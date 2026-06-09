España llega al Mundial 2026 con una racha histórica y como gran favorita

La selección de España llegará al Mundial 2026 atravesando uno de los mejores momentos de su historia reciente. La victoria ante Perú en Puebla permitió a La Roja extender su impresionante racha a 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se ha convertido en la selección más en forma del planeta y podría incluso iniciar la Copa del Mundo como líder del Ranking FIFA.

Una racha que ilusiona a España

La última derrota del combinado español ocurrió el 22 de marzo de 2024 en un amistoso disputado en Wembley frente a Colombia.

Desde entonces, España ha recuperado su mejor versión futbolística, basada en la posesión del balón, el control de los partidos y una generación de futbolistas que combina talento, juventud y experiencia.

Figuras como Pedri lideran una selección que se perfila como una de las grandes candidatas al título.

Un antecedente que ilusiona

La estadística también juega a favor de los españoles.