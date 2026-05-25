España va al Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

España ya definió su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y una de las notas más llamativas pasa por la ausencia de futbolistas del primer equipo del Real Madrid.

Luis de la Fuente apostó por una base sólida, con el bloque que ha sostenido en su proceso, encabezado por figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Nico Williams.

La convocatoria mezcla experiencia, talento joven y continuidad, en una selección que llegará a la Copa del Mundo con la presión natural de una potencia europea y con la ambición de pelear por el título desde la fase de grupos.

La lista deja claro que España mantiene una identidad definida y también abre el debate sobre el peso actual de los jugadores merengues en la selección absoluta.

Una convocatoria marcada por continuidad y talento joven

Luis de la Fuente no se apartó demasiado del camino que ha seguido en los últimos meses.

En la portería aparecen Unai Simón, David Raya y Joan García, mientras que en defensa destacan nombres como Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Álex Grimaldo y Aymeric Laporte.

En el medio campo, España vuelve a apoyarse en futbolistas de control, técnica y ritmo, con Rodri, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi y Mikel Merino. Es una base que confirma que la selección quiere seguir compitiendo desde la posesión, el orden y la circulación.

Lamine Yamal lidera una delantera con desequilibrio