también abre el debate sobre el peso actual de los jugadores merengues en la selección absoluta.
Una convocatoria marcada por continuidad y talento joven
Luis de la Fuente no se apartó demasiado del camino que ha seguido en los últimos meses.
En la portería aparecen Unai Simón, David Raya y Joan García, mientras que en defensa destacan nombres como Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Álex Grimaldo y Aymeric Laporte.
En el medio campo, España vuelve a apoyarse en futbolistas de control, técnica y ritmo, con Rodri, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi y Mikel Merino. Es una base que confirma que la selección quiere seguir compitiendo desde la posesión, el orden y la circulación.
Lamine Yamal lidera una delantera con desequilibrio
En ataque, España presenta una mezcla muy interesante entre experiencia y proyección.
Lamine Yamal aparece como la gran figura rumbo al Mundial, acompañado por Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino y Borja Iglesias.
La lista también incluye a Víctor Muñoz, pero desde el Real Madrid Castilla, lo que mantiene el dato central: no hay jugadores del primer equipo blanco en esta convocatoria. Eso convierte la ausencia del club merengue en uno de los temas más comentados del anuncio.
España ya perfila su ruta antes del debut mundialista
El equipo tendr
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á un amistoso de preparación ante Perú en Puebla el 8 de junio, en un duelo que servirá para ajustar detalles antes del arranque de la Copa del Mundo.
Luego, España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta y enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio, ambos partidos dentro del Grupo H.
La selección española también apunta a uno de los juegos más atractivos de la fase inicial en territorio mexicano, donde su presencia genera alta expectativa por la calidad de los nombres convocados.
España entrará en la fase final de su preparación con una lista que ratifica confianza en su proyecto y que pondrá a prueba si su mezcla de juventud y experiencia es suficiente para competir por el Mundial 2026.
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