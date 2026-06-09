 Skip to main content

Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.

España llega al Mundial 2026 con una racha histórica y como gran favorita
España derrotó a Perú y extendió su racha a 30 partidos sin derrota antes del Mundial 2026
Por 
Share on FacebookShare on InstagramShare on TwitterShare on TikTokShare on YouTubeShare on WhatsApp
España llega al Mundial 2026 con una racha histórica y como gran favorita

Publicado el09/06/2026 a las 05:34

La selección de España llegará al Mundial 2026 atravesando uno de los mejores momentos de su historia reciente. La victoria ante Perú en Puebla permitió a La Roja extender su impresionante racha a 30 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se ha convertido en la selección más en forma del planeta y podría incluso iniciar la Copa del Mundo como líder del Ranking FIFA.

Una racha que ilusiona a España

Foto: EFE

La última derrota del combinado español ocurrió el 22 de marzo de 2024 en un amistoso disputado en Wembley frente a Colombia.

Desde entonces, España ha recuperado su mejor versión futbolística, basada en la posesión del balón, el control de los partidos y una generación de futbolistas que combina talento, juventud y experiencia.

Figuras como Pedri lideran una selección que se perfila como una de las grandes candidatas al título.

Un antecedente que ilusiona

Foto: EFE

La estadística también juega a favor de los españoles.

En Qatar 2022, la selección de Lionel Messi llegó al Mundial con una racha de 36 partidos sin perder. Aunque cayó en su debut frente a Arabia Saudita, terminó conquistando el campeonato.

Ahora España llega con una dinámica similar y con la confianza de un grupo que no conoce la derrota desde hace más de dos años.

Victoria ante Perú y mensaje al mundo

Foto: EFE

Ante un Estadio Cuauhtémoc repleto de aficionados españoles, La Roja mostró nuevamente su calidad y dejó claro que su objetivo es pelear por el campeonato.

Luis de la Fuente apostó por gran parte de su once titular, reservando únicamente a algunos jugadores afectados por molestias físicas, entre ellos Lamine Yamal.

El seleccionador aprovechó el encuentro para afinar los últimos detalles antes del debut mundialista.

Debut a la vista

España iniciará su camino en la Copa del Mundo enfrentando a Cabo Verde dentro de una semana.

Con una racha histórica, una generación llena de talento y el respaldo de los resultados recientes, La Roja aterriza en el Mundial 2026 como una de las selecciones que más expectativas genera entre aficionados y especialistas.

Te puede interesar:  FIFA revoluciona el Mundial 2026: así será la nueva ceremonia antes de cada partido

Etiquetas:, ,